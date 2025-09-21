УКР
Особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу, - "слуга народу" Федієнко. СКРИНШОТ

хакер

У мережі в відкритому доступі зʼявився архів, в якому зібрано та злито особисті дані близько 20 мільйонів українців. 

Про це повідомив у фейсбуку член Комітету ВР, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"По факту вона (інформація. - Ред.) і так є в публічному доступі різних реестрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли, хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі "приблизно" 20 000 000 строк. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші…", - стверджує нардеп.

Також читайте: Витоку даних українців під час тестування е-Нотаріату не було, - Мін’юст

злито дані українців
злито дані українців
злито дані українців

Він також зауважив, що побачив у базі багатьох знайомих політиків.

"Зокрема і номер телефону, правильний", - додав Федієнко.

Він також радить українцям терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв.

Що варто зробити оперативно:

👉 де у вас є привʼязка до номеру телефону, електронної скриньки, замінити пароль.

👉 скрізь встановити двофакторну ідентифікацію.

👉 за можливості, змінити фінансові номери.

федієнко скрін

Автор: 

зливання інформації (73) витік (78)
+11
21.09.2025 10:08 Відповісти
+10
Ох уж этот Порошенко.
21.09.2025 10:13 Відповісти
+7
Все у зелених дегенератів через сраку.
21.09.2025 10:18 Відповісти
Хакери хочуть бабла
21.09.2025 10:07 Відповісти
розводять лохів - раніше вся подібна інформація була в телефонних книгах у вільному доступі
21.09.2025 10:20 Відповісти
Телефонних книг мобільних телефонів ніколи не було! Були телефонні книги стаціонарних телефонів, коли телефон був один або два на цілий 9-поверховий будинок. Тому наявність такої бази даних в Інтернеті та торгівля нею це результат спланованих протиправних дій певних осіб. Має бути проведено розслідування і покарані всі винні які призвели до несанкціонованого доступу сторонніх осіб до особистої інформації громадян! СБУ в Україні не працює і тому стаються такі витоки. СБУ потрібно ліквідувати!
21.09.2025 10:31 Відповісти
в цивілізованому світі телефони були у всіх, а не один-два на будинок як у совку. І телефонні книги вільно лежали в кожній телефонній будці.
А деякі ідіотики навіть не читають те, що було написано в повідомленні - вся ця інформація зібрана з баз які і так були в ВІЛЬНОМУ публічному доступі - ці "хакери" просто хочуть грошей тільки за те, що зібрали всі ці бази в одну (братську могилу)
21.09.2025 10:41 Відповісти
В якому вільному доступі були електронні поштові адреси та мобільні телефони фізичних осіб - громадян України? Навіщо Ви брешете? Ви або не орієнтуєтесь в питанні, або довбо'об.
21.09.2025 10:43 Відповісти
и данные кредитки
21.09.2025 10:57 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи, тим більше так безапеляційно. Бази даних мобільних телефонів були, продавались в електронному вигляді на дисках на Радіоринку. У мене така була в 2001 році, щоправда, тоді загальна кількість всіх мобільних абонентів в Україні становила близько 800 тисяч номерів, а в базі були дані тільки контрактних абонентів. В ній був і мій номер.
21.09.2025 10:56 Відповісти
Це були нелегальні бази невідомого походження, за купівлю і продаж яких була кримінальна відповідальність.
21.09.2025 11:08 Відповісти
Тю ! А стаття про що ?
21.09.2025 11:13 Відповісти
Не кізди! По тій телефонній базі, що була і яку прикрили по заяві Денисової кредитів не візьмеш. А по цій базі чекай приходу колекторів. Це як мінімальні ризики.
