НАЗК исследует непубличные данные о "пленках Миндича", - руководитель Агентства Павлущик

НАПК изучает непубличные данные о "пленках Миндича", чтобы выяснить, могли ли его сотрудники быть причастны к коррупционной истории, которая фигурирует на записях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA Инне Ведерниковой заявил глава Агентства Виктор Павлущик.

Он отметил, что после появления информации о вероятных взятках в Агентстве ("двадцатка за справку") сразу начали внутреннюю проверку. Ее должны завершить до 10 января.

"Мы проверили версию, которая была озвучена на заседании временной следственной комиссии, и она не нашла своего подтверждения, исследуем дальше ряд выделенных версий. Однако есть два разных вектора. Есть информация с конкретными данными о лицах, упомянутых на пленках, а есть более абстрактные фрагменты, которые требуют более глубокого анализа", - объяснил Павлущик продолжение проверки несмотря на предварительные выводы.

Глава НАПК отметил, что в институте хотят проверить все версии и установить истину, а не просто назначить виновного. В частности, сейчас изучают большое количество информации, включая возможные упоминания о сотрудниках НАПК.

Павлущик о заместителе Корнелюка

Глава НАПК опроверг причастность своего заместителя Николая Корнелюка к истории.

"Этот вопрос также проверяли. И не секрет, что выходцы из прокуратуры могут быть знакомы между собой. Но с тем фигурантом, о котором идет речь, мой заместитель не общался как минимум восемь лет", - утверждает Павлущик.

Миндичгейт

