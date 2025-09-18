Витоку даних українців під час тестування е-Нотаріату не було, - Мін’юст

У Мін'юсті заявили, що інформація про нібито витік персональних даних українців через тестування нотаріусами системи е-Нотаріат не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Нотаріальна палата України звернулася до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка із закликом зупинити тестування системи е-нотаріату через виявлені в цій системі витоки справжніх даних Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру.

"Усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)", - йдеться у зверненні.

Там вважають це порушенням нотаріальної таємниці, яка захищається статтею 8 закону "Про нотаріат".

Реакція Мін'юсту

Згодом у Міністерстві юстиції України та ДП "Національні інформаційні системи" зазначили, що інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною.

"Доступ до системи е-Нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності.

Нагадуємо, що обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище.

За період з 03.09. по 16.09:

- близько 2000 нотаріусів уже випробували систему;

- зібрано понад 250 пропозицій, які стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань", - йдеться в поясненні.

У Мін'юсті зазначили, що беруть час на ретельне опрацювання всіх пропозицій, наданих у межах першої частини навчально-тестового періоду.

"Наступні кроки команди Мін'юсту та ДП НАІС. Міністерство юстиції розпочинає етап доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено", - підсумували там.

