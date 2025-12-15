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Новини Звільнення Єрмака Підозра Єрмаку
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У СЗР заявили, що Єрмак не отримував "особливий статус" та не звертався щодо служби. ДОКУМЕНТ

єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак не залучений до роботи у Службі зовнішньої розвідки та не має "особливого статусу".

Про це заявили у СЗР у відповідь на запит нардепа Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ.

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Відповідь СЗР щодо Єрмака

"Бачили в ЗМІ про його візит до Служби зовнішньої розвідки, а потім і в ряді Telegram-каналів, що начебто він пішов туди служити/працювати радником", — написав нардеп.

У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки. Також, за словами розвідки, екскерівник ОП не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці.

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У Службі зовнішньої розвідки заявили, що не надавали Єрмаку

Звільнення Єрмака

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Автор: 

кордон (5015) СЗР Служба зовнішньої розвідки (230) Єрмак Андрій (1781) Железняк Ярослав (754)
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Топ коментарі
+5
Це вже звичка - брешуть навіть коли ніхто не питає
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15.12.2025 16:38 Відповісти
+3
У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки.
єрмачило .як рашистський агент сам дав особливі умови та вимоги українській СЗР
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15.12.2025 16:31 Відповісти
+1
Так де, де саме, у який бригаді шевальє дЕрьмак проходить службу та захищає країну?
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15.12.2025 16:30 Відповісти

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