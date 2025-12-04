Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу президента, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що незабаром очікується рішення щодо призначення нового керівника Офісу президента.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Були консультації
"Сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу президента – ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу", - повідомив він.
Інші рішення
Також Зеленський розповів, що на 5 грудня призначив Ставку Верховного Головнокомандувача.
"Серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів, більш раціональний, – щоб бригади могли відчувати себе більш упевнено. В кожній бойовій бригаді про це говорять – готуємо рішення", - додав він.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль – основні кандидати на посаду глави ОП.
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