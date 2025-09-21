Особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу, - "слуга народу" Федієнко. СКРИНШОТ

У мережі в відкритому доступі зʼявився архів, в якому зібрано та злито особисті дані близько 20 мільйонів українців.

Про це повідомив у фейсбуку член Комітету ВР, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"По факту вона (інформація. - Ред.) і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли, хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі "приблизно" 20 000 000 строк. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші…", - стверджує нардеп.

Він також зауважив, що побачив у базі багатьох знайомих політиків.

"Зокрема і номер телефону, правильний", - додав Федієнко.

Він також радить українцям терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв.

Що варто зробити оперативно:

де у вас є привʼязка до номеру телефону, електронної скриньки, замінити пароль.

скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.

за можливості, змінити фінансові номери.