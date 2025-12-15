У СЗР заявили, що Єрмак не отримував "особливий статус" та не звертався щодо служби. ДОКУМЕНТ

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залучений до роботи у Службі зовнішньої розвідки та не має "особливого статусу".

Про це заявили у СЗР у відповідь на запит нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь СЗР щодо Єрмака

"Бачили в ЗМІ про його візит до Служби зовнішньої розвідки, а потім і в ряді Telegram-каналів, що начебто він пішов туди служити/працювати радником", — написав нардеп.

У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки. Також, за словами розвідки, екскерівник ОП не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак відновив спілкування із Зеленським після грандіозного скандалу в ОП, - Гончаренко

Звільнення Єрмака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