В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса президента, - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидается решение о назначении нового руководителя Офиса президента.

Об этом он сказал в вечернем обращении

Были консультации

"Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента – мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса", – сообщил он.

Другие решения

Также Зеленский рассказал, что на 5 декабря назначил Ставку Верховного Главнокомандующего.

"Среди вопросов будет новое распределение личного состава между подразделениями, более рациональное, – чтобы бригады могли чувствовать себя более уверенно. В каждой боевой бригаде об этом говорят – готовим решение", – добавил он.

Увольнение Ермака

