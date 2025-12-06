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Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко
Ймовірно, ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак готує втечу.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до будівлі Служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години.
"За попередньою інформацією, він займався підготовкою документів до виїзду з України", - стверджує нардеп.
Що передувало?
Раніше Гончаренко заявляв, що на прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України. У ДПСУ не підтвердили і не спростували інформацію.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+33 Alex Rozhenko #597231
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+31 Леонід #587957
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показати весь коментар06.12.2025 15:32 Відповісти Посилання
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