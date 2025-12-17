НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов
В НАБУ понимали риски того, что Тимур Миндич может выехать из Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Часть информации о его выезде уже установлена, часть еще исследуется в рамках отдельного эпизода. В частности, мы исследуем, кто именно и каким образом способствовал тому, что этот выезд стал возможным, и как именно он пересекал государственную границу", - пояснил он.
Риски
По словам Абакумова, перед НАБУ было два разных риска, между которыми приходилось балансировать.
"С одной стороны - риск его выезда; с другой стороны - риск утечки информации и срыва всей операции, если бы мы начали привлекать к действиям другие службы и органы.
Любое расширение круга осведомленных лиц в условиях столь чувствительного дела всегда несет риск несанкционированной утечки В нашем случае это могло бы привести к тому, что фигуранты заранее узнали бы об оперативных мерах, и мы потеряли бы значительную часть доказательной базы, которую собирали", - отметил руководитель подразделения детективов.
Также Абакумов заявил, что ни одно "письмо" или сообщение в пограничную службу само по себе не является запретом на пересечение границы.
"И в публичной плоскости такие вещи очень быстро становятся известными, что также создает риски для следствия. Именно поэтому решения в этой ситуации принимались с учетом всех этих факторов", - добавил он.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або не треба махати кулаками після бійки!
набу чудово знали, що міндіч свінтить і ніхто його не зупинить!
бо, ніхто не може зупинити громадянина ізраїля, без конкретної заборони!!!
а, тим більше зелений холуй дейнека!
або їх самих зіжруть з лайном
Це ж одна мафія