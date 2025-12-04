В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса президента, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидается решение о назначении нового руководителя Офиса президента.
Об этом он сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Были консультации
"Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента – мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса", – сообщил он.
Другие решения
Также Зеленский рассказал, что на 5 декабря назначил Ставку Верховного Главнокомандующего.
"Среди вопросов будет новое распределение личного состава между подразделениями, более рациональное, – чтобы бригады могли чувствовать себя более уверенно. В каждой боевой бригаде об этом говорят – готовим решение", – добавил он.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
Чекалеін шоумен ( не тільки все останнє в його кар"рі) про свій досвід шоуменства на деяких спільних вечірка з 95-им, та як викликав до ніч медиків рятувати від передозу, жалкуючи що не знав тоді що це майбутній ПРЕЗ так би визвав ментів .
Тому першим лозунгом від Чекалкіна у виборах 2019 р було - ПОРОХ -СИЛА, КОКС-МОГИЛА
Кандидатуру Єрмака важко переплюнути... але, "геніальність" Зеленського безмежна як Всесвіт.
І якось справляється! Може завгосп взагалі там не потрібний?
Першого-здалось би та і ферму прикрити його
це й не завхоз ,
це всього навього оганізатор - менеджер В ТІНІ фнункціаналу дій президента .
Тобто , організатор та контролер чіткого графіку дій та планування графіку - ЧУЄШ БУРАТІНА!!!
Якщо ти залишиш смторящего ТАТАРОВА, котрого Єрмак витяг з-під ЛЮСТРАЦІЇ ЯК ВОРОГА УКРАЇНИ при владі Януковича - то ти **** поплатишся реакцією від громадянської позиції та партнерів. !!!
На початку йде законом виписана посада для ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА З наголошенням- ВІН НЕ Є ДЕРЖПРОСАДОВЦЕМ
нижче, думка політолога , прямо у ВІКІПЕДІЇ!!! - широка розʼяснювальна робота ролі керівника ОПУ (під Єрмака)
Фактичний статус
На думку політолога Олександра Радчука, «вплив голови АП на політичні процеси в державі очевидно не обмежується лише формальними приписами та посадовими інструкціями. Фактично, він виконує всю роботу з організації діяльності Глави держави, яка згодом формує імідж Президента та його вплив у суспільстві. Очільник АП визначає кадрову політику Президента, може сприяти кар'єрі того чи іншого чиновника, наблизивши його до першої особи держави. Згідно з українськими політичними традиціями, очільник АП має вплив і на судову гілку влади, і забезпечує ефективність комунікації з парламентом»
А ТЕПЕР УВАГА!!!
Радчук Олександр
Журналіст, політичний оглядач інформаційного порталу «Слово і Діло»https://www.slovoidilo.ua/publikacii/avtor/oleksandr-radchuk 1.Спеціаліст із взаємодії з державними органами у комунікаційній групі «XPR»https://archive.is/2eTE1 2.У 2016 році кілька разів був помічений у піарі Віктора Медведчука-
ти підбиратимеш за законом голови ОПУ про НЕ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ на службі офісу
чи за МЕДВЕДЧУКОМ ?
А Єрмака вже виключив зі складу "Ставки"? А то щось не пам'ятаю указу...
ти стомився, іди кривляйся в 95...
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України НЕ Є ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ.
а Канада щє не 51ший штат США?
це питання рудий щє підніме.
не сідайте на расслабон там в Канаді...
Може головою ОПи буде сам Зеленський?
Потужнішого не знайти, як не крути.
Смотрящего за презом- актором , развлєкавшева у свої часи клованства самого Діму Медвєдева та Яника в банькє Межигір"я".
Доречі , Чекалкін розповів , як журналісти якось запитали клована Кремля Зеленсьекого - "А ета правда что Вы равзвлекаете особых высокопоставленных клиентов даже в баньке?" На що вовка , майстер искрамьотнава юмара тупым экспромтом відповів - "Да но я ж не женщін развлєкаю"
Де воно "піду"?
Х.рпіду?
Національна інвестиційна рада - член;
Рада з питань підтримки підприємництва - голова;
Нацрада з питань антикорупційної політики - заступник голови.
Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. У цьому списку:
координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань - голова;
міжнародна експертна група "Єрмака-Макфола" (опікується питанням санкцій проти РФ) - співголова;
міжнародна консультативна група "Єрмака-Расмуссена" (опікується розробкою гарантій безпеки України) - співголова.
Окрім цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. (с)
А уявляєте його ставлеників і рівень його впливу?
А він взяв та поставив Подоляка і ніхто не вгадав.
Ермак же входив до складу Ставки..А чому досі не чути від нього про зміни у складі ? Забув чи що?)