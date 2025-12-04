Графики отключений света, НАБУ и Миндич: что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году?. СПИСОК
Поисковый сервис Google подвел годовые итоги, обнародовав рейтинг запросов пользователей из Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.
Что искали украинцы?
Первое место в общем рейтинге, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света".
На второй позиции оказался телепроект "Холостяк-2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара-2".
В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение-2025" и "НАБУ".
Персона
В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.
Потери
В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогерib Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.
Покупки
В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме этого, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.
Что это
В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".
Полный перечень запросов
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Холостяк-2025
- Игра в кальмара-2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелье
- Гангстерленд
- Евровидение-2025
- НАБУ
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: "Что такое?":
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТРО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможивание на ВСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Красивая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула-2025
- Наша вина
- Мики 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара-2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Обратное направление
- Домик на счастье 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Дальний город
- Любовь и пламя
- Бункер миллиардеров
