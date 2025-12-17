РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10249 посетителей онлайн
Новости Увольнение Ермака
1 559 26

Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ

єрмак

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не служит у них. В то же время Денис Ермак считает, что его брата "устранили американцы, чтобы попытаться продавить на уступки".

Об этом сообщило "Слідство.Інфо", которое обратилось в Генштаб ВСУ и к брату экс-главы ОП — Денису Ермаку, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ Сил обороны

Журналисты обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли бывший чиновник к Силам обороны после отставки и в каком роде войск.

В Силах обороны дали ответ Сухопутные войска ВСУ о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СЗР заявили, что Ермак не получал "особый статус" и не обращался по поводу службы. ДОКУМЕНТ

Что говорит Денис Ермак

"Слідство.Інфо" также спросило у брата Андрея Ермака, Дениса, знает ли тот, где находится экс-руководитель ОП. Вопрос Ермак-младший проигнорировал. Но сказал, что по поводу службы брат к нему не обращался.

"Относительно его службы — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7... Это не справедливо. Он сделал очень много, его устранили американе (американцы. - Ред.), чтобы нас попытаться продавить на уступки", - ответил журналистам Денис Ермак, который сейчас служит на Покровском направлении.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Автор: 

Ермак Андрей (1465) Ермак Денис (96) Слідство.Інфо (50) ГУР (690) Сухопутные войска ВСУ (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Даю сто відсотків - ти у свій час називав Пороха Вальцманом, а у 2019-му голосував за Зеленського, мудило.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:29 Ответить
+3
Смердяче жидокацапське болото,але вкраїнчики у захваті,продовжують радіти та жерти жидівське лайно причмокуючи
показать весь комментарий
17.12.2025 19:26 Ответить
+3
Шо, даже в бригаде охраны Генштаба? Шо творится...
показать весь комментарий
17.12.2025 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смердяче жидокацапське болото,але вкраїнчики у захваті,продовжують радіти та жерти жидівське лайно причмокуючи
показать весь комментарий
17.12.2025 19:26 Ответить
Даю сто відсотків - ти у свій час називав Пороха Вальцманом, а у 2019-му голосував за Зеленського, мудило.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:29 Ответить
хуцпата жидівська мавпа,твої істеричні фантазії шизофреніка не цікаві,висри зі свого тухеса щось цікавіше ніж гадання таро
показать весь комментарий
17.12.2025 19:33 Ответить
Знову обман, обіцяв піти в ЗСУ і не пішов. Єрмак не людина слова, а трусливий ухилянт!
показать весь комментарий
17.12.2025 19:36 Ответить
Збрехати худобі яка йому належить,це звичайна річ для жида.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:48 Ответить
"Амери"?
Може "піндоси"?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:27 Ответить
що нарив ШІ з новин України

👉 Тобто висновок :
за даними ЗМІ, Олег Татаров ще до кінця не виключений, але є процес його звільнення (або переведення на іншу позицію).

....



ШІ лиш підтвердив мої здогадки - головним є у Буратіни над Буатіно саме Олег Татаров, Єрмак грав лиш роль підставного сірого кардинала , та ще як парочка вовці по бункерній хазі загрався ...А от ТАТАРОВ НА МІСЦІ !!!



Хтось знає, НАБУ розшифрували погоняло ТАТАРОВА на плівках?

Ось лиш що нарила я



https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov/ https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov

"Його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче" - на плівках НАБУ згадується Татаров

13 Листопада,

Саме на Олега Татарова фігуранти "плівок Міндіча" посилаються з питань "кому з яких органів і скільки заносити".

Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: "його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче вирішувати проблеми і маски шоу, і обличчям в підлогу, і застава в суді космічна...
показать весь комментарий
17.12.2025 19:28 Ответить
Шо, даже в бригаде охраны Генштаба? Шо творится...
показать весь комментарий
17.12.2025 19:28 Ответить
Єрмак з розкладушкою пристроївся в приймальні у зеленського?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:29 Ответить
Думаю Зеля його прямо під своїм ліжком ховає, або під Лєнкіним
показать весь комментарий
17.12.2025 19:58 Ответить
Хіба брат_єрмака воскрес?

Адже його брат колись сказав американцям, що його вбили.

Може за цю брехню "амери" (с) його й усунули: за приховування чудодійного воскресіння. Американці не *******, коли якісь "НЛО" з'являються не у США
показать весь комментарий
17.12.2025 19:30 Ответить
Питання до НАБУ: де підозра Єрмаку??? Чому її досі немає?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:32 Ответить
Та ладно!Амери усунули.Його треба було усунути коли брат громадами торгував або тоді коли Єрмак з ЗЕленським вагнерівців злили лукашенку.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:32 Ответить
й усі специ призначені ТАТАРОВИМ не можуть відповісти на питання ДЕ ЄРМАК?

Та мені здається Портнов був НАДВПЛИВОВИЙ у кремля над Україною- й де він зараз?
показать весь комментарий
17.12.2025 19:32 Ответить
ну якщо Безугла тролить інформпростір темою Сирського ...

Як сказав Червінський , розповідаючи про Безуглу у комісії по Вагнергейту - Банкова використовує цю хвору аутистку...

ТО.... від чого відволікала цього раз Україну ця аутистка у ВР ?
У США є теж свій талановитий аутист - МАСК
показать весь комментарий
17.12.2025 19:36 Ответить
Вірю---особливо брату.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:34 Ответить
Чергова серія брехні від ларьочного рішали! ЛохоМарафон батрачить за гроші Українців і далі лайном розкидається, щоб смерділо єрмаком!!
показать весь комментарий
17.12.2025 19:34 Ответить
Може у морфлот пішов?
Там годують краще.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:41 Ответить
Ага, коком на камбуз корвета "Гетьман Мазепа"(ну тот ,шо в Турции боевую службу несет).
показать весь комментарий
17.12.2025 19:45 Ответить
Святу людину амери "усунули"!Що ж з нами тепер буде?!
показать весь комментарий
17.12.2025 19:44 Ответить
До речі,навіть єрмаку при байдені краще жилося
показать весь комментарий
17.12.2025 19:45 Ответить
Може він заблукав,та ще не дійшов до фронту. А може цей потужний воїн опинився, у понад таємному підрозділі, про який нікому не треба знати.)
показать весь комментарий
17.12.2025 19:45 Ответить
Єрмак не служить в ГУР, він служіть в ГРУ.
показать весь комментарий
17.12.2025 19:59 Ответить
А може у нього БЗВП, чого причепилися, га?
показать весь комментарий
17.12.2025 20:04 Ответить
«У всьому винні амери» десь я це вже чув.
показать весь комментарий
17.12.2025 20:07 Ответить
Дерьмак пішов у підпілля, дурники тільки в зсу служать, розумні вже давно в це болото не вступають
показать весь комментарий
17.12.2025 20:08 Ответить
 
 