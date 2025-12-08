РУС
Новости
1 780 44

На главу Офиса президента рассматриваются Шмыгаль и Федоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о нескольких вариантах кандидатуры главы Офиса президента

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Кого именно рассматривает

По его словам, на должность главы Офиса президента он рассматривает, в частности, главу Минцифры Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, дипломата Сергея Кислицу и заместителя главы ОП Павла Палису.

"У меня есть варианты министр Шмыгаль или министр Федоров, но здесь я имею вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать [в Офис]. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил – и все рассыпалось. Офис Президента важен, но есть и другие институты", - пояснил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будет принято решение о новом главе Офиса президента, - Зеленский

Оценка кандидатур

Относительно Шмыгаля он отметил, что ситуация с Министерством обороны сложная: "Потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там – сегодня это приоритет номер один".

Относительно того, кто может заменить Федорова в Минцифры, президент отметил, что "не знает", но добавил, что "там много молодых, умных людей, может, Михаил и найдет альтернативу себе".

Президент отметил, что заместитель главы МИД Сергей Кислица помогает ему с международными вопросами, однако он не знает, хочет ли дипломат "заниматься внутренними вопросами".

"Что касается военных - это Буданов и Палиса. Палиса очень хороший военный, но сейчас его приоритет - война. Буданов руководит разведкой, это важное направление", - сказал Зеленский.

Читайте также: Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП, - СМИ

В то же время, Зеленский добавил, что если в течение долгого времени он не выберет нового руководителя ОП, то может "справиться без него".

"Надо делать выбор. Если это будет долгое время [избранный руководитель ОП], я думаю, что и сам могу справиться без главы Офиса президента, смогу жить без", - заявил он.

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новом руководителе ОП: Есть достойные люди, будут дополнительные консультации

Топ комментарии
+11
Поки українці блазня не виженуть - нічого не зміниться.
08.12.2025 20:11
+7
Українців без родичів у кдб на посаду немає?
08.12.2025 20:02
+7
Та без різниці. Доки є зеленський - летимо в прірву.
08.12.2025 20:13
Невже зеленський "Цензор" почав читати?
08.12.2025 20:02
https://www.youtube.com/watch?v=fasiZC9AN8g https://www.youtube.com/watch?v=ОМЕЛЯН: Зеленський ЗДАЄ Запоріжжя та Херсон?Дивна ЗАЯВА у Лондоні.Журналістам ВІДМОВИЛИ у як втекли від журналістів Мерц, Стармер й Макрон й сам ЗЕ у Лондоні - Й ЧОМУ?-думки від Омеляна -вони приїхала дивитись квартиру та прохати про притулок?
08.12.2025 20:11
Затра Італія по плану у вовки -просить притулку?
08.12.2025 20:12
Омелян - "коли Умєрова й Зе немає в країні й не на один день то ??? А 18 Грудня якщо не поступить бабло до бюджету з ЄС- ТО???
А рішали Єрмака немає, а немає навіть Єрмака-2 ...
А рішали Єрмака немає, а немає навіть Єрмака-2 ...
08.12.2025 20:17
Зате є зеленський дубель пусто!
08.12.2025 20:27
від Шмигаля на посаді міністра оборони точно ніякої користі, тільки шкода, тому даєш Шмигаля керівником офісу Президента!
08.12.2025 20:57
Українців без родичів у кдб на посаду немає?
08.12.2025 20:02
Есть такое определение, распространненое в Интернете. Называется "аксиома Эскобара". Кому интересно - погуглите, очень хорошо применимо к данному случаю.
08.12.2025 20:05
Шо те..шо те..

І як з двох сортів гівна обрати кращий?(((
08.12.2025 20:14
Перелічив всіх, кого в ЗМІ згадують.

