На главу Офиса президента рассматриваются Шмыгаль и Федоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о нескольких вариантах кандидатуры главы Офиса президента.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Кого именно рассматривает

По его словам, на должность главы Офиса президента он рассматривает, в частности, главу Минцифры Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, дипломата Сергея Кислицу и заместителя главы ОП Павла Палису.

"У меня есть варианты министр Шмыгаль или министр Федоров, но здесь я имею вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать [в Офис]. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил – и все рассыпалось. Офис Президента важен, но есть и другие институты", - пояснил Зеленский.

Оценка кандидатур

Относительно Шмыгаля он отметил, что ситуация с Министерством обороны сложная: "Потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там – сегодня это приоритет номер один".

Относительно того, кто может заменить Федорова в Минцифры, президент отметил, что "не знает", но добавил, что "там много молодых, умных людей, может, Михаил и найдет альтернативу себе".

Президент отметил, что заместитель главы МИД Сергей Кислица помогает ему с международными вопросами, однако он не знает, хочет ли дипломат "заниматься внутренними вопросами".

"Что касается военных - это Буданов и Палиса. Палиса очень хороший военный, но сейчас его приоритет - война. Буданов руководит разведкой, это важное направление", - сказал Зеленский.

В то же время, Зеленский добавил, что если в течение долгого времени он не выберет нового руководителя ОП, то может "справиться без него".

"Надо делать выбор. Если это будет долгое время [избранный руководитель ОП], я думаю, что и сам могу справиться без главы Офиса президента, смогу жить без", - заявил он.

Увольнение Ермака

