Надходження зростають: З українців зібрали майже 11 мільярдів "податку на Google" від початку року

За підсумками січня-вересня 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету 10,6 мільярда гривень ПДВ або так званого "податку на Google".

Про це заявила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.

За її словами, найбільшими платниками цього податку від початку року стали: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.

"Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань", – уточнила голова Податкової служби.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

Що таке "податок на Google"

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Після запровадження податку, переважна більшість із них підвищили ціни для українських споживачів.

У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку.

А за підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили 11,2 млрд грн.