Утечки данных украинцев во время тестирования е-Нотариата не было, - Минюст

В Минюсте заявили, что информация о якобы утечке персональных данных украинцев из-за тестирования нотариусами системы е-Нотариат не соответствует действительности.

Ранее Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко с призывом остановить тестирование системы е-Нотариат из-за обнаруженных в этой системе утечек подлинных данных Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра.

"Все доверенности, все завещания, которые были внесены в указанные реестры до определенной даты, стали доступны всем тестировщикам (нотариусам, которые не совершали эти нотариальные действия, работникам территориальных органов, которые приобщены к тестированию системы или занимаются организацией тестирования, широкому кругу лиц, включая разработчиков, доноров, организаторов и технических работников)", - говорится в обращении.

Там считают это нарушением нотариальной тайны, которая защищается статьей 8 закона "О нотариате".

Реакция Минюста

Впоследствии в Министерстве юстиции Украины и ГП "Национальные информационные системы" отметили, что информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и является манипулятивной.

"Доступ к системе е-Нотариат имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности.

Напоминаем, что обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде.

За период с 03.09. по 16.09:

- около 2000 нотариусов уже испытали систему;

- собрано более 250 предложений, которые стали основой для дальнейших технических доработок", - говорится в пояснении.

В Минюсте отметили, что берут время на тщательную проработку всех предложений, предоставленных в рамках первой части учебно-тестового периода.

"Следующие шаги команды Минюста и ГП НАИС. Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложений. После внесения соответствующих изменений в систему доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен", - подытожили там.