ДП "Дія" в гонитві за грішми вимагає від всіх державних структур приєднання до "Трембіти" (система обміну інформацією з щомісячною аботентською платою). До рівня РДА та ДП. І де, на якому рівні сидить "рукастий/головастий" адмін - хз. Попри всі політичні заяви, технічно це все можливо.
21.09.2025 10:50 Відповісти
Цей «злив реєстрів» почався ще з часів лавриновича-лукаш, за гешефтні винагороди!! Діє у Мін'юсті, СИСИТЕМА-СХЕМАТОЗ!!
21.09.2025 10:22 Відповісти
21.09.2025 10:08 Відповісти
Дия например просто имеет доступ к реестрам. То что ты ее удалишь - никак твои данные из этих реестров не удалит, и если Дию сломают - то через нее уже к реестрам доступ получат. Нет никакого смысла дергаться - клиент ничего уже сделать не может, утекает не через него.
21.09.2025 10:15 Відповісти
Це не допоможе. Тому що Дія не має власної бази даних. Вона тільки відображає інформацію, підтягуючи її в режимі реального часу з різних державних реєстрів. Це схоже на зібрання даних з усіх попередніх витоків з різних джерел. А назву бази росіяни обрали спеціально, щоб вводила в оману.
21.09.2025 10:30 Відповісти
Змінити країну проживання
21.09.2025 10:50 Відповісти
Візуально Дія підключає клієнта до реєстра через Банк-ай-ді. Що там всередині, пересічним невідомо.
21.09.2025 11:15 Відповісти
просто видалити дію з телефону ,не дає нічого ...
21.09.2025 10:13 Відповісти
Ох уж этот Порошенко.
21.09.2025 10:13 Відповісти
І що наші служби не можуть того конспірологів взяти за яйця. Хоча більшості бідним українцям ця новина пох
21.09.2025 10:14 Відповісти
Хвьодорова не можно брати за яйця,його кришують цапи,як і боневтіка.
21.09.2025 10:15 Відповісти
І шо? Вирахують де і скільки пляшок пива я купив та скільки заплатив за бензин?
21.09.2025 10:15 Відповісти
Не всі люди бухарі і нюхають бензин .
Бази допомагають цапам знищувати Україну.
21.09.2025 10:18 Відповісти
Я бензин не нюхаю. Це вже давно не комільфо. Я змочую ганчірочку та кладу на голову під целофановий пакет.
21.09.2025 10:21 Відповісти
Жартівник ви,жартівник! 👍
21.09.2025 10:23 Відповісти
1. вражеские спецслужбы пополнили свои базы данных граждан Украины. Это значит возможность пробить любого бойца , командира, волонтера...
2. Хакеры пополнили свои базы данных свежими данными с актуальными адресами электронной почты. А что это значит? Возможность рассылать вирусы персонально направляя их конкретным людям...
и т.д.
21.09.2025 10:22 Відповісти
А це було проблематично раніше? Якщо практично кожен громадянин України є в публічних базах де самостійно і без примусу, і ще раніше появи ДІЇ реєструвався. Наприклад, у магазинах заповнюючи карту лояльності вказував прізвище, телефон та мейл. Наприклад, у Хелсі.мі без якої не одержиш медицинської допомоги. Наприклад, у водоканалі, облгазі чи обленерго і так далі. Не думаю що база обленерго коштує сильно дорого або її важко здобути. Чи база покупців Фора чи Сільпо. І тд. А тут хтось ці бази продає в одному флаконі. А прив'язувати до різного ресурсу різний номер телефону та підтримувати його актуальність це не кожен зможе.
21.09.2025 10:35 Відповісти
базы данных устаревают. Люди меняют свой статус, свои номера телефонов, емейлы. Например, раньше человек был хлебопеком, а теперь стал разведчиком в ВСУ. Поэтому спецслужбы всегда обновляют свои БД.
А актуальные адреса емейлов-- это вообще подарок. Потому что современные компьютерные вирусы умеют все что угодно: начиная от незаметного подглядывания, подслушивания , и идентификации места перебывания до воровства либо уничтожения документов на зараженном компьютере.
21.09.2025 10:46 Відповісти
