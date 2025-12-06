Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко

Ймовірно, ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак готує втечу.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гочаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними Гончаренка, вчора близько 17:00 Єрмак зайшов до будівлі Служби зовнішньої розвідки та пробув там близько години.

"За попередньою інформацією, він займався підготовкою документів до виїзду з України", - стверджує нардеп.

Що передувало?

Раніше Гончаренко заявляв, що на прикордонні пункти прийшов лист про заборону виїзду Єрмака з України. У ДПСУ не підтвердили і не спростували інформацію.

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Звільнення Єрмака

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