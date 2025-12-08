На главу Офісу президента розглядаються Шмигаль та Федоров, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про декілька варіантів на кандидатуру очільника Офісу президента.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 8 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Кого саме розглядає

За його словами, на посаду керівника Офісу президента він розглядає, зокрема, главу Мінцифри Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, дипломата Сергія Кислицю та заступника очільника ОП Павла Палісу.

"У мене є варіанти міністр Шмигаль або міністр Федоров, але тут я виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати [до Офісу]. І тут не хочеться, щоб було, як в цій грі "Дженга", коли ти одну деталь витягнув – і все розсипалося. Офіс Президента важливий, але є й інші інституції", - пояснив Зеленський.

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Оцінка кандидатур

Щодо Шмигаля він зауважив, що ситуація з Міністерством оборони є складною: "Тому що весь бюджет там, відповідальність там, армія там –– сьогодні це пріоритет номер один".

Стосовно того, хто може замінити Федорова у Мінцифрі, президент зазначив, що "не знає", але додав, що "там багато молодих, розумних людей, може Михайло і знайде альтернативу собі".

Президент зауважив, що заступник глави МЗС Сергій Кислиця допомагає йому з міжнародними питаннями, однак він не знає, чи дипломат "хоче займатись внутрішніми питаннями".

"Що стосується військових — це Буданов і Паліса. Паліса дуже хороший військовий, але зараз його пріоритет — війна. Буданов керує розвідкою, це важливий напрямок", - сказав Зеленський.

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Водночас Зеленський додав, що якщо протягом довгого часу він не вибере нового керівника ОП, то може "впоратись без нього".

"Треба робити вибір. Якщо це буде довгий час [обраний керівник ОП], я думаю, що і сам можу справитись без голови Офісу президента, зможу жити без", - заявив він.

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