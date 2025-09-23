Помічник на основі ШІ в "Дії" перейде з Gemini на національну мовну модель, – Мінцифри

Асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI", – наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.

Про це розповів технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко в інтерв'ю DOU.

"Наразі використовується модель Gemini – це не on-premise (локальне програмне забезпечення, – ред.) рішення. У найближчих планах – перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в нашій інфраструктурі", – сказав Овчаренко.

Він додав, що вартість розробки складається виключно із зарплат команди і для цього кейсу інфраструктуру додатково не розширювали.

Овчаренко також зазначив, що ціль – реалізувати "Дія.AI" в мобільному застосунку. За його словами, це виклик, оскільки ккількість користувачів на порталі сягає 6 млн на рік, а в мобільном застосунку – понад 22 млн користувачів.

"Ми очікували навантаження на порталі у 150 тис. запитів до асистента на місяць. Уже сьогодні видно, що буде 300 тис. В мобільній версії понад 310 тис. запитів на день надходить на наш бек. І якщо хоча б 25% користувачів скористаються AI-помічником, навантаження буде величезним. Найбільший виклик – у масштабуванні архітектури, інтеграції з реєстрами, навантаженні та головне – безпеці", – сказав Овчаренко.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві цифрової трансформації заперечили витік даних десятків мільйонів українців із "Дії".

1 вересня в "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.