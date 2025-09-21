Личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть, - "слуга народа" Федиенко
В сети в открытом доступе появился архив, в котором собраны и слиты личные данные около 20 миллионов украинцев.
Об этом сообщил в фейсбуке член Комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По факту она (информация. - Ред.) и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. Когда, кто и как это сделал, это уже конспирологическая история. В базе "примерно" 20 000 000 строк. Пока тот файл, что блуждает по сети, там ограниченное количество граждан, полная база продается за деньги...", - утверждает нардеп.
Он также отметил, что увидел в базе многих знакомых политиков.
"В том числе и номер телефона, правильный", - добавил Федиенко.
Он также советует украинцам срочно принять меры, чтобы защитить себя от действий мошенников.
Что стоит сделать оперативно:
где у вас есть привязка к номеру телефона, электронного ящика, заменить пароль.
везде установить двухфакторную идентификацию.
по возможности, сменить финансовые номера.
А деякі ідіотики навіть не читають те, що було написано в повідомленні - вся ця інформація зібрана з баз які і так були в ВІЛЬНОМУ публічному доступі - ці "хакери" просто хочуть грошей тільки за те, що зібрали всі ці бази в одну (братську могилу)
ДП "Дія" в гонитві за грішми вимагає від всіх державних структур приєднання до "Трембіти" (система обміну інформацією з щомісячною аботентською платою). До рівня РДА та ДП. І де, на якому рівні сидить "рукастий/головастий" адмін - хз. Попри всі політичні заяви, технічно це все можливо.
Терміново видалити Дію?)
Бази допомагають цапам знищувати Україну.
2. Хакеры пополнили свои базы данных свежими данными с актуальными адресами электронной почты. А что это значит? Возможность рассылать вирусы персонально направляя их конкретным людям...
и т.д.
А актуальные адреса емейлов-- это вообще подарок. Потому что современные компьютерные вирусы умеют все что угодно: начиная от незаметного подглядывания, подслушивания , и идентификации места перебывания до воровства либо уничтожения документов на зараженном компьютере.
На неділі міняв карту у банку, бо строк виходив. Позавчора довелося знову йти міняти - якимось чином причепився до карти платіж на 20 баксів з Нікосії, Кіпр.
Проте, виявив, що був колись включений вай-фай. Може десь по дорозі причепили.
Оператор у банку казав, що мабуть щось сам у інеті натиснув. Бох його знає.
Але ж це + 250 грн за окремий номер щомісячно.
результат передбачуваний, і це не тільки у нас так.
«Хуже нє будєт!» Немає нічого гіршого для країни за жидо-кацапів при владі.
Дайте посилання!
Дуже цікаво що про мене там пишуть...
Вчора хакери зламали бази оператора авіаперевізників у Європі. Виявляється він там один на усю ЄС. Чи щось подібно.