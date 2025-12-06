Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко

Вероятно, экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак готовит побег.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гочаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным Гончаренко, вчера около 17:00 Ермак зашел в здание Службы внешней разведки и пробыл там около часа.

"По предварительной информации, он занимался подготовкой документов к выезду из Украины", - утверждает нардеп.

Что предшествовало?

Ранее Гончаренко заявлял, что на пограничные пункты пришло письмо о запрете выезда Ермака из Украины. В ГПСУ не подтвердили и не опровергли информацию.

Увольнение Ермака

