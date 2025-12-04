НАЗК исследует непубличные данные о "пленках Миндича", - руководитель Агентства Павлущик
НАПК изучает непубличные данные о "пленках Миндича", чтобы выяснить, могли ли его сотрудники быть причастны к коррупционной истории, которая фигурирует на записях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью для ZN.UA Инне Ведерниковой заявил глава Агентства Виктор Павлущик.
Он отметил, что после появления информации о вероятных взятках в Агентстве ("двадцатка за справку") сразу начали внутреннюю проверку. Ее должны завершить до 10 января.
"Мы проверили версию, которая была озвучена на заседании временной следственной комиссии, и она не нашла своего подтверждения, исследуем дальше ряд выделенных версий. Однако есть два разных вектора. Есть информация с конкретными данными о лицах, упомянутых на пленках, а есть более абстрактные фрагменты, которые требуют более глубокого анализа", - объяснил Павлущик продолжение проверки несмотря на предварительные выводы.
Глава НАПК отметил, что в институте хотят проверить все версии и установить истину, а не просто назначить виновного. В частности, сейчас изучают большое количество информации, включая возможные упоминания о сотрудниках НАПК.
Павлущик о заместителе Корнелюка
Глава НАПК опроверг причастность своего заместителя Николая Корнелюка к истории.
"Этот вопрос также проверяли. И не секрет, что выходцы из прокуратуры могут быть знакомы между собой. Но с тем фигурантом, о котором идет речь, мой заместитель не общался как минимум восемь лет", - утверждает Павлущик.
Миндичгейт
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции. Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
- 1 декабря
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
нагадаю тупорилому мєнту, що істину встановлює суд!!!!
а, мєнт лише, надає докази!!!!!
Достатньо встановити до кого із НАЗК заходив "верблюд із грошима"!