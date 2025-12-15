В СВР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не привлечен к работе в Службе внешней разведки и не имеет "особого статуса".

Об этом заявили в СВР в ответ на запрос нардепа Ярослава Железняка, передаетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ СВР по поводу Ермака

"Видели в СМИ о его визите в Службу внешней разведки, а затем и в ряде Telegram-каналов, что якобы он пошел туда служить/работать советником", — написал нардеп.

В СВР заявили, что не предоставляли Ермаку статус, особые условия или исключения. Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР по поводу возможного прохождения службы или сотрудничества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко

Увольнение Ермака

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