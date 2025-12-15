В СВР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не привлечен к работе в Службе внешней разведки и не имеет "особого статуса".
Об этом заявили в СВР в ответ на запрос нардепа Ярослава Железняка, передаетЦензор.НЕТ.
"Видели в СМИ о его визите в Службу внешней разведки, а затем и в ряде Telegram-каналов, что якобы он пошел туда служить/работать советником", — написал нардеп.
В СВР заявили, что не предоставляли Ермаку статус, особые условия или исключения. Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР по поводу возможного прохождения службы или сотрудничества.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
єрмачило .як рашистський агент сам дав особливі умови та вимоги українській СЗР