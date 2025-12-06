УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18374 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Єрмака
17 436 121

Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко

Єрмак Андрій хоче втекти

Ймовірно, ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак готує втечу.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до будівлі Служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години.

"За попередньою інформацією, він займався підготовкою документів до виїзду з України", - стверджує нардеп.

Що передувало?

Раніше Гончаренко заявляв, що на прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України. У ДПСУ не підтвердили і не спростували інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак відвідав офіс СЗР Іващенка. Імовірно, готується втеча з України, - ЗМІ

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

Гончаренко скрін по Єрмаку

Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Єрмак Андрій (1781)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Не втечу а перетин державного кордону з ЄС по Безвізу згідно якоїсь там статті Конституції про свободу пересування. Втеча - то для звичайних посполитих ухилянтів.
показати весь коментар
06.12.2025 15:22 Відповісти
+31
Мабуть віслюк Алі Бабу в понеділок вивезе до Лондона
показати весь коментар
06.12.2025 15:25 Відповісти
+23
До тата офіцера ГРУ ВС РФ та його друзів.
показати весь коментар
06.12.2025 15:32 Відповісти

Завантаження...

 
 