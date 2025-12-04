РУС
Новости Кто возглавит Офис Президента
1 714 70

В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса президента, - Зеленский

зеленський

Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидается решение о назначении нового руководителя Офиса президента.

Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Были консультации

"Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента – мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса", – сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новом руководителе ОП: Есть достойные люди, будут дополнительные консультации

Другие решения

Также Зеленский рассказал, что на 5 декабря назначил Ставку Верховного Главнокомандующего.

"Среди вопросов будет новое распределение личного состава между подразделениями, более рациональное, – чтобы бригады могли чувствовать себя более уверенно. В каждой боевой бригаде об этом говорят – готовим решение", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на пост главы ОП, - СМИ

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак до последнего не верил, что Зеленский его уволит, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22831) Офис Президента (1868)
Топ комментарии
+8
zлодій
04.12.2025 21:47 Ответить
+7
Потужно!!! Нас цікавить конкурс на голову ДБР, податкової, митниці. Звільнення генпрокурора, кабінету меністрів, а не нове ***-ло в ОП
04.12.2025 22:02 Ответить
+6
ЗЕлупень, ждешь утверждения кандидатуры кремлядями?
04.12.2025 21:50 Ответить
Правила форума Совет форумчан
zлодій
04.12.2025 21:47 Ответить
Мародер і злодій штовхнув Україну в прірву, будь проклятий зе-покидьок
04.12.2025 21:51 Ответить
Незабудьте про роль мудрого наріду в тому всьому. Бо граблі розкидані густо, а держаки високі...
04.12.2025 22:03 Ответить
снова будет кошерный? они так просто сытое место не отдадут.гребаный мудрый нарид-чего же ты такой убогий розумом?((
04.12.2025 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iJEPzfZIu9E

Чекалеін шоумен ( не тільки все останнє в його кар"рі) про свій досвід шоуменства на деяких спільних вечірка з 95-им, та як викликав до ніч медиків рятувати від передозу, жалкуючи що не знав тоді що це майбутній ПРЕЗ так би визвав ментів .
Тому першим лозунгом від Чекалкіна у виборах 2019 р було - ПОРОХ -СИЛА, КОКС-МОГИЛА
04.12.2025 22:32 Ответить
Им будет Пит Хегсет. Или Джеред Кушнер.
04.12.2025 21:49 Ответить
"наступні призначення Зеленського" ЗАВЖДИ гірше попередніх.
Кандидатуру Єрмака важко переплюнути... але, "геніальність" Зеленського безмежна як Всесвіт.
04.12.2025 21:49 Ответить
З посади хрін пойми кого зробили ціле шоу, прямо битву екстрасенсів. Давай по марафону смс голосування і Ектора запроси. Аааааа.... Люди які вірять йому, ви в якому космосі 😸🤬😸🤬😸🤬😸
04.12.2025 21:49 Ответить
набірають через ліжко ?
04.12.2025 21:49 Ответить
ЗЕлупень, ждешь утверждения кандидатуры кремлядями?
04.12.2025 21:50 Ответить
Хто там моститься? - Єрмак десь заникався а шушера залишилась
04.12.2025 21:50 Ответить
Цьому придурку невідомо, що згідно законодавства ця посада ніщо? Хоча вона перетворилася все при президенті ніщо! Буде дубль-2?
04.12.2025 21:51 Ответить
А обговорень всюди. Навіть невідомо,хто був у Порошенка главою ,якщо не подивитись у Вікі.
04.12.2025 21:56 Ответить
ПОХ
04.12.2025 21:51 Ответить
Невже для нас так важливо? Чому така пристальна увага до посади, котра у регламенті роботи владних інституцій, згідно КУ - не має ніяких прав та засад на будь які владні дії. Чому країна має знати ім'я завгоспа президентської будівлі, і чому ця посада обговорюється, ніби обирають прем'єр-міністра? Чи офіс " потужного", набагато пріоритетніший з усіх інституцій.?
04.12.2025 21:52 Ответить
так це буде керівник Офісу Президента, чи знову віце-президент?
04.12.2025 21:52 Ответить
Один день у нього затягнувсмя на тиждень....
І якось справляється! Може завгосп взагалі там не потрібний?
04.12.2025 21:52 Ответить
Не тільки завгосп...)
04.12.2025 22:03 Ответить
А як найближчі сподвижники ермака: Подоляк і Татаров?
Першого-здалось би та і ферму прикрити його
04.12.2025 21:52 Ответить
ТРЕБА УСІ ВУЛИЦІ Києва обліпити картонками - РИГІВ ТАТРОВА ТА ПОДОЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!
04.12.2025 21:56 Ответить
Натуральні в одному екземплярі кожного буде достатньо!
04.12.2025 22:07 Ответить
Голова офісу - ЦЕ НЕ ОЧІЛЬНИК БУРАТІНО ,
це й не завхоз ,
це всього навього оганізатор - менеджер В ТІНІ фнункціаналу дій президента .
Тобто , організатор та контролер чіткого графіку дій та планування графіку - ЧУЄШ БУРАТІНА!!!

