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Кому треба викривальні інтерв’ю про Єрмака - Віктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Марина Данилюк‑Ярмолаєва та Віктор Бобиренко обговорюють, як зниження рейтингу влади спонукає депутатів‑"щурів" покидати "зелений корабель" і шукати нові партії.
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Що в цьому відео:
- Чому "слуги народу" та інші чиновники перевзуваються на ходу і створюють нові політичні проєкти, щоб зберегти свої мандати.
- Як війна та корупційні скандали (золоте біде, розкішні маєтки) підривають довіру до чинної влади і штовхають до політичних міграцій.
- Які "парашути" готують депутати перед виборами 2026 року: від "Руху за Україну" до "Партії відновлення", а також чому ці структури вже зараз шукають фінансування та "кришування".
- Роль олігархічних грошей та місцевих "князьків" у формуванні нових списків.
- Відповідальність виборців: як не дати "щурам" обдурити суспільство вдруге та чому важливо підтримувати незалежну аналітику.
Віктор Бобиренко закликає стежити за переміщенням політиків, бо "щури завжди шукають, куди втекти", і лише уважний виборець може зупинити цей круговорот.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
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Ті 73% досі не зрозуміли яку біду вони наробили.
"Мудрі" українці, які голосували за шуфрічів та рабіновічей, так і будуть голосувати за арахамій, котлет та верещук.