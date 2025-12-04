РУС
Что искали украинцы в Google
420 6

Графики отключений света, НАБУ и Миндич: что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году?. СПИСОК

googleфЧто чаще всего искали украинцы в Google? Обнародована статистика

Поисковый сервис Google подвел годовые итоги, обнародовав рейтинг запросов пользователей из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.

Что искали украинцы?

Первое место в общем рейтинге, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света".

На второй позиции оказался телепроект "Холостяк-2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара-2".

В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение-2025" и "НАБУ".

Персона

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Потери

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогерib Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Покупки

В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме этого, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

Что это

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Полный перечень запросов

Самые популярные запросы года:

  1. График отключения света
  2. Холостяк-2025
  3. Игра в кальмара-2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелье
  8. Гангстерленд
  9. Евровидение-2025
  10. НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлия Свириденко
  4. Тимур Миндич
  5. Макс Корж
  6. Мелания Трамп
  7. Леся Никитюк
  8. Константин Темляк
  9. Геннадий Труханов
  10. Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

  1. Анна Жук
  2. Андрей Парубий
  3. Роман Попов
  4. Оззи Осборн
  5. Максим Нелипа
  6. Евгения Добровольская
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарли Кирк
  9. Юрий Николаев
  10. Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

  1. Белый билет
  2. НАБУ
  3. Мобилизационное распоряжение
  4. Договор пожизненного содержания
  5. ТРО
  6. Отпуск за счет службы
  7. Военная присяга
  8. Социальное сопровождение ветеранов
  9. Военный учет
  10. Растаможивание на ВСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пикап для ВСУ
  3. Айфон 17
  4. Женская военная форма
  5. Красивая вышиванка
  6. Экофло
  7. Дрогобычская соль
  8. Военные облигации
  9. Валюта в банке
  10. Генератор

Фильм:

  1. Ущелье
  2. Носферату
  3. Хорошая плохая девочка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула-2025
  7. Наша вина
  8. Мики 17
  9. Лило и Стич
  10. 28 лет спустя

Сериал года:

  1. Игра в кальмара-2
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Обратное направление
  5. Домик на счастье 6 сезон
  6. Джинни и Джорджия
  7. День шакала
  8. Дальний город
  9. Любовь и пламя
  10. Бункер миллиардеров

Автор: 

Google (138) НАБУ (4761) интернет (1724) статистика (2312) Украина (45234) Миндич Тимур (149)
Сортировать:
Спати нормально не можу. Весь час переживаю, як там Єрмак та Міндіч
показать весь комментарий
04.12.2025 11:59 Ответить
Міндіч!? - шо його шукати? - Ізраїль хіба своїх видає?
показать весь комментарий
04.12.2025 12:03 Ответить
Відключення світла це іпідключення крапельниці міндічам в кішеню
показать весь комментарий
04.12.2025 12:05 Ответить
то, відключення та міндіч з дєрьмаком таки пов'язані?
фууухххх....
ну, слава тобі яйця!
я вже грішив на зе!поца. думав він за все відповідальний.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:07 Ответить
Надіюся всі пам'ятають вимкнення світла при Юлі? Тоді війни не було, хороша прим'єрка була.
показать весь комментарий
04.12.2025 12:13 Ответить
Вона припинила всі ці відключення. І ось воно знов януковощі при владі
показать весь комментарий
04.12.2025 12:17 Ответить
 
 