Якщо ти залишиш смторящего ТАТАРОВА, котрого Єрмак витяг з-під ЛЮСТРАЦІЇ ЯК ВОРОГА УКРАЇНИ при владі Януковича - то ти **** поплатишся реакцією від громадянської позиції та партнерів. !!!
04.12.2025 21:54 Ответить
ТРЕБА УСІ ВУЛИЦІ Києва обліпити картонками - РИГІВ ТАТРОВА ТА ПОДОЛЯКУ НА ГІЛЛЯКУ!
04.12.2025 21:55 Ответить
Запрошую просто відкрити ВІКІПЕДІЮ часів РИГОЗІЛЬОНИХ
На початку йде законом виписана посада для ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА З наголошенням- ВІН НЕ Є ДЕРЖПРОСАДОВЦЕМ
нижче, думка політолога , прямо у ВІКІПЕДІЇ!!! - широка розʼяснювальна робота ролі керівника ОПУ (під Єрмака)

Фактичний статус

На думку політолога Олександра Радчука, «вплив голови АП на політичні процеси в державі очевидно не обмежується лише формальними приписами та посадовими інструкціями. Фактично, він виконує всю роботу з організації діяльності Глави держави, яка згодом формує імідж Президента та його вплив у суспільстві. Очільник АП визначає кадрову політику Президента, може сприяти кар'єрі того чи іншого чиновника, наблизивши його до першої особи держави. Згідно з українськими політичними традиціями, очільник АП має вплив і на судову гілку влади, і забезпечує ефективність комунікації з парламентом»

А ТЕПЕР УВАГА!!!

Радчук Олександр

Журналіст, політичний оглядач інформаційного порталу «Слово і Діло»https://www.slovoidilo.ua/publikacii/avtor/oleksandr-radchuk 1.Спеціаліст із взаємодії з державними органами у комунікаційній групі «XPR»https://archive.is/2eTE1 2.У 2016 році кілька разів був помічений у піарі Віктора Медведчука-
04.12.2025 22:12 Ответить
ПИТАННЯ ДО БУРАТНИ
ти підбиратимеш за законом голови ОПУ про НЕ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ на службі офісу
чи за МЕДВЕДЧУКОМ ?
04.12.2025 22:14 Ответить
Ви праві! Стільки галасу через нікчемну чисто технічну посаду!
04.12.2025 22:10 Ответить
З ішаком ніхто зараз не хоче звязуватись. Бути в одній компанії з цим мародером - це підписати собі вирок на майбутнє. А без когось це бездарне чмо - повний нуль.
04.12.2025 21:55 Ответить
Йде узгодження з приймальниками "двушок" на Кацапії?
04.12.2025 21:55 Ответить
Мы ****** как рады!
04.12.2025 21:55 Ответить
Татаров! Татаров!
04.12.2025 21:56 Ответить
04.12.2025 21:57 Ответить
Монголов! Монголов!
04.12.2025 22:31 Ответить
Слава богу! А то ми вже зачекались. Інтрига дійшла до верхньої точки. Деякі домогосподарки вже непритомніють від пристрасного напруження... Серіал повинен продовжуватись!
04.12.2025 21:57 Ответить
Пакував би вже накрадене в вантажівки і їхав, прки сырской може надати коридор на расію. Рішення цей організм прийме😂
04.12.2025 21:57 Ответить
Ну прямо найважливіша посада в Україні.
04.12.2025 21:57 Ответить
пропади пропадом гнида іудейська разом з своїми радниками й странніками.
04.12.2025 21:57 Ответить
Також Зеленський розповів, що на 5 грудня призначив Ставку Верховного Головнокомандувача.

