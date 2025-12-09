Куклы вуду Ермака - это попытка отмазать Зеленского от коррупции — Николаенко. ВИДЕО
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева и ее коллега Татьяна Николаенко в традиционной рубрике "Что будет дальше?" проекта "Без цензуры" обсудили увольнение главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и попытались подробнее рассмотреть возможных кандидатов на открытую вакансию на Банковой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистки оценили влияние экс-главы ОП на ситуацию в Украине и обсудили странные находки в офисе Ермака во время обысков.
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