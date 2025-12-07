УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13121 відвідувач онлайн
Новини Звільнення Єрмака
8 385 13

Кому треба викривальні інтерв’ю про Єрмака - Віктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Марина Данилюк‑Ярмолаєва та Віктор Бобиренко обговорюють, як зниження рейтингу влади спонукає депутатів‑"щурів" покидати "зелений корабель" і шукати нові партії.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що в цьому відео:

  • Чому "слуги народу" та інші чиновники перевзуваються на ходу і створюють нові політичні проєкти, щоб зберегти свої мандати.
  • Як війна та корупційні скандали (золоте біде, розкішні маєтки) підривають довіру до чинної влади і штовхають до політичних міграцій.
  • Які "парашути" готують депутати перед виборами 2026 року: від "Руху за Україну" до "Партії відновлення", а також чому ці структури вже зараз шукають фінансування та "кришування".
  • Роль олігархічних грошей та місцевих "князьків" у формуванні нових списків.
  • Відповідальність виборців: як не дати "щурам" обдурити суспільство вдруге та чому важливо підтримувати незалежну аналітику.

Віктор Бобиренко закликає стежити за переміщенням політиків, бо "щури завжди шукають, куди втекти", і лише уважний виборець може зупинити цей круговорот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак готує втечу з України, - Гончаренко

Звільнення Єрмака

Автор: 

рейтинг (1715) Єрмак Андрій (1781) Данилюк-Ярмолаєва Марина (468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
дєрьмак, це тільки головка оп-ісу! саме тєло ще наярює на роялі!
показати весь коментар
07.12.2025 16:46 Відповісти
+6

Ті 73% досі не зрозуміли яку біду вони наробили.
"Мудрі" українці, які голосували за шуфрічів та рабіновічей, так і будуть голосувати за арахамій, котлет та верещук.
показати весь коментар
07.12.2025 19:38 Відповісти
+3
Так було і буде. Пам'ятаєте, як Дерьмак ще з одним шлепером. шукали серверну. А зараз всі шукачі стали в чергу на здачу компри на Дерьмака.
показати весь коментар
07.12.2025 17:46 Відповісти

Завантаження...

 
 