Мінцифри та Google разом розроблятимуть ШІ-інструменти для державних сервісів
Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.
Зокрема, на моделі штучного інтелекту Gemini уже працює перший у світі національний AI-асистент, запущений на порталі "Дія", нагадали в Мінцифри.
ШІ-асистент "Дія.AI" побудований на моделі Gemini 2.0 Flash, розгорнутій на безпечній хмарній платформі Vertex AI. Завдяки цьому помічник може:
- швидко та точно консультувати щодо понад 200 державних послуг,
- розуміти запити користувачів та відповідати природною мовою,
- опрацьовувати запити мільйонів громадян без затримки.
"Пріоритетом у роботі "Дія.AI" є безпека персональних даних. При використанні технологій Google дані користувачів залишаються в безпеці і не потрапляють до моделі Gemini. Вся чутлива інформація обробляється виключно в захищеному периметрі "Дії", – наголосили в Мінцифри.
Раніше технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI", – наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.
Зі свого боку перший віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.
