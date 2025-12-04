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Новини Міндічгейт
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НАЗК досліджує непублічні дані щодо "плівок Міндіча", - керівник Агенства Павлущик

Перевірка "плівок Міндіча" у НАЗК триває

НАЗК вивчає непублічні дані щодо "плівок Міндіча", аби з’ясувати, чи могли його співробітники бути причетними до корупційної історії, яка фігурує на записах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв’ю для ZN.UA Інні Ведерніковій заявив голова Агентства Віктор Павлущик.

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Він зазначив,  що після появи інформації про ймовірні хабарі в Агентстві ("двадцятка за довідку") одразу розпочали внутрішню перевірку. Її мають завершити до 10 січня.

"Ми перевірили версію, яку було озвучено на засіданні тимчасової слідчої комісії, і вона не знайшла свого підтвердження, досліджуємо далі низку виокремлених версій. Проте є два різні вектори. Є інформація з конкретними даними щодо осіб, згаданих на плівках, а є абстрактніші фрагменти, які потребують глибшого аналізу", - пояснив Павлущик продовження перевірки попри попередні висновки.

Голова НАЗК зазначив, що в інституції хочуть перевірити всі версії та встановити істину, а не просто призначити винного. Зокрема, зараз вивчають велику кількість інформації, включно з можливими згадками про працівників НАЗК.

Павлущик про заступника Корнелюка

Голова НАЗК заперечив причетність свого заступника Миколи Корнелюка до історії.

"Це питання також перевіряли. І не секрет, що вихідці з прокуратури можуть бути знайомі між собою. Але з тим фігурантом, про якого йдеться, мій заступник не спілкувався щонайменше вісім років", - стверджує Павлущик.

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Міндічгейт

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Автор: 

НАЗК (1686) Міндіч Тімур (338)
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А чому непублічно? Мабуть тому за слідом за фігурантом Єрмаком "Алі-бабой", з'явиться фігурант Алладін Зеленський?
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04.12.2025 13:27 Відповісти
Голова НАЗК зазначив, що в інституції хочуть перевірити всі версії та встановити істину

нагадаю тупорилому мєнту, що істину встановлює суд!!!!
а, мєнт лише, надає докази!!!!!
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04.12.2025 13:29 Відповісти
"Самі в себе" нічого не знайдуть Даю 100%
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04.12.2025 13:40 Відповісти
Отже - тоді хтось знайде ...
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04.12.2025 13:47 Відповісти
А що там шукати? Є дві дати коли були видані довідки НАЗК (негативна і позитивна) на держпосаду! Є "20"..., яка вплинула на результат!!!
Достатньо встановити до кого із НАЗК заходив "верблюд із грошима"!
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04.12.2025 13:51 Відповісти
Колись були популярні ,, плівки Мельниченко,, ,а в сьогодні ,,плівки Міндіча,,. Нічого нового,цирк крокує далі по Україні
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05.12.2025 20:03 Відповісти
 
 