А Єрмака вже виключив зі складу "Ставки"? А то щось не пам'ятаю указу...
04.12.2025 21:58 Ответить
І що тоді, самому зливати таємниці рашистам?
04.12.2025 22:09 Ответить
Це питання з кремлем ще не погоджено; прийдеться трохи зачекати.
04.12.2025 21:59 Ответить
Нах... ти нам всрався, зі своїм очильником ОПи.
04.12.2025 21:59 Ответить
фламінги де, уйобок зельоний ?
04.12.2025 22:00 Ответить
Пішли з єрмаком...
04.12.2025 22:02 Ответить
Потужно!!! Нас цікавить конкурс на голову ДБР, податкової, митниці. Звільнення генпрокурора, кабінету меністрів, а не нове ***-ло в ОП
04.12.2025 22:02 Ответить
дєрмак тепер буде "рулити" онлайн. Ішак шукає чергового мудака, який би погодився на роль дєрмака.
04.12.2025 22:06 Ответить
уходь.
ти стомився, іди кривляйся в 95...
04.12.2025 22:08 Ответить
І кого ж допустять до закупівлі туалетного паперу та скріпок?

Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ.
04.12.2025 22:08 Ответить
а їх місцями поміняти і нічого не зміниться.
04.12.2025 22:10 Ответить
Які ще нахрен-"формати співпраці"?
04.12.2025 22:10 Ответить
А квартальщики пропонують Вєрка сердючку!
04.12.2025 22:10 Ответить
наступний през України натякуєте?
04.12.2025 22:20 Ответить
Після блазня, мене вже важко чимось здивувати.
04.12.2025 22:23 Ответить
ну чому тільки після блазня?
а Канада щє не 51ший штат США?
це питання рудий щє підніме.
не сідайте на расслабон там в Канаді...
04.12.2025 22:32 Ответить
агрохламідія к кєдах?
04.12.2025 22:11 Ответить
Нахіба він потрібен?
Може головою ОПи буде сам Зеленський?
Потужнішого не знайти, як не крути.
04.12.2025 22:12 Ответить
Зеленський не самостійна особа. Без ляльковода він тупо манекен і не більше.
04.12.2025 22:24 Ответить
Алі-баба тоб то дЕрьмак, вже підібрав тобі, сучий син, ляльковода?
04.12.2025 22:12 Ответить
04.12.2025 22:12 Ответить
історія взльота і падєнія синочка офіцера ГРУ , Ларьочніка по ПРізавінію , сматрящего за бандюком длепутатом у ВР за презика Шапкорада ... й потім о какая судьба !!!

Смотрящего за презом- актором , развлєкавшева у свої часи клованства самого Діму Медвєдева та Яника в банькє Межигір"я".

Доречі , Чекалкін розповів , як журналісти якось запитали клована Кремля Зеленсьекого - "А ета правда что Вы равзвлекаете особых высокопоставленных клиентов даже в баньке?" На що вовка , майстер искрамьотнава юмара тупым экспромтом відповів - "Да но я ж не женщін развлєкаю"
04.12.2025 22:24 Ответить
Черговий раз на.бав своїх опричників: "Я з ним прийшов-з ним і піду".
Де воно "піду"?
Х.рпіду?
04.12.2025 22:18 Ответить
Крім завхоза у нього ще порядка 10 вповноважень у зграї зелених під....ів. І навіть там десь у рнбо шось є. Чому головний п. мовчить про це і не виводить йього з відусіль.
04.12.2025 22:20 Ответить
Колишній голова ОП продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові. Це, зокрема:

Національна інвестиційна рада - член;
Рада з питань підтримки підприємництва - голова;
Нацрада з питань антикорупційної політики - заступник голови.

Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань - голова;
міжнародна експертна група "Єрмака-Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ) - співголова;
міжнародна консультативна група "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України) - співголова.

Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. (с)
04.12.2025 22:22 Ответить
це тільки сам дЄрмак!
А уявляєте його ставлеників і рівень його впливу?
04.12.2025 22:27 Ответить
Хай би признався: від кого ж "очікується"?
04.12.2025 22:21 Ответить
Ставлю на Фьодорова. В 2019 він керував ботофермою ;ЗЕ!-ДИДЖИТАЛ;.
04.12.2025 22:23 Ответить
Ну йому пророкують посаду прем'єра. Буде остаточно "діджиталізувати" все...
04.12.2025 22:28 Ответить
"За даними ЗМІ, Паліса, Буданов, Федоров та Шмигаль - основні кандидати на посаду глави ОП".
А він взяв та поставив Подоляка і ніхто не вгадав.
04.12.2025 22:40 Ответить
на 5 грудня призначив Ставку Верховного Головнокомандувача.
Ермак же входив до складу Ставки..А чому досі не чути від нього про зміни у складі ? Забув чи що?)
04.12.2025 22:41 Ответить
 
 