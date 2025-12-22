РУС
Новости
4 762 32

Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность

Міндіч

Есть признаки того, что бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого журналисты "Украинской правды" нашли в Израиле, скрывается и выходит на улицу, максимально изменив внешность.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал журналист "УП" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

Поиск Миндича

По словам Ткача, журналисты издания начали работать над поиском Миндича 10 ноября, когда поняли, что он уехал из страны, и были одними из первых, кто рассказал, что бизнесмен находится в Израиле.

"Работу по поиску этого бизнесмена мы не прекращали ни на день. Важно сказать, что Миндич ведет очень закрытый образ жизни и найти его нелегко, поскольку он никуда не ходит, никого почти не посещает и ни с кем не встречается", - рассказал Ткач.

По словам журналиста, источники "УП" в политических и деловых кругах заявили, что "Миндич очень не хотел, чтобы мы его нашли".

"Хотя, по словам источников, у Миндича откуда-то была информация о том, когда мы приехали в Израиль. Возможно, ему кто-то помогает из правоохранительных органов. Есть признаки того, что Миндич скрывается, не ведет публичный образ жизни, поэтому его сложно было найти", - сказал журналист.

Комментируя фото Миндича, которое опубликовала "УП", Ткач отметил, что оно сделано, когда бизнесмен шел на прогулку.

"Фото сделано, когда Миндич шел на прогулку. Он законспирирован — шапка, очки. В Израиле достаточно тепло, но человек максимально меняет внешность, когда выходит из дома", — рассказал Ткач.

Люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях

Ткач отметил, что, поскольку НАБУ и САП еще работают над делом "Мидас", то до сих пор неизвестно, какой круг лиц был вовлечен в те или иные схемы, но многие люди, чьи имена уже обнародованы, до сих пор остаются на своих должностях.

"Если хотите мое мнение, то конечно первоочередная задача — остановить серьезные коррупционные проявления, которые влияют на обороноспособность страны, была выполнена. Но дальнейших шагов от руководства государства мы не видим, поэтому многие люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях, многие люди, связанные с другими фигурантами, также остаются. Поэтому сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии", — добавил журналист.

  • Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

Израиль Ткач Михаил Миндич Тимур
+11
Петро Порошенко в інтерв'ю Віталію Портникову 21 грудня заявив, що має ексклюзивну інфу "але поки не скажу від кого" про те, що Міндіч в одеському порту працював з зекспортним зерном України, і відправляв його до Туреччини, там переоформляв і продавав те зерно Ірану. Тому потрібно, щоб уряд Ізраїлю отримав відповідні достовірні документи. І тоді Міндичу світить буцигарня; а чи ізраїльська, чи українська по екстракдикції - це вже буде вирішуватись по обставинам.
22.12.2025 00:28 Ответить
+7
Що ви причепились до того Міндіча...
Ви думаєте він для себе крав мільярди з державної казни України під час війни проти москальських окупантів...
Він собі тільки відсотки залишав.
Святе діло - ''двушка на москву'' - окупантів Міндіч любить.
Ну і найголовніше - в квартальний сімейний ''общак'' самому Зеленському.
А Зеленському грабувати Україну і Українців можна - так вирішив у 2019році ''мудрий'' Український народ - 73%.
''хоть па-ржалі''...
Як сказав Міндіч:
''в рот я **** етіх украінцев''.
22.12.2025 00:45 Ответить
+4
Безсовісний поц.
22.12.2025 00:20 Ответить
Безсовісний поц.
22.12.2025 00:20 Ответить
- добрячє пажурілі
А ще два поца дрижать за одним забором у Конча Заспі .Судячи з двох підряд статей у ЗН як биття в колокол про те, як Чебурек з замом Малюка усім поцам вимолює прощеня у ФБР!!!
А ще як Швець розшифрувива на що це тягне за законами США
22.12.2025 00:31 Ответить
Однак, за даними джерел ZN.UA, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, узагалі не стосувалася до переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.«Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Цікаво, чи так само дісталось Умєрову, коли про цю зустріч дізнались у Києві», - додає Ведернікова.
22.12.2025 00:32 Ответить
А Чебурекопоц як ні в чьом нє бивало сьогодн в ТЄЛЄГУ катає отчьот о пєрєгаворах
22.12.2025 00:34 Ответить
😂
22.12.2025 00:58 Ответить
Поц, тоц, первертоц - двушечкака готова.
22.12.2025 07:55 Ответить
Портнова згадує?
22.12.2025 00:21 Ответить
Якщо без зміни статі, то не максимально.
22.12.2025 00:24 Ответить
Петро Порошенко в інтерв'ю Віталію Портникову 21 грудня заявив, що має ексклюзивну інфу "але поки не скажу від кого" про те, що Міндіч в одеському порту працював з зекспортним зерном України, і відправляв його до Туреччини, там переоформляв і продавав те зерно Ірану. Тому потрібно, щоб уряд Ізраїлю отримав відповідні достовірні документи. І тоді Міндичу світить буцигарня; а чи ізраїльська, чи українська по екстракдикції - це вже буде вирішуватись по обставинам.
22.12.2025 00:28 Ответить
подивіться передачу "https://www.youtube.com/watch?v=d0QE_GO3qhg ПОРОШЕНКО про План Б: Як змусити Росію негайно припинити вогонь?" Там це є.
22.12.2025 00:30 Ответить
22.12.2025 00:40 Ответить
Зпугнуть,здрисне з Ізраїлю.
22.12.2025 07:02 Ответить
Як говорить Рудий Бордельєро з Амер Ки зрячого особистого, це тільки сдєлка.
22.12.2025 08:06 Ответить
«Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність» - тю, та в Україні так пів країни зараз робе 😆
22.12.2025 00:33 Ответить
22.12.2025 07:29 Ответить
Що ви причепились до того Міндіча...
Ви думаєте він для себе крав мільярди з державної казни України під час війни проти москальських окупантів...
Він собі тільки відсотки залишав.
Святе діло - ''двушка на москву'' - окупантів Міндіч любить.
Ну і найголовніше - в квартальний сімейний ''общак'' самому Зеленському.
А Зеленському грабувати Україну і Українців можна - так вирішив у 2019році ''мудрий'' Український народ - 73%.
''хоть па-ржалі''...
Як сказав Міндіч:
''в рот я **** етіх украінцев''.
22.12.2025 00:45 Ответить
С Тельавива выдачи нет. Братва не выдаст.
22.12.2025 00:56 Ответить
Ой, булоб бажання.
22.12.2025 01:01 Ответить
Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність
22.12.2025 01:46 Ответить
може зробимо збір на самокат чи дрон Міндічу ?
22.12.2025 01:48 Ответить
Е ніііі, він дуже потрібен слідству, бо може багато чого розказати. Отже, дехто тільки і мріє, щоб його прибрати
22.12.2025 07:10 Ответить
міндіча знайти в Ізралі просто - шукайте чувака, схожого на шуфутінского.
22.12.2025 03:43 Ответить
Там всі такі )
22.12.2025 07:31 Ответить
не всі - інші схожі на цукермана, тому Ткач без проблем завтра знайде там і його.
22.12.2025 07:38 Ответить
А єрмак у кончЕНІЙ заспі двірником або охоронником переодягаються...
22.12.2025 05:40 Ответить
"Деньги не пахнут". Мабуть, ніс зовсім забитий.
22.12.2025 06:55 Ответить
Ковід...
22.12.2025 08:18 Ответить
Корпорація УКРАЇНА лише прикидається державою, зрозумійте це.
22.12.2025 07:33 Ответить
Усе відбувається під безпосереднім прикриттям з боку ішака. Обкурене чмо сподівається, що йому якось вдасться вирулити ситуацію. Цей безтолковий недоумок впевнений у своїй "величності" та сприймає усіх за дурнів.
22.12.2025 07:35 Ответить
Досі ніхто з фігурантів не отримав довічне (цілком заслужене), тому й немає причин хвилюватися. Кишенькові прокурВори зі сцуддями порішають питання, а прикормлені силовики захистять корупціонерів та хабарників від народного гніву.
22.12.2025 08:22 Ответить
А як ермак в столиці.
Тут вже Ткач ховається і максимально не торкається цієї теми,а поліз в Ізраїль,де той під захистом закону з громадянством цієї держави.
22.12.2025 08:11 Ответить
 
 