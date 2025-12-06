4 581 73
Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко
Вероятно, экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак готовит побег.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным Гончаренко, вчера около 17:00 Ермак зашел в здание Службы внешней разведки и пробыл там около часа.
"По предварительной информации, он занимался подготовкой документов к выезду из Украины", - утверждает нардеп.
Что предшествовало?
Ранее Гончаренко заявлял, что на пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины. В ГПСУ не подтвердили и не опровергли информацию.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+15 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий06.12.2025 15:22 Ответить Ссылка
+13 Леонід #587957
показать весь комментарий06.12.2025 15:25 Ответить Ссылка
+9 Nicolae Vorotinschi
показать весь комментарий06.12.2025 15:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ua/news/3589027/zelenskyyi-zbyrayetsya-u-london-scho-vidomo-pro-vizyt
У ЦИХ РИГОЗІЛЬОНИХ Є ПРОБЛЄМИ В ЛЄС УЙТІ- ви серйозно?
А те, що потім польлється з його роту тим паче...
І Вальодья буде намагатись його випустити. Але тоді виникнуть питання до панів Малюка з Будановим.
От як у них валиться зараз" домік з ієрархіями"? Й кому зараз до фронту - якщо Сирський з Будановим за санаторій у схватці.
Голова ГЕНШТАБУ з секретарем РАДБЕЗУ на Маямі другий тиждень оттягуються.
А ШО С ВОВАЙ??? Хто йому ванну гріє?
Як в них там зараз кольосікі вертяться
==============================
А всі думали що єрмак в ТЦК документи понесе?
«блаженний той, хто вірує»
НАШне НАШ!!!
Розшифровка запису (мовою оригіналу):
"- Поезжайте в Берн, немедленно…
- А документы? Или воспользоваться «окном»?
- Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслуживаться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы. Я позвоню.
- Не надо. Напишите.
- У вас есть перо?
- Лучше, если вы сделаете это своим."
Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3588931
За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до рибальського магазину , де придбав надувний човен і весла .
Форсування Тиси намічається найближчим часом , додав нардеп .