Використання ШІ: Мінкультури спільно з Google проведе тренінги для українських держслужбовців

Міністерство культури України спільно з компанією Google проведуть навчання для державних службовців щодо використання інструментів штучного інтелекту в роботі держсектору.

Як повідомили в Мінкультури, ініціатива реалізується в межах серії тренінгів "Штучний інтелект для державного сектору та муніципалітетів", яку Google проводить для українських органів влади.

"Після успішного завершення першої хвилі тренінгів для Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства цифрової трансформації та CDTO Campus, до другої когорти учасників приєдналися Міністерство культури України та Асоціація міст України", – сказано в повідомленні.

Метою навчання є допомогти державним службовцям та посадовцям муніципалітетів ефективно та безпечно впроваджувати інструменти ШІ у свою діяльність – від автоматизації рутинних завдань до аналізу даних, генерації ідей та вдосконалення комунікації з громадянами.

Тренінг проходитиме у форматі онлайн-інтерактивних сесій із фахівцями Google, що супроводжуватимуться додатковими матеріалами та можливістю ставити запитання експертам.

Окрім того, з урахуванням швидкого розвитку цифрових технологій програма постійно оновлюється, включаючи нові сценарії застосування та приклади, адаптовані до потреб українських інституцій.

Як зазначили в Мінкультури, в межах попередніх тренінгів учасники ознайомилися з міжнародними кейсами використання ШІ, серед яких:

аналіз громадської думки – досвід Румунії з використання ШІ для обробки коментарів у соцмережах під час формування державних політик;

запобігання надзвичайним ситуаціям – платформа Flood Hub від Google, яка прогнозує повені в понад 80 країнах;

швидка комунікація з громадянами – приклад Іспанії, де ШІ-асистент під час пандемії обробив понад 6,5 млн запитів щодо соціальних виплат.

"Участь Міністерства культури України в програмі сприятиме розвитку цифрових компетенцій працівників галузі культури, а також впровадженню інноваційних технологій у сферу збереження, управління та популяризації культурної спадщини", – додали у відомстві.

