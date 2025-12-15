У СЗР заявили, що Єрмак не отримував "особливий статус" та не звертався щодо служби. ДОКУМЕНТ
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залучений до роботи у Службі зовнішньої розвідки та не має "особливого статусу".
Про це заявили у СЗР у відповідь на запит нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.
Відповідь СЗР щодо Єрмака
"Бачили в ЗМІ про його візит до Служби зовнішньої розвідки, а потім і в ряді Telegram-каналів, що начебто він пішов туди служити/працювати радником", — написав нардеп.
У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки. Також, за словами розвідки, екскерівник ОП не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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єрмачило .як рашистський агент сам дав особливі умови та вимоги українській СЗР