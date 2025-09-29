Мінцифри та Google разом розроблятимуть ШІ-інструменти для державних сервісів

Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

Зокрема, на моделі штучного інтелекту Gemini уже працює перший у світі національний AI-асистент, запущений на порталі "Дія", нагадали в Мінцифри.

ШІ-асистент "Дія.AI" побудований на моделі Gemini 2.0 Flash, розгорнутій на безпечній хмарній платформі Vertex AI. Завдяки цьому помічник може:

швидко та точно консультувати щодо понад 200 державних послуг,

розуміти запити користувачів та відповідати природною мовою,

опрацьовувати запити мільйонів громадян без затримки.

"Пріоритетом у роботі "Дія.AI" є безпека персональних даних. При використанні технологій Google дані користувачів залишаються в безпеці і не потрапляють до моделі Gemini. Вся чутлива інформація обробляється виключно в захищеному периметрі "Дії", – наголосили в Мінцифри.

Читайте більше актуальних новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI", – наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.

Зі свого боку перший віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.