На главу Офиса президента рассматриваются Шмыгаль и Федоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о нескольких вариантах кандидатуры главы Офиса президента.
Об этом он сказал во время встречи с журналистами 8 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Кого именно рассматривает
По его словам, на должность главы Офиса президента он рассматривает, в частности, главу Минцифры Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, дипломата Сергея Кислицу и заместителя главы ОП Павла Палису.
"У меня есть варианты министр Шмыгаль или министр Федоров, но здесь я имею вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать [в Офис]. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил – и все рассыпалось. Офис Президента важен, но есть и другие институты", - пояснил Зеленский.
Оценка кандидатур
Относительно Шмыгаля он отметил, что ситуация с Министерством обороны сложная: "Потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там – сегодня это приоритет номер один".
Относительно того, кто может заменить Федорова в Минцифры, президент отметил, что "не знает", но добавил, что "там много молодых, умных людей, может, Михаил и найдет альтернативу себе".
Президент отметил, что заместитель главы МИД Сергей Кислица помогает ему с международными вопросами, однако он не знает, хочет ли дипломат "заниматься внутренними вопросами".
"Что касается военных - это Буданов и Палиса. Палиса очень хороший военный, но сейчас его приоритет - война. Буданов руководит разведкой, это важное направление", - сказал Зеленский.
В то же время, Зеленский добавил, что если в течение долгого времени он не выберет нового руководителя ОП, то может "справиться без него".
"Надо делать выбор. Если это будет долгое время [избранный руководитель ОП], я думаю, что и сам могу справиться без главы Офиса президента, смогу жить без", - заявил он.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП.
А рішали Єрмака немає, а немає навіть Єрмака-2 ...
І як з двох сортів гівна обрати кращий?(((
А, до речі, а де решта 5-6 ефективних менеджерів? Хіба можна проводити кастинг без них?
ракомрак риба»
Хочу теж бути дефективним менеджером!
Владислав Власюк: советник ОП по санкционной политике во время войны наращивает элитные активы и получает государственные миллионные выплаты
Внештатный советник Офиса президента и уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк за последние годы войны существенно расширил собственные активы. Часть этого имущества не была должным образом задекларирована, а отдельные объекты оформлены на близких родственников. По имеющейся информации, сегодня в орбиту недвижимости, связанной с Власюком, входят:
🔸 Апартаменты на 240 м² на углу Институтской и Садовой - всего в 100 метрах от здания Офиса президента. Половину этой недвижимости Власюк оформил на свою мать, что позволяет избегать прямой привязки к активу.
🔸 Квартира в центре Киева на углу Георгиевского и Сретенской - фактически возле Софии Киевской, в одной из самых дорогих локаций столицы.
🔸 Квартира на пересечении Б. Житомирской и Сретенской - еще один объект в центре исторического квартала.
🔸 Квартира на углу улиц Толстого и Антоновича - напротив парка Шевченко, в престижном районе с наибольшей плотностью премиальной городской застройки.
🔸 Усадьба в Козине - на нескольких земельных участках, всего в 25 метрах от воды. Дом оборудован большим количеством солнечных панелей и выглядит как комплекс класса "элит".
Отдельно в семье Власюка четыре электромобиля Tesla - показатель расходов, который также выглядит диссонансным на фоне его официальных доходов предыдущих лет.
В июле 2023 года Власюк вошел в наблюдательный совет государственного "Сенс Банка" (бывший "Альфа-банк"), национализированного после введения санкций против российских владельцев. За 2024 год он получил в статусе члена набсовета примерно 5,9 млн грн, что составляет почти 500 тыс грн ежемесячно. В конце 2025 года выплаты еще выросли - ноябрьские и декабрьские начисления уже приближаются к 600 тыс грн в месяц.
Кроме того, Власюк стабильно получает более 300 тыс грн ежемесячно от Благотворительного фонда "Киевская школа экономики".
Совокупные ежемесячные доходы уполномоченного по санкционной политике составляют примерно 900 тыс - 1 млн грн в месяц, что резко контрастирует с публичной риторикой о сдержанной государственной политике вознаграждений в период полномасштабной войны. Но даже это не соизмеримо с приобретением элитной недвижимости.
"Сенс Банк", от которого Власюк получает миллионные доходы, неоднократно оказывался в центре журналистских расследований, в частности материалов Михаила Ткача ("Украинская правда"). Кроме того, на заседаниях ВСК Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, отмечалось, что адрес регистрации компании по инкассации "Сенс Банка" совпадал с юридическим адресом предприятия "Изумруд", связанного с Тимуром Миндичем - сейчас ключевой фигурой оперативного дела "Мидас" ("Миндичгейт") по коррупции в "Энергоатоме".
Появление таких пересечений добавляет вопросов к прозрачности банковского менеджмента и возможных теневых взаимосвязей, особенно на фоне статуса Власюка как ответственного за государственную санкционную политику.
По состоянию на сегодня есть основания полагать, что Владислав Власюк причастен к торговле санкциями благодаря чему во времени кровавой войны и появилась элитная недвижимость. Кроме того, должностные лица "Сенс Банка", в том числе и Власюк могут иметь отношение к схемам Тимура Миндича, которые уже частично разоблачены в операции "Мидас".
Невероятно, но факт…
Саме тому офіс Зеленського очолить друг Зеленського - колишній ''квн-щик'' і прихожанин москальської псевдо-церкви - Федоров.
Основне завдання для Федорова буде - фальсифікація майбутніх виборів за допомогою рідної для нього - ''Дії''.
Міністри оборони за цей час: Рєзніков, Умєров, Шмигаль.
Зеленський: "А чи не призначити мені міністра оборони Шмигаля (5 місяців на посаді) головою ОП?"
Поки новий міністр оборони, буде розбиратися що і як, то ще півроку пройде.
Та ти Володя просто геній!!!
На що можна сподіватися, з таким
дебіломна посаді президента?
Чи усім сподобалась ця гра на відволікання від сдачі Покровська : обери країні віце-прем'єра?