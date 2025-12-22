Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность

Есть признаки того, что бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого журналисты "Украинской правды" нашли в Израиле, скрывается и выходит на улицу, максимально изменив внешность.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал журналист "УП" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.

Поиск Миндича

По словам Ткача, журналисты издания начали работать над поиском Миндича 10 ноября, когда поняли, что он уехал из страны, и были одними из первых, кто рассказал, что бизнесмен находится в Израиле.

"Работу по поиску этого бизнесмена мы не прекращали ни на день. Важно сказать, что Миндич ведет очень закрытый образ жизни и найти его нелегко, поскольку он никуда не ходит, никого почти не посещает и ни с кем не встречается", - рассказал Ткач.

По словам журналиста, источники "УП" в политических и деловых кругах заявили, что "Миндич очень не хотел, чтобы мы его нашли".

"Хотя, по словам источников, у Миндича откуда-то была информация о том, когда мы приехали в Израиль. Возможно, ему кто-то помогает из правоохранительных органов. Есть признаки того, что Миндич скрывается, не ведет публичный образ жизни, поэтому его сложно было найти", - сказал журналист.

Комментируя фото Миндича, которое опубликовала "УП", Ткач отметил, что оно сделано, когда бизнесмен шел на прогулку.

"Фото сделано, когда Миндич шел на прогулку. Он законспирирован — шапка, очки. В Израиле достаточно тепло, но человек максимально меняет внешность, когда выходит из дома", — рассказал Ткач.

Люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях

Ткач отметил, что, поскольку НАБУ и САП еще работают над делом "Мидас", то до сих пор неизвестно, какой круг лиц был вовлечен в те или иные схемы, но многие люди, чьи имена уже обнародованы, до сих пор остаются на своих должностях.

"Если хотите мое мнение, то конечно первоочередная задача — остановить серьезные коррупционные проявления, которые влияют на обороноспособность страны, была выполнена. Но дальнейших шагов от руководства государства мы не видим, поэтому многие люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях, многие люди, связанные с другими фигурантами, также остаются. Поэтому сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии", — добавил журналист.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.

Миндичгейт

