РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7027 посетителей онлайн
Новости Слив данных украинцев
6 205 61

Личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть, - "слуга народа" Федиенко

хакер

В сети в открытом доступе появился архив, в котором собраны и слиты личные данные около 20 миллионов украинцев.

Об этом сообщил в фейсбуке член Комитета ВР, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По факту она (информация. - Ред.) и так есть в публичном доступе различных реестров, но сейчас ее собрали в один массив. Когда, кто и как это сделал, это уже конспирологическая история. В базе "примерно" 20 000 000 строк. Пока тот файл, что блуждает по сети, там ограниченное количество граждан, полная база продается за деньги...", - утверждает нардеп.

Также читайте: Утечки данных украинцев во время тестирования е-Нотариата не было, - Минюст

слиты данные украинцев
слиты данные украинцев
слиты данные украинцев

Он также отметил, что увидел в базе многих знакомых политиков.

"В том числе и номер телефона, правильный", - добавил Федиенко.

Он также советует украинцам срочно принять меры, чтобы защитить себя от действий мошенников.

Что стоит сделать оперативно:

👉 где у вас есть привязка к номеру телефона, электронного ящика, заменить пароль.

👉 везде установить двухфакторную идентификацию.

👉 по возможности, сменить финансовые номера.

Автор: 

слив информации (66) утечка (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Він також радить українцям терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв.

Терміново видалити Дію?)
показать весь комментарий
21.09.2025 10:08 Ответить
+8
Ох уж этот Порошенко.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:13 Ответить
+5
Дия например просто имеет доступ к реестрам. То что ты ее удалишь - никак твои данные из этих реестров не удалит, и если Дию сломают - то через нее уже к реестрам доступ получат. Нет никакого смысла дергаться - клиент ничего уже сделать не может, утекает не через него.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хакери хочуть бабла
показать весь комментарий
21.09.2025 10:07 Ответить
розводять лохів - раніше вся подібна інформація була в телефонних книгах у вільному доступі
показать весь комментарий
21.09.2025 10:20 Ответить
Телефонних книг мобільних телефонів ніколи не було! Були телефонні книги стаціонарних телефонів, коли телефон був один або два на цілий 9-поверховий будинок. Тому наявність такої бази даних в Інтернеті та торгівля нею це результат спланованих протиправних дій певних осіб. Має бути проведено розслідування і покарані всі винні які призвели до несанкціонованого доступу сторонніх осіб до особистої інформації громадян! СБУ в Україні не працює і тому стаються такі витоки. СБУ потрібно ліквідувати!
показать весь комментарий
21.09.2025 10:31 Ответить
в цивілізованому світі телефони були у всіх, а не один-два на будинок як у совку. І телефонні книги вільно лежали в кожній телефонній будці.
А деякі ідіотики навіть не читають те, що було написано в повідомленні - вся ця інформація зібрана з баз які і так були в ВІЛЬНОМУ публічному доступі - ці "хакери" просто хочуть грошей тільки за те, що зібрали всі ці бази в одну (братську могилу)
показать весь комментарий
21.09.2025 10:41 Ответить
В якому вільному доступі були електронні поштові адреси та мобільні