Що-що, а якраз мейл ніхто постійно не змінює. Він залишається актуальним у людини протягом десятиріч. Змінюється адреса проживання, номер телефону, а пошта одна й та сама. Так що її актуальність на роки.
21.09.2025 10:51 Відповісти
есть профессионалы, которые меняют такие вещи каждый месяц.
21.09.2025 10:52 Відповісти
Згоден. Тож професіоналу, який постійно змінює всі свої установчі дані до сраки що цей злив у мережу, що наступні. Бо вони не здоженуть його ніяк. А ось 99 відсоткам населення злив бази телефонів і прізвищ до них разом з адресами абсолютно по барабану.
21.09.2025 10:57 Відповісти
Не геть так. З власного недавнього досвіду.
На неділі міняв карту у банку, бо строк виходив. Позавчора довелося знову йти міняти - якимось чином причепився до карти платіж на 20 баксів з Нікосії, Кіпр.
Проте, виявив, що був колись включений вай-фай. Може десь по дорозі причепили.
Оператор у банку казав, що мабуть щось сам у інеті натиснув. Бох його знає.
21.09.2025 11:11 Відповісти
Це ж хтось з платіжним терміналом чи емулятором у смарті так близько притиснувся до вашої... карману, де лежить включений на додатку оплати смартфон. От сволота!
21.09.2025 11:18 Відповісти
есть еще члены семьи....
21.09.2025 11:17 Відповісти
Змінювати паролі можна хоч щоденно, мабуть, тут профі бути не потрібно, тільки мати трохи параної і завзяття.
21.09.2025 11:00 Відповісти
Я, наприклад, може раз у рік-два змінюю. Це коли приходить якесь повідомлення на кшталт - я знаю що ви дивились порно онлайн і розкажу це всім у світі якщо ви не заплатите мені стопяццот мільйонів грошей.- Розкажи. Хай люди думають що я ще огого.
21.09.2025 11:12 Відповісти
Такого ніколи не отримував.
21.09.2025 12:16 Відповісти
Не дуже і змінюють.А до телефонів всі банківські дані прикріплені.
21.09.2025 12:19 Відповісти
Так, фінансовий номер бажано ніде не світити, або по-мінімуму.
Але ж це + 250 грн за окремий номер щомісячно.
21.09.2025 10:55 Відповісти
Про що і мова.
21.09.2025 10:58 Відповісти
Все у зелених дегенератів через сраку.
21.09.2025 10:18 Відповісти
У всі ці бази розумні люди реєструють резервні пошти і телеіони, бо за правлння державою антимайданом, вірити підарасам не можна
21.09.2025 10:25 Відповісти
Федоров вже зробив сепуку у прямому етері?ні ?а чому?
21.09.2025 10:26 Відповісти
Зелені бовбойоби, начолі з безтолковим ішаком, створили цілком передбачувану проблему, від якої цілий світ відмовився та гордяться своєю "винахідливістю" - зібрали майже всі реєстри в срану "Дію" та під виглядом зручності та комфорту спростили доступ до своїх активів.
21.09.2025 10:28 Відповісти
а хіба могло бути інакше при тотальній діджіталізації? 🧐
результат передбачуваний, і це не тільки у нас так.
21.09.2025 10:45 Відповісти
«Дякую» ЗЄшобло за вашу Дію і за те що передали інформацію кацапам та шахраям. Чекаємо знову на хвилю дзвінків типу «Це служба безпеки Ощадбанку, вашу картку заблоковано». І то це в найкращому випадку.
«Хуже нє будєт!» Немає нічого гіршого для країни за жидо-кацапів при владі.
21.09.2025 10:48 Відповісти
Є! Це зє&к°!
21.09.2025 10:52 Відповісти
"злили в мережу" - ну і ДЕ ЦЕ МОЖНА ЗНАЙТИ?!
Дайте посилання!
Дуже цікаво що про мене там пишуть...
21.09.2025 10:49 Відповісти
все документы и данные, что у тебя в дие по ходу было, то открыли всем в интернете. То бишь можешь посмотреть в дие, что про тебя слили.
21.09.2025 11:13 Відповісти
Це трохи більше зєЛОХторату,але всі вони встановили Дію.
21.09.2025 10:51 Відповісти
Зелена держава-гній. Нездатна захистити своїх громадян в жодному сенсі. Просто гній.
21.09.2025 10:52 Відповісти
Об"єктивно - це глобальна проблема ********* світу.

