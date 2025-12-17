Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ
В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак не служит у них. В то же время Денис Ермак считает, что его брата "устранили американцы, чтобы попытаться продавить на уступки".
Об этом сообщило "Слідство.Інфо", которое обратилось в Генштаб ВСУ и к брату экс-главы ОП — Денису Ермаку, передает Цензор.НЕТ.
Ответ Сил обороны
Журналисты обратились в Генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли бывший чиновник к Силам обороны после отставки и в каком роде войск.
В Силах обороны дали ответ Сухопутные войска ВСУ о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит.
Что говорит Денис Ермак
"Слідство.Інфо" также спросило у брата Андрея Ермака, Дениса, знает ли тот, где находится экс-руководитель ОП. Вопрос Ермак-младший проигнорировал. Но сказал, что по поводу службы брат к нему не обращался.
"Относительно его службы — у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7... Это не справедливо. Он сделал очень много, его устранили американе (американцы. - Ред.), чтобы нас попытаться продавить на уступки", - ответил журналистам Денис Ермак, который сейчас служит на Покровском направлении.
Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказывал, что Денис Ермак служит снайпером в Иностранном легионе Главного управления разведки.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Може "піндоси"?
👉 Тобто висновок :
за даними ЗМІ, Олег Татаров ще до кінця не виключений, але є процес його звільнення (або переведення на іншу позицію).
....
ШІ лиш підтвердив мої здогадки - головним є у Буратіни над Буатіно саме Олег Татаров, Єрмак грав лиш роль підставного сірого кардинала , та ще як парочка вовці по бункерній хазі загрався ...А от ТАТАРОВ НА МІСЦІ !!!
Хтось знає, НАБУ розшифрували погоняло ТАТАРОВА на плівках?
Ось лиш що нарила я
https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov/ https://nenka.info/jogo-krashhe-ne-dratuvaty-a-to-bude-vdvichi-dorozhche-na-plivkah-nabu-zgaduyetsya-tatarov
"Його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче" - на плівках НАБУ згадується Татаров
13 Листопада,
Саме на Олега Татарова фігуранти "плівок Міндіча" посилаються з питань "кому з яких органів і скільки заносити".
Як зазначає джерело, в одній з розмов фігурантів, де обговорювалися розмір відкатів Олегу Татарову, прозвучала фраза: "його краще не дратувати, а то буде вдвічі дорожче вирішувати проблеми і маски шоу, і обличчям в підлогу, і застава в суді космічна...
Адже його брат колись сказав американцям, що його вбили.
Може за цю брехню "амери" (с) його й усунули: за приховування чудодійного воскресіння. Американці не *******, коли якісь "НЛО" з'являються не у США
Та мені здається Портнов був НАДВПЛИВОВИЙ у кремля над Україною- й де він зараз?
Як сказав Червінський , розповідаючи про Безуглу у комісії по Вагнергейту - Банкова використовує цю хвору аутистку...
ТО.... від чого відволікала цього раз Україну ця аутистка у ВР ?
У США є теж свій талановитий аутист - МАСК
Там годують краще.