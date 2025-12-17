РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11900 посетителей онлайн
Новости Миндич уехал из Украины Миндичгейт
1 164 13

НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов

Бегство Миндыча: НАБУ продолжает устанавливать детали

В НАБУ понимали риски того, что Тимур Миндич может выехать из Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Часть информации о его выезде уже установлена, часть еще исследуется в рамках отдельного эпизода. В частности, мы исследуем, кто именно и каким образом способствовал тому, что этот выезд стал возможным, и как именно он пересекал государственную границу", - пояснил он.

Читайте: Графики отключений света, НАБУ и Миндич: что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году? ПЕРЕЧЕНЬ

Риски

По словам Абакумова, перед НАБУ было два разных риска, между которыми приходилось балансировать.

"С одной стороны - риск его выезда; с другой стороны - риск утечки информации и срыва всей операции, если бы мы начали привлекать к действиям другие службы и органы.

Любое расширение круга осведомленных лиц в условиях столь чувствительного дела всегда несет риск несанкционированной утечки В нашем случае это могло бы привести к тому, что фигуранты заранее узнали бы об оперативных мерах, и мы потеряли бы значительную часть доказательной базы, которую собирали", - отметил руководитель подразделения детективов.

Читайте также: НАПК исследует непубличные данные о "пленках Миндича", - глава Агентства Павлущик

Также Абакумов заявил, что ни одно "письмо" или сообщение в пограничную службу само по себе не является запретом на пересечение границы.

"И в публичной плоскости такие вещи очень быстро становятся известными, что также создает риски для следствия. Именно поэтому решения в этой ситуации принимались с учетом всех этих факторов", - добавил он.

Читайте: "Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко

Миндичгейт

Читайте также: НАБУ планирует следственные действия по делу Логвинского в посольстве Украины в Израиле, - СМИ (дополнено)

Автор: 

НАБУ (4785) Миндич Тимур (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
або треба працювати на випередження!
або не треба махати кулаками після бійки!
набу чудово знали, що міндіч свінтить і ніхто його не зупинить!
бо, ніхто не може зупинити громадянина ізраїля, без конкретної заборони!!!
а, тим більше зелений холуй дейнека!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
+3
можна зразу сказати, що зєлєнскій нічого не знав💩
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
+3
А продовження діяльності Єрмака з кабінету СЗР та надання йому охорони СБУ?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже ж писали шо чувак із САП дав наколку Міндічу - чому від НАБУ не було підозри?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:51 Ответить
або треба працювати на випередження!
або не треба махати кулаками після бійки!
набу чудово знали, що міндіч свінтить і ніхто його не зупинить!
бо, ніхто не може зупинити громадянина ізраїля, без конкретної заборони!!!
а, тим більше зелений холуй дейнека!
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
можна зразу сказати, що зєлєнскій нічого не знав💩
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
А продовження діяльності Єрмака з кабінету СЗР та надання йому охорони СБУ?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:54 Ответить
набу або знайде яйки та посадить УСЮ земразь
або їх самих зіжруть з лайном
показать весь комментарий
17.12.2025 08:55 Ответить
Як співають в одному мультику - Алі Баба, Алі Баба ..... .
показать весь комментарий
17.12.2025 08:57 Ответить
В опу заглядали?
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 08:59 Ответить
А ДЕ ПРОСТО ВІДЕО З КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ !!!???
показать весь комментарий
17.12.2025 09:01 Ответить
Що цікаво, то вийдуть на найпотужнішого і найосяйнішого!
показать весь комментарий
17.12.2025 09:04 Ответить
Вийдуть на самих себе?
показать весь комментарий
17.12.2025 09:08 Ответить
Вони ж не зебіли як ти
показать весь комментарий
17.12.2025 09:21 Ответить
Зеля і Єрмак
Це ж одна мафія
показать весь комментарий
17.12.2025 09:18 Ответить
 
 