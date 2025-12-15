РУС
В СВР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не привлечен к работе в Службе внешней разведки и не имеет "особого статуса".

Об этом заявили в СВР в ответ на запрос нардепа Ярослава Железняка, передаетЦензор.НЕТ.

Ответ СВР по поводу Ермака

"Видели в СМИ о его визите в Службу внешней разведки, а затем и в ряде Telegram-каналов, что якобы он пошел туда служить/работать советником", — написал нардеп.

В СВР заявили, что не предоставляли Ермаку статус, особые условия или исключения. Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР по поводу возможного прохождения службы или сотрудничества.

В Службе внешней разведки заявили, что не предоставляли Ермаку

Увольнение Ермака

Так де, де саме, у який бригаді шевальє дЕрьмак проходить службу та захищає країну?
15.12.2025 16:30 Ответить
чорновол его приглашала советником по сп
15.12.2025 16:58 Ответить
У СЗР заявили, що не надавали Єрмаку статус, особливі умови або винятки.
єрмачило .як рашистський агент сам дав особливі умови та вимоги українській СЗР
15.12.2025 16:31 Ответить
Це вже звичка - брешуть навіть коли ніхто не питає
15.12.2025 16:38 Ответить
А документи прикриття отримав?
15.12.2025 16:43 Ответить
Чому ця гнида досі не забита? Охорону ж зняли. Для таких чортів тюрма має стати єдиним порятунком від наглої смерті...
15.12.2025 16:48 Ответить
Яке сзр, нехай іде по всіх "щаблях" служби які створив, постановочна ВЛК з "лікарями" які вбили людей не набагато менше ніж кацапи, бзвп, вос100 навіть калікам і в піхоту., мітити територію й збивати дрони, бомби в кіллзоні, якщо в СЗЧ не сйбне
15.12.2025 16:49 Ответить
"Встречаю,как то раз Серёжку Фомина,а он Герой Советского Союза!.."
15.12.2025 16:51 Ответить
хай до Пастора у денщики йде
15.12.2025 16:59 Ответить
 
 