Графики отключений света, НАБУ и Миндич: что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году?. СПИСОК

Поисковый сервис Google подвел годовые итоги, обнародовав рейтинг запросов пользователей из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что анализ поисковой активности позволил определить ключевые темы, персоналии и события, которые больше всего интересовали украинцев в течение года.

Что искали украинцы?

Первое место в общем рейтинге, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света".

На второй позиции оказался телепроект "Холостяк-2025", на третьей - сериал "Игра в кальмара-2".

В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение-2025" и "НАБУ".

Персона

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Потери

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогерib Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Покупки

В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме этого, украинцы интересовались приобретением пикапов для ВСУ, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

Что это

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Полный перечень запросов

Самые популярные запросы года:

График отключения света Холостяк-2025 Игра в кальмара-2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелье Гангстерленд Евровидение-2025 НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик Тарас Цимбалюк Юлия Свириденко Тимур Миндич Макс Корж Мелания Трамп Леся Никитюк Константин Темляк Геннадий Труханов Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

Анна Жук Андрей Парубий Роман Попов Оззи Осборн Максим Нелипа Евгения Добровольская Тигран Кеосаян Чарли Кирк Юрий Николаев Халк Хоган

Вопрос: "Что такое?":

Белый билет НАБУ Мобилизационное распоряжение Договор пожизненного содержания ТРО Отпуск за счет службы Военная присяга Социальное сопровождение ветеранов Военный учет Растаможивание на ВСУ

Покупка:

Лабубу Пикап для ВСУ Айфон 17 Женская военная форма Красивая вышиванка Экофло Дрогобычская соль Военные облигации Валюта в банке Генератор

Фильм:

Ущелье Носферату Хорошая плохая девочка Майнкрафт Анора Дракула-2025 Наша вина Мики 17 Лило и Стич 28 лет спустя

Сериал года:

Игра в кальмара-2 Венздей 2 сезон Гангстерленд Обратное направление Домик на счастье 6 сезон Джинни и Джорджия День шакала Дальний город Любовь и пламя Бункер миллиардеров

