Особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу, - "слуга народу" Федієнко. СКРИНШОТ
У мережі в відкритому доступі зʼявився архів, в якому зібрано та злито особисті дані близько 20 мільйонів українців.
Про це повідомив у фейсбуку член Комітету ВР, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"По факту вона (інформація. - Ред.) і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли, хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі "приблизно" 20 000 000 строк. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші…", - стверджує нардеп.
Він також зауважив, що побачив у базі багатьох знайомих політиків.
"Зокрема і номер телефону, правильний", - додав Федієнко.
Він також радить українцям терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв.
Що варто зробити оперативно:
де у вас є привʼязка до номеру телефону, електронної скриньки, замінити пароль.
скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.
за можливості, змінити фінансові номери.
А деякі ідіотики навіть не читають те, що було написано в повідомленні - вся ця інформація зібрана з баз які і так були в ВІЛЬНОМУ публічному доступі - ці "хакери" просто хочуть грошей тільки за те, що зібрали всі ці бази в одну (братську могилу)
ДП "Дія" в гонитві за грішми вимагає від всіх державних структур приєднання до "Трембіти" (система обміну інформацією з щомісячною аботентською платою). До рівня РДА та ДП. І де, на якому рівні сидить "рукастий/головастий" адмін - хз. Попри всі політичні заяви, технічно це все можливо.
Терміново видалити Дію?)
Бази допомагають цапам знищувати Україну.
2. Хакеры пополнили свои базы данных свежими данными с актуальными адресами электронной почты. А что это значит? Возможность рассылать вирусы персонально направляя их конкретным людям...
и т.д.
А актуальные адреса емейлов-- это вообще подарок. Потому что современные компьютерные вирусы умеют все что угодно: начиная от незаметного подглядывания, подслушивания , и идентификации места перебывания до воровства либо уничтожения документов на зараженном компьютере.
На неділі міняв карту у банку, бо строк виходив. Позавчора довелося знову йти міняти - якимось чином причепився до карти платіж на 20 баксів з Нікосії, Кіпр.
Проте, виявив, що був колись включений вай-фай. Може десь по дорозі причепили.
Оператор у банку казав, що мабуть щось сам у інеті натиснув. Бох його знає.
Але ж це + 250 грн за окремий номер щомісячно.
результат передбачуваний, і це не тільки у нас так.
«Хуже нє будєт!» Немає нічого гіршого для країни за жидо-кацапів при владі.
Дайте посилання!
Дуже цікаво що про мене там пишуть...
Вчора хакери зламали бази оператора авіаперевізників у Європі. Виявляється він там один на усю ЄС. Чи щось подібно.
На жаль, поки триває війна, вжити якихось заходів, щоб захистити себе від дій шахрайської влади зелених папуасів, досить проблематично...