НАЗК досліджує непублічні дані щодо "плівок Міндіча", - керівник Агенства Павлущик
НАЗК вивчає непублічні дані щодо "плівок Міндіча", аби з’ясувати, чи могли його співробітники бути причетними до корупційної історії, яка фігурує на записах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю для ZN.UA Інні Ведерніковій заявив голова Агентства Віктор Павлущик.
Він зазначив, що після появи інформації про ймовірні хабарі в Агентстві ("двадцятка за довідку") одразу розпочали внутрішню перевірку. Її мають завершити до 10 січня.
"Ми перевірили версію, яку було озвучено на засіданні тимчасової слідчої комісії, і вона не знайшла свого підтвердження, досліджуємо далі низку виокремлених версій. Проте є два різні вектори. Є інформація з конкретними даними щодо осіб, згаданих на плівках, а є абстрактніші фрагменти, які потребують глибшого аналізу", - пояснив Павлущик продовження перевірки попри попередні висновки.
Голова НАЗК зазначив, що в інституції хочуть перевірити всі версії та встановити істину, а не просто призначити винного. Зокрема, зараз вивчають велику кількість інформації, включно з можливими згадками про працівників НАЗК.
Павлущик про заступника Корнелюка
Голова НАЗК заперечив причетність свого заступника Миколи Корнелюка до історії.
"Це питання також перевіряли. І не секрет, що вихідці з прокуратури можуть бути знайомі між собою. Але з тим фігурантом, про якого йдеться, мій заступник не спілкувався щонайменше вісім років", - стверджує Павлущик.
Міндічгейт
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію. Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
- 1 грудня
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
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нагадаю тупорилому мєнту, що істину встановлює суд!!!!
а, мєнт лише, надає докази!!!!!
Достатньо встановити до кого із НАЗК заходив "верблюд із грошима"!