Журналист Ткач о поисках Миндича в Израиле: Прячется и выходит на улицу, максимально изменив внешность
Есть признаки того, что бизнесмен, совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого журналисты "Украинской правды" нашли в Израиле, скрывается и выходит на улицу, максимально изменив внешность.
Об этом в эфире "Суспільного" рассказал журналист "УП" Михаил Ткач, сообщает Цензор.НЕТ.
Поиск Миндича
По словам Ткача, журналисты издания начали работать над поиском Миндича 10 ноября, когда поняли, что он уехал из страны, и были одними из первых, кто рассказал, что бизнесмен находится в Израиле.
"Работу по поиску этого бизнесмена мы не прекращали ни на день. Важно сказать, что Миндич ведет очень закрытый образ жизни и найти его нелегко, поскольку он никуда не ходит, никого почти не посещает и ни с кем не встречается", - рассказал Ткач.
По словам журналиста, источники "УП" в политических и деловых кругах заявили, что "Миндич очень не хотел, чтобы мы его нашли".
"Хотя, по словам источников, у Миндича откуда-то была информация о том, когда мы приехали в Израиль. Возможно, ему кто-то помогает из правоохранительных органов. Есть признаки того, что Миндич скрывается, не ведет публичный образ жизни, поэтому его сложно было найти", - сказал журналист.
Комментируя фото Миндича, которое опубликовала "УП", Ткач отметил, что оно сделано, когда бизнесмен шел на прогулку.
"Фото сделано, когда Миндич шел на прогулку. Он законспирирован — шапка, очки. В Израиле достаточно тепло, но человек максимально меняет внешность, когда выходит из дома", — рассказал Ткач.
Люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях
Ткач отметил, что, поскольку НАБУ и САП еще работают над делом "Мидас", то до сих пор неизвестно, какой круг лиц был вовлечен в те или иные схемы, но многие люди, чьи имена уже обнародованы, до сих пор остаются на своих должностях.
"Если хотите мое мнение, то конечно первоочередная задача — остановить серьезные коррупционные проявления, которые влияют на обороноспособность страны, была выполнена. Но дальнейших шагов от руководства государства мы не видим, поэтому многие люди, связанные с Миндичем, остаются на своих должностях, многие люди, связанные с другими фигурантами, также остаются. Поэтому сейчас ситуация находится в подвешенном состоянии", — добавил журналист.
- Напомним, 21 декабря сообщалось, что журналисты-расследователи "Украинской правды" обнаружили бизнесмена, фигуранта масштабного расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике Тимура Миндича в Израиле.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
А ще два поца дрижать за одним забором у Конча Заспі .Судячи з двох підряд статей у ЗН як биття в колокол про те, як Чебурек з замом Малюка усім поцам вимолює прощеня у ФБР!!!
А ще як Швець розшифрувива на що це тягне за законами США
Ви думаєте він для себе крав мільярди з державної казни України під час війни проти москальських окупантів...
Він собі тільки відсотки залишав.
Святе діло - ''двушка на москву'' - окупантів Міндіч любить.
Ну і найголовніше - в квартальний сімейний ''общак'' самому Зеленському.
А Зеленському грабувати Україну і Українців можна - так вирішив у 2019році ''мудрий'' Український народ - 73%.
''хоть па-ржалі''...
Як сказав Міндіч:
''в рот я **** етіх украінцев''.
Тут вже Ткач ховається і максимально не торкається цієї теми,а поліз в Ізраїль,де той під захистом закону з громадянством цієї держави.