А, до речі, а де решта 5-6 ефективних менеджерів? Хіба можна проводити кастинг без них?
08.12.2025 20:05
..та не всі хочуть стояти поруч з зеленим і слухати...іменем України.... Достатньо розумні вже зеленого списали...)))
08.12.2025 20:37
Тобто тре обрати, серед цих двох фахівця - хто краще вміє розносити туалетний папір по сортирах?
08.12.2025 20:06
не розносити - закуповувати!
08.12.2025 20:11
Пох, і на тебе і на твою голову...
08.12.2025 20:07
Поки українці блазня не виженуть - нічого не зміниться.
08.12.2025 20:11
Главу Офісу президента повинен обслуговувати президента, а не крутити президентом.
08.12.2025 20:17
Це називається срака обирає голову!
08.12.2025 20:11
срака обирає туалетний папір - або простий або 2-х шаровий!
08.12.2025 20:12
Багатий вибір! Раніше вона обирала лише х*й єрмака!
08.12.2025 20:14
«На безриб'ї і раком рак риба»
08.12.2025 20:18
Зегниди не виліковні, одних зашкварених фунтів міняють на інших, вони поки разом з #уйлом нас не знищать не заспокояться.
08.12.2025 20:13
Мандель не подходит?)
08.12.2025 20:13
Значить все таки організоване угрупування оп не розганяють а просто іншого керівника призначають.Значить єрмак просто виконував вказівки зе.Але зе харошій,то єрмак бяка був.
08.12.2025 20:13
Та без різниці. Доки є зеленський - летимо в прірву.
08.12.2025 20:13
🤡 бери фьодорова ...казачок такій як і ти фесбешний , не приховує з'вязки з москвою , там є бізнес ,буде виконувати роль як і єрмак ,а інноді як зливного бачку ,а ти будеш хароший ...а кінець як для тебе і всіх слуг , буде один ... ...
08.12.2025 20:16
"ахметчуки" - люди гаманця рашистів ,в Україні,
08.12.2025 20:19
Хвилююся, а коли конкурс на прибиральницю в ОПу?
Хочу теж бути дефективним менеджером!
Владислав Власюк: советник ОП по санкционной политике во время войны наращивает элитные активы и получает государственные миллионные выплаты

Внештатный советник Офиса президента и уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк за последние годы войны существенно расширил собственные активы. Часть этого имущества не была должным образом задекларирована, а отдельные объекты оформлены на близких родственников. По имеющейся информации, сегодня в орбиту недвижимости, связанной с Власюком, входят:

🔸 Апартаменты на 240 м² на углу Институтской и Садовой - всего в 100 метрах от здания Офиса президента. Половину этой недвижимости Власюк оформил на свою мать, что позволяет избегать прямой привязки к активу.

🔸 Квартира в центре Киева на углу Георгиевского и Сретенской - фактически возле Софии Киевской, в одной из самых дорогих локаций столицы.

🔸 Квартира на пересечении Б. Житомирской и Сретенской - еще один объект в центре исторического квартала.

🔸 Квартира на углу улиц Толстого и Антоновича - напротив парка Шевченко, в престижном районе с наибольшей плотностью премиальной городской застройки.

🔸 Усадьба в Козине - на нескольких земельных участках, всего в 25 метрах от воды. Дом оборудован большим количеством солнечных панелей и выглядит как комплекс класса "элит".

Отдельно в семье Власюка четыре электромобиля Tesla - показатель расходов, который также выглядит диссонансным на фоне его официальных доходов предыдущих лет.

В июле 2023 года Власюк вошел в наблюдательный совет государственного "Сенс Банка" (бывший "Альфа-банк"), национализированного после введения санкций против российских владельцев. За 2024 год он получил в статусе члена набсовета примерно 5,9 млн грн, что составляет почти 500 тыс грн ежемесячно. В конце 2025 года выплаты еще выросли - ноябрьские и декабрьские начисления уже приближаются к 600 тыс грн в месяц.

Кроме того, Власюк стабильно получает более 300 тыс грн ежемесячно от Благотворительного фонда "Киевская школа экономики".

Совокупные ежемесячные доходы уполномоченного по санкционной политике составляют примерно 900 тыс - 1 млн грн в месяц, что резко контрастирует с публичной риторикой о сдержанной государственной политике вознаграждений в период полномасштабной войны. Но даже это не соизмеримо с приобретением элитной недвижимости.