Вчора хакери зламали бази оператора авіаперевізників у Європі. Виявляється він там один на усю ЄС. Чи щось подібно.
21.09.2025 11:03 Відповісти
Об'єктивно це вже система. Скільки разів ці данні вже викрадалися і жоден чиновник не те що сів до вв'язниці в навіть не був звільнений з роботи.
21.09.2025 12:29 Відповісти
Мінцифри вже зробило заяву - це старі дані, компіляція, фейк.
21.09.2025 12:47 Відповісти
Хто знає, десь читав про додаток чи сайт, де можна подивитися чи зливались персональні дані ?
21.09.2025 11:01 Відповісти
Зелені гниди продають бази колцентрам
21.09.2025 11:03 Відповісти
Потрібно поради гнати в шию Зелених. Від них одні проблеми
21.09.2025 11:04 Відповісти
Толку я голий як сокол зате вільний..хіба кредит оформлять , але я його не визнаю ..бо по...ю якось
21.09.2025 11:09 Відповісти
такие базы данных должны находиться в изолированной среде и связь должна происходить только через песочницу. Если это было не так, то это нарушение безопасности и открытые двери уязвимости. Если это слилось изнутри, то опять же меры безопасности нарушены. Фейковая власть и все органы и службы убегут в свои замки за границей, а в Украине оставят полную разруху. Ну не получилось и поедут в свои дома на Западе. А люди будут у разбитого корыта с голой жопой в полной разрухе. И самое смешное то, что Украинский народ не может организоваться и выбрать себе власть не фейковую, которая работает на кого угодно, но не Украинский народ. Эта фейковая власть делает все, чтобы в Украине не было людей, как в зоне отчуждения или как в сериале Зеленского, что он весь народ выжил с Украины...
21.09.2025 11:10 Відповісти
Коли люди на передньому склі своєї автівки залишають номер мобільного то вони ж не бояться що таким чином прив'язали до себе на публічний загал ще й авто з адресою.
21.09.2025 11:23 Відповісти
Таких пів міста. Дурачків, як ви кажете. Просто в них відсутня паранойя.
21.09.2025 11:32 Відповісти
Що значить «по факту вона і так в публічному доступі різних реєстрів»??? Альо! Федієнко, персональні дані в публічному доступі - це кримінальний злочин, а не «вони і так там є». Немає. Є там де я надавав згоду в обмеженому вигляді - месенджери, наприклад, і воно точно ніяк не повʼязано з даними з архіву. Федієнко, всі ці реєстри НЕ публічні, і якщо вони опинились в мережі, то хтось за це має нести відповідальність. Ти депутат зуєв експерт з кіберзахисту, то може постав питання, хто міг «зібрати» дані 20 млн користувачів в одну таблицю? Відповідь: крупний агрегатор (дія, пенсійний фонд, мобільний оператор тощо). І не *****, що це хакер сидів табличку клепав з інтернету. Закон про персональні дані не працює. А ти, депутат, несеш маячню і брехню про «вони і так там є». Шукайте де обісрались.
21.09.2025 12:04 Відповісти
хм ... якщо він не спец, то в усякому випадку піднімає тему правильно і вказує напрям руху --- Зе*
21.09.2025 12:19 Відповісти
При зелених біда приходить різним способом,хоч міняй всі дані,ключаючи,ід.код, імя-прізвище...
21.09.2025 12:09 Відповісти
"терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв"

На жаль, поки триває війна, вжити якихось заходів, щоб захистити себе від дій шахрайської влади зелених папуасів, досить проблематично...
21.09.2025 12:18 Відповісти
Дія це послуга.А видають це,наче якийсь світовий прогрес.Нічого такого там немає і безпеки також немає.
21.09.2025 12:21 Відповісти
Базу злили, але реєстри треба об'єднати (за новим законом)! Щоб хакерам було простіше. Коли реєстри окремі, треба хакнути кожен, а зараз прийняли новий закон, за яким треба хакнути один раз і отримати доступ до всієї інфи про усіх.
21.09.2025 12:31 Відповісти
Програма кацапська її всунули нам через своїх агентів при владі
21.09.2025 12:33 Відповісти
 
 