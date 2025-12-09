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Куклы вуду Ермака - это попытка отмазать Зеленского от коррупции — Николаенко. ВИДЕО

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева и ее коллега Татьяна Николаенко в традиционной рубрике "Что будет дальше?" проекта "Без цензуры" обсудили увольнение главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и попытались подробнее рассмотреть возможных кандидатов на открытую вакансию на Банковой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистки оценили влияние экс-главы ОП на ситуацию в Украине и обсудили странные находки в офисе Ермака во время обысков.

Смотрите: Кому нужны разоблачительные интервью о Ермаке - Виктор Бобиренко // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Читайте: Ермак готовит побег из Украины, - Гончаренко

Автор: 

Николаенко Татьяна (454) Ермак Андрей (1665) Данилюк-Ярмолаева Марина (462)
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Топ комментарии
+2
Зробіть вже кукли вуду на обох цих доходяг і заколіть голками.
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09.12.2025 11:17 Ответить
+2
Цікаво, які ще ритуали проводив Єрмак з лялькою Зеленского, коли вони були в розлуці?
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09.12.2025 11:34 Ответить
+1
Лялька вуду латексна надувна 😸
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09.12.2025 11:31 Ответить

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