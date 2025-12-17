Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не служит у них. В то же время Денис Ермак считает, что его брата "устранили американцы, чтобы попытаться продавить на уступки".

Об этом сообщило "Слідство.Інфо", которое обратилось в Генштаб ВСУ и к брату экс-главы ОП — Денису Ермаку, передает Цензор.НЕТ.

Ответ Сил обороны

Журналисты обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли бывший чиновник к Силам обороны после отставки и в каком роде войск.

В Силах обороны дали ответ Сухопутные войска ВСУ о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит.

Что говорит Денис Ермак

"Слідство.Інфо" также спросило у брата Андрея Ермака, Дениса, знает ли тот, где находится экс-руководитель ОП. Вопрос Ермак-младший проигнорировал. Но сказал, что по поводу службы брат к нему не обращался.

"Относительно его службы — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7... Это не справедливо. Он сделал очень много, его устранили американе (американцы. - Ред.), чтобы нас попытаться продавить на уступки", - ответил журналистам Денис Ермак, который сейчас служит на Покровском направлении.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.

Увольнение Ермака