"Сенс Банк", от которого Власюк получает миллионные доходы, неоднократно оказывался в центре журналистских расследований, в частности материалов Михаила Ткача ("Украинская правда"). Кроме того, на заседаниях ВСК Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, отмечалось, что адрес регистрации компании по инкассации "Сенс Банка" совпадал с юридическим адресом предприятия "Изумруд", связанного с Тимуром Миндичем - сейчас ключевой фигурой оперативного дела "Мидас" ("Миндичгейт") по коррупции в "Энергоатоме".

Появление таких пересечений добавляет вопросов к прозрачности банковского менеджмента и возможных теневых взаимосвязей, особенно на фоне статуса Власюка как ответственного за государственную санкционную политику.

По состоянию на сегодня есть основания полагать, что Владислав Власюк причастен к торговле санкциями благодаря чему во времени кровавой войны и появилась элитная недвижимость. Кроме того, должностные лица "Сенс Банка", в том числе и Власюк могут иметь отношение к схемам Тимура Миндича, которые уже частично разоблачены в операции "Мидас".

Невероятно, но факт…
08.12.2025 20:23
Для Зеленського - після так званої ''мирної угоди'' (а на справді Капітуляції) - найважливіше буде - провести (фальсифікувати) майбутні вибори.
Саме тому офіс Зеленського очолить друг Зеленського - колишній ''квн-щик'' і прихожанин москальської псевдо-церкви - Федоров.
Основне завдання для Федорова буде - фальсифікація майбутніх виборів за допомогою рідної для нього - ''Дії''.
08.12.2025 20:27
..представляете размер лавочки "запасных" ?? Это говно будет крутиться бесконечно ..
08.12.2025 20:28
Краще б мене вибрали, але шкода що не візьмуть
08.12.2025 20:28
А чому така велика увага до посади начальника туалетного паперу? По Конституції, що там написано? Чи знову зібрався топтатися по ній брудними антимайдан ними чоботами?
08.12.2025 20:31
Ви згадайте медведчука за часів кучми, теж займав посаду начальника, як ви пишете, туал.паперу. А львочкіна за часів януковича.... Чомусь на цій посаді вони відчувають себе мало не заступниками президента...
08.12.2025 20:42
Хай бере Буданова. У нього найбільш довгий та шершавий язик. Буде приємно.
08.12.2025 20:31
Четвертий рік війни.
Міністри оборони за цей час: Рєзніков, Умєров, Шмигаль.
Зеленський: "А чи не призначити мені міністра оборони Шмигаля (5 місяців на посаді) головою ОП?"
Поки новий міністр оборони, буде розбиратися що і як, то ще півроку пройде.
Та ти Володя просто геній!!!

На що можна сподіватися, з таким дебілом на посаді президента?
08.12.2025 20:32
того шмигаля, креатуру ахметки, тягають, як ганчірку, по посадам В зелені не може апріорі бути професійних кандитатів....перетасовка нікчем з карточної запліснянівої колоди🤮🤮🤮
08.12.2025 20:33
"квартал 95" так із нього і не вийшов. Невже посада "завгоспу" його офісу, пріоритетніша за міністра оборони та керівника ГУР, коли країна у стані війни.
08.12.2025 20:39
А не забагато уваги до керівника канцелярії?
Чи усім сподобалась ця гра на відволікання від сдачі Покровська : обери країні віце-прем'єра?
08.12.2025 20:39
Шмигаль в кожній бочці затичка чи що? по всіх посадах піде? Шалав переставляють як можуть..
08.12.2025 20:40
Обоє рябоє
08.12.2025 20:52
Потрібно,щоб усі посади були виборні аж до області і судді теж і щоб жителі в цій області могли відізвати з посади в любий момент,якщо чиновники не виконує свої функції і кожен півроку чиновник повинен прозвітувати
08.12.2025 20:55
Ішак може розглядати, аж очі вилізуть. Але чи хтось погодиться й
08.12.2025 20:58 Ответить
На главу ОП, чи АП главу буде обирати переможець виборів, скоріше за все Залужний. Тому відставка, зєля, вибори
08.12.2025 21:02 Ответить
Як кажуть в народі ШИЛО НА МИЛО.
08.12.2025 21:04 Ответить
 
 