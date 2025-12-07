Кому треба викривальні інтерв’ю про Єрмака - Віктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Марина Данилюк‑Ярмолаєва та Віктор Бобиренко обговорюють, як зниження рейтингу влади спонукає депутатів‑"щурів" покидати "зелений корабель" і шукати нові партії.

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Що в цьому відео:

Чому "слуги народу" та інші чиновники перевзуваються на ходу і створюють нові політичні проєкти, щоб зберегти свої мандати.

Як війна та корупційні скандали (золоте біде, розкішні маєтки) підривають довіру до чинної влади і штовхають до політичних міграцій.

Які "парашути" готують депутати перед виборами 2026 року: від "Руху за Україну" до "Партії відновлення", а також чому ці структури вже зараз шукають фінансування та "кришування".

Роль олігархічних грошей та місцевих "князьків" у формуванні нових списків.

Відповідальність виборців: як не дати "щурам" обдурити суспільство вдруге та чому важливо підтримувати незалежну аналітику.

Віктор Бобиренко закликає стежити за переміщенням політиків, бо "щури завжди шукають, куди втекти", і лише уважний виборець може зупинити цей круговорот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко

Звільнення Єрмака