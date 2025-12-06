РУС
Новости Увольнение Ермака
4 581 73

Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко

Ермак Андрей хочет сбежать

Вероятно, экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак готовит побег.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным Гончаренко, вчера около 17:00 Ермак зашел в здание Службы внешней разведки и пробыл там около часа.

"По предварительной информации, он занимался подготовкой документов к выезду из Украины", - утверждает нардеп.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко заявлял, что на пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины. В ГПСУ не подтвердили и не опровергли информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак посетил офис СВР Иващенко. Вероятно, готовится побег из Украины, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Гончаренко скрин по Ермаку

Автор: 

Гончаренко (556) Ермак Андрей (1453)
Топ комментарии
+15
Не втечу а перетин державного кордону з ЄС по Безвізу згідно якоїсь там статті Конституції про свободу пересування. Втеча - то для звичайних посполитих ухилянтів.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:22 Ответить
+13
Мабуть віслюк Алі Бабу в понеділок вивезе до Лондона
показать весь комментарий
06.12.2025 15:25 Ответить
+9
Це не втеча. Це переїзд на нуль у Куршавель. Батальйон Монако підтверджує його мобілізацію, та відправлення на найгарячішу ділянку фронту
показать весь комментарий
06.12.2025 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так він вже давно втік , пане Гончаренко!
показать весь комментарий
06.12.2025 15:20 Ответить
Він , як пастор Шлаг, на лижах поза кордонами поніс "маляву" на лубянку.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:32 Ответить
як пастор Шлак на лижах , то для звичайних українських чоловіків а російські агенти перетинають кордон офійійно , через пункт перетину на лексусах та крузаках набитиї золотом та валютою
показать весь комментарий
06.12.2025 16:32 Ответить
https://youtu.be/6TQGnSE7Y8o Камера прикордонників навіть зафіксувала цю втечу
показать весь комментарий
06.12.2025 16:01 Ответить
Не втечу а перетин державного кордону з ЄС по Безвізу згідно якоїсь там статті Конституції про свободу пересування. Втеча - то для звичайних посполитих ухилянтів.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:22 Ответить
На Московію?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:23 Ответить
До тата офіцера ГРУ ВС РФ та його друзів.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:32 Ответить
ні, в Лондон в понеділок
https://censor.net/ua/news/3589027/zelenskyyi-zbyrayetsya-u-london-scho-vidomo-pro-vizyt
показать весь комментарий
06.12.2025 15:32 Ответить
все куплено та продано давно...
показать весь комментарий
06.12.2025 15:23 Ответить
Мабуть віслюк Алі Бабу в понеділок вивезе до Лондона
показать весь комментарий
06.12.2025 15:25 Ответить
І себе , поки є можливість.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:49 Ответить
Нащо йому тікати? Полетить з бубой в Британію як біла людина
показать весь комментарий
06.12.2025 15:26 Ответить
Буде спеціальним послом з особливих питань - зберігання бабла
показать весь комментарий
06.12.2025 15:32 Ответить
Не вірю.Зе сам його вивезе і сховає в якійсь теплій острівній країні
показать весь комментарий
06.12.2025 15:27 Ответить
Абсолютно так - зовнішня розвідка ім ТАТАРОВА вже там в Іспанії своїми агентами йому місце приготувала , може навіть тими , котрі їм Портнова прибрали - ОЙ!!!
показать весь комментарий
06.12.2025 15:29 Ответить
Тобто у Британії? Там зима як в Сочі, завдяки Гольфстріму
показать весь комментарий
06.12.2025 16:06 Ответить
Ага потьор зі своїм ставлеником на зовнішній розвідці й той каже - почекай поки Україна перегорить твоєю "ймовірною втечею," а ти потім рррраз....і тіхаааа так ...З моїми разведчікамі в беларускіє лєсаі свалішь ілі в польскіе на своєму броньованому мерсі...
У ЦИХ РИГОЗІЛЬОНИХ Є ПРОБЛЄМИ В ЛЄС УЙТІ- ви серйозно?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:27 Ответить
Подорож кондомів до пекла відкрита 24/7.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:27 Ответить
Це буде точно не на користь Україні!
А те, що потім польлється з його роту тим паче...
показать весь комментарий
06.12.2025 15:28 Ответить
Це не втеча. Це переїзд на нуль у Куршавель. Батальйон Монако підтверджує його мобілізацію, та відправлення на найгарячішу ділянку фронту
показать весь комментарий
06.12.2025 15:28 Ответить
На північ, на півнич в Парашу.
І Вальодья буде намагатись його випустити. Але тоді виникнуть питання до панів Малюка з Будановим.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:30 Ответить
До буданова щодо обдрістовіча. А цей до СВР.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:08 Ответить
Приватні детективи можуть "сісти на хвіст" дЄрмаку? Можу задонатити за послуги...
показать весь комментарий
06.12.2025 15:30 Ответить
На місці й прі паланмочіях ще Татаров? От мені цікаво - ця гнида за спиною Козира контролюВАЛА чи ще контролює усіх спеців?

