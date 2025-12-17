НАБУ исследует, кто и как способствовал выезду Миндича из Украины, - детектив Абакумов

В НАБУ понимали риски того, что Тимур Миндич может выехать из Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель подразделения детективов Александр Абакумов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Часть информации о его выезде уже установлена, часть еще исследуется в рамках отдельного эпизода. В частности, мы исследуем, кто именно и каким образом способствовал тому, что этот выезд стал возможным, и как именно он пересекал государственную границу", - пояснил он.

Читайте: Графики отключений света, НАБУ и Миндич: что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году? ПЕРЕЧЕНЬ

Риски

По словам Абакумова, перед НАБУ было два разных риска, между которыми приходилось балансировать.

"С одной стороны - риск его выезда; с другой стороны - риск утечки информации и срыва всей операции, если бы мы начали привлекать к действиям другие службы и органы.

Любое расширение круга осведомленных лиц в условиях столь чувствительного дела всегда несет риск несанкционированной утечки В нашем случае это могло бы привести к тому, что фигуранты заранее узнали бы об оперативных мерах, и мы потеряли бы значительную часть доказательной базы, которую собирали", - отметил руководитель подразделения детективов.

Читайте также: НАПК исследует непубличные данные о "пленках Миндича", - глава Агентства Павлущик

Также Абакумов заявил, что ни одно "письмо" или сообщение в пограничную службу само по себе не является запретом на пересечение границы.

"И в публичной плоскости такие вещи очень быстро становятся известными, что также создает риски для следствия. Именно поэтому решения в этой ситуации принимались с учетом всех этих факторов", - добавил он.

Читайте: "Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко

Миндичгейт

Читайте также: НАБУ планирует следственные действия по делу Логвинского в посольстве Украины в Израиле, - СМИ (дополнено)