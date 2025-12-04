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Новини Хто очолить Офіс Президента
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Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента, - Зеленський

зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що незабаром очікується рішення щодо призначення нового керівника Офісу президента.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Були консультації

"Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нового керівника ОП: Є достойні люди, будуть додаткові консультації

Інші рішення

Також Зеленський розповів, що на 5 грудня призначив Ставку Верховного Головнокомандувача.

"Серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення", - додав він.

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Офіс Президента (2101)
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Топ коментарі
+14
Цьому придурку невідомо, що згідно законодавства ця посада ніщо? Хоча вона перетворилася все при президенті ніщо! Буде дубль-2?
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04.12.2025 21:51 Відповісти
+13
Невже для нас так важливо? Чому така пристальна увага до посади, котра у регламенті роботи владних інституцій, згідно КУ - не має ніяких прав та засад на будь які владні дії. Чому країна має знати ім'я завгоспа президентської будівлі, і чому ця посада обговорюється, ніби обирають прем'єр-міністра? Чи офіс " потужного", набагато пріоритетніший з усіх інституцій.?
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04.12.2025 21:52 Відповісти
+11
zлодій
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04.12.2025 21:47 Відповісти
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Альо! Найблищім часом тобі, гадьониш путінський, у відставку!

Зєлю геть. Вибори
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05.12.2025 06:49 Відповісти
а тЮльку на нари.
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05.12.2025 07:34 Відповісти
Обертролю вчасно платять хоч?
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05.12.2025 07:41 Відповісти
https://www.google.com/search?q=jawohl&sca_esv=33d7c6e47e76292a&sxsrf=AE3TifOXSLxDf44ANlLV57AWiWhYvM2zZw%3A1764864696363&ei=uLIxae34FdS_wPAP1fL5CA&ved=2ahUKEwicqIbD7KWRAxUQORAIHTk6KRYQgK4QegYIAQgAEAQ&uact=5&oq=%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCtGP0LLQvtC70YwyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIIEAAYgAQYywEyBRAAGIAEMggQABiABBjLATIIEAAYgAQYywEyCBAAGIAEGMsBSJQkUIEOWK8VcAN4AJABAJgBbaABlASqAQM0LjK4AQPIAQD4AQGYAgigAs4DwgIIEAAYsAMY7wXCAgsQABiABBiwAxiiBMICBBAjGCfCAgsQABiABBixAxiDAcICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIUEC4YgAQYsQMY0QMYgwEYxwEYigXCAgsQLhiABBjHARivAcICBRAuGIAEwgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAggQLhiABBixA8ICCBAAGIAEGLEDwgIaEC4YgAQYxwEYrwEYlwUY3AQY3gQY4ATYAQGYAwDiAwUSATEgQIgGAZAGBLoGBggBEAEYFJIHAzcuMaAH8keyBwM0LjG4B78DwgcFMC40LjTIBx4&sclient=gws-wiz-serp jawohl
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05.12.2025 08:45 Відповісти
дурню, чому ти вирішило, що твоя продажна сволота тЮлька має бути на волі, та тварбюка, що підтримує все лайно, що пропонуєть слуги урода, не за "просто так"?
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05.12.2025 08:46 Відповісти
Ну так сформулюй підозру. Щоб з фактами, оперативним матеріалом, мотивацією, вилученими грошами... Тебе за це олігархи грошами завалять з головою. Не можеш? Ну тоді гавкай, моська
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05.12.2025 11:59 Відповісти
все є, не переживай іБан с'Юлеман, чекає свого часу. Нажаль, поки, немає на це політичної волі.
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05.12.2025 12:04 Відповісти
всі в очікуванні чергвового зашквара. невже на цей раз таки лисий.
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05.12.2025 07:36 Відповісти
"Огласітє вєсь спісочєк, пажалуста" Прибиральниці, сантехніки, електрики теж будуть нові? Чи старі залишаться?
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05.12.2025 08:14 Відповісти
Дєрьмак -2 ?
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05.12.2025 08:15 Відповісти
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