Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента, - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що незабаром очікується рішення щодо призначення нового керівника Офісу президента.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Були консультації

"Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - повідомив він.

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Інші рішення

Також Зеленський розповів, що на 5 грудня призначив Ставку Верховного Головнокомандувача.

"Серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення", - додав він.

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