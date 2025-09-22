"Суміш раніше відомих "зливів": У Мінцифри заперечили витік даних 20 мільйонів українців з "Дії"

Міністерство цифрової трансформації заперечує витік даних десятків мільйонів українців з "Дії".

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов, інформує пресслужба Мінцифри.

"Після інформації про можливий "злив" наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли – фальсифікація та не походять із систем "Дії" і не є результатом їхнього зламу чи витоку", – запевнив посадовець.

За його словами, опубліковані файли – "це суміш раніше відомих "зливів" з комерційних джерел які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних".

"Це типова практика чорного ринку: старі витоки "освіжили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на "Дію" та підрив довіри до державних сервісів", – додав Балашов.

Він також запевнив, що "Дія" не зберігає персональних даних, а працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі.

Як повідомлялося, 21 вересня нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу, він оприлюднив частину архіву під назвою http://diia_users_db_2025.zip/, повну версію якого зловмисники продають через інтернет. Він зауважив, що у відкритій частині бази побачив багатьох знайомих політиків і принаймні частина їх персональних даних була вказана вірно.