От як у них валиться зараз" домік з ієрархіями"? Й кому зараз до фронту - якщо Сирський з Будановим за санаторій у схватці.

Голова ГЕНШТАБУ з секретарем РАДБЕЗУ на Маямі другий тиждень оттягуються.
А ШО С ВОВАЙ??? Хто йому ванну гріє?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:36 Ответить
так може дЄрмак і робив "документи прикриття" для татаркіна?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:40 Ответить
... а приватні детективи кому приватні ? Самі собі?
Як в них там зараз кольосікі вертяться
показать весь комментарий
06.12.2025 15:39 Ответить
Вони працюють на себе - але за кошти....
показать весь комментарий
06.12.2025 15:41 Ответить
Голова СЗР Іващенко готує втечу з України Агентові ГРУ Росії Єрмаку? Цікаво! Ось на що тратять свій дорогоцінний робочий час наші високопосадовці...
показать весь комментарий
06.12.2025 15:33 Ответить
У багатьох гостросюжетних фільмах за участю спецслужб є такий елемент: нейтралізація. Активно використовується тією службою, де працював батько Єрмака.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:33 Ответить
Дінамо тоже біжить ?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:34 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2025 15:37 Ответить
Три за побег, пять за детсад, беги Алибабаевич беги...
показать весь комментарий
06.12.2025 16:10 Ответить
Готує, аякже… він вже давно там
показать весь комментарий
06.12.2025 15:34 Ответить
У Штирлица защемило серце - пастор Шлаг совершенно не умел ходить на лыжах.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:34 Ответить
- і тому йому довелося замовити літак VIP класу !
показать весь комментарий
06.12.2025 15:37 Ответить
Втім, депутат Гончаренко останнім часом став "бачком" для дези, що теж може бути одним з варіантів гри закордоннних спецслуж.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:34 Ответить
Факти дези?
показать весь комментарий
06.12.2025 16:15 Ответить
За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до будівлі Служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години.
==============================
А всі думали що єрмак в ТЦК документи понесе?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:37 Ответить
А як же ж ЗСУ без ермака "покорітеля Якутов"!?
показать весь комментарий
06.12.2025 15:38 Ответить
Це не новина ,бо він неперший((Прикро ,що всі це розуміють,і напевно таки дадуть втекти(((((((
показать весь комментарий
06.12.2025 15:38 Ответить
Зєля вже ніхто. Що він робить на Банковій? Вибори!!!
показать весь комментарий
06.12.2025 15:39 Ответить
Капітан останнім залишає тонучий корабель(велисопед Україну).
показать весь комментарий
06.12.2025 16:30 Ответить
І хтось справді вірить, що зеля отримає покарання? Якщо навіть міндічей та єрмаків випускають без перешкод ))
показать весь комментарий
06.12.2025 15:45 Ответить
ну хто так готує ,вже всі знають
показать весь комментарий
06.12.2025 15:51 Ответить
Якщо козиря випустять з України, то єдина надія на іспанського «суддю» з пістолетом.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:56 Ответить
Утекай...
показать весь комментарий
06.12.2025 15:56 Ответить
Покищо Льошик робить те, що треба. Нехай робить
показать весь комментарий
06.12.2025 16:23 Ответить
Выничегонипанимаете этасавсемдругое.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:24 Ответить
Я навіть знаю хто і коли..бубачка в понеділок в багажному відділенні літака.
показать весь комментарий
06.12.2025 15:58 Ответить
Хто ..хто...Фарбований лис він.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:05 Ответить
Скажи, хто крім свободи не торкався того лайна до Майдану?
показать весь комментарий
06.12.2025 16:13 Ответить
так і Порох❤️ був членном партії ...і Пастор ❤️ працював у кгб ,але люди не зрадили народ України і державу ...в правильний час взяли владу та націнтереси і врятували Державу ...а цей андоній зеленський зруйнував все ,шо було йому віддане на тарілочці , розбив нах..і тарілку і життя українців ... (взагалі ваші парагони притулить себе до пятої точки) ...
показать весь комментарий
06.12.2025 16:19 Ответить
Гончаренко сміливий хлопец, не не сер* ть на голови тих, хто сьогодні чим може чесно допомагає Україні !!!..
показать весь комментарий
06.12.2025 16:26 Ответить
ну ну

«блаженний той, хто вірує»
показать весь комментарий
06.12.2025 16:28 Ответить
Льоха - НАШ не НАШ!!!
показать весь комментарий
06.12.2025 16:25 Ответить
На машине спокойно поедет. Это крепостных на границе отлавливают.)
показать весь комментарий
06.12.2025 16:02 Ответить
Будет как с Миндичем. Дадут сье..ся , а потом через неделю в розыск обьявят. Когда Ермак уже в Израиле с Миндичем встретится.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:03 Ответить
"За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до будівлі Служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години." Джерело: https://censor.net/ua/n3589032

Розшифровка запису (мовою оригіналу):
"- Поезжайте в Берн, немедленно…
- А документы? Или воспользоваться «окном»?
- Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслуживаться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы. Я позвоню.
- Не надо. Напишите.
- У вас есть перо?
- Лучше, если вы сделаете это своим."
показать весь комментарий
06.12.2025 16:05 Ответить
Взяв довідку, що він агент ФСБ, і може безперешкодно перетинати кордон з Кацапією, та Білокацапією.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:05 Ответить
Набирайся досвіду, губатенький.
показать весь комментарий
06.12.2025 16:07 Ответить
Від кого буде втікати? Від підлеглих: малюка, від ручного генарокурора, від бойовиків буданова чи від квартального шута?💩Алібаба їде на заслужений відпочинок
показать весь комментарий
06.12.2025 16:10 Ответить
Не дать сбежать и не дать выпрыгнуть с балкона знает тот Ермак немерено..
показать весь комментарий
06.12.2025 16:11 Ответить
жіноча сукня вже придбана, тільки з туфлями проблема, вередує у виборі )
показать весь комментарий
06.12.2025 16:13 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2025 16:15 Ответить
Новина пiйшла по другому колу.
Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3588931
показать весь комментарий
06.12.2025 16:21 Ответить
Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко Джерело: https://censor.net/ua/n3589032

За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до рибальського магазину , де придбав надувний човен і весла .
Форсування Тиси намічається найближчим часом , додав нардеп .
показать весь комментарий
06.12.2025 16:28 Ответить
Невже втече кнур, хоть би "браслетик" наділи, він же носій держ. секретів як ніяк. Мабуть у Зе рильце теж в пушку, раз він гуляє по вищим кабінетам...
показать весь комментарий
06.12.2025 16:28 Ответить
 
 