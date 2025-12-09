Куклы вуду Ермака - это попытка отмазать Зеленского от коррупции — Николаенко. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева и ее коллега Татьяна Николаенко в традиционной рубрике "Что будет дальше?" проекта "Без цензуры" обсудили увольнение главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и попытались подробнее рассмотреть возможных кандидатов на открытую вакансию на Банковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистки оценили влияние экс-главы ОП на ситуацию в Украине и обсудили странные находки в офисе Ермака во время обысков.

Смотрите: Кому нужны разоблачительные интервью о Ермаке - Виктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Читайте: Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко