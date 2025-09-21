Личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть, - "слуга народа" Федиенко

В сети в открытом доступе появился архив, в котором собраны и слиты личные данные около 20 миллионов украинцев.

Об этом сообщил в фейсбуке член Комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По факту она (информация. - Ред.) и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. Когда, кто и как это сделал, это уже конспирологическая история. В базе "примерно" 20 000 000 строк. Пока тот файл, что блуждает по сети, там ограниченное количество граждан, полная база продается за деньги...", - утверждает нардеп.

Также читайте: Утечки данных украинцев во время тестирования е-Нотариата не было, - Минюст







Он также отметил, что увидел в базе многих знакомых политиков.

"В том числе и номер телефона, правильный", - добавил Федиенко.

Он также советует украинцам срочно принять меры, чтобы защитить себя от действий мошенников.

Что стоит сделать оперативно:

где у вас есть привязка к номеру телефона, электронного ящика, заменить пароль.

везде установить двухфакторную идентификацию.

по возможности, сменить финансовые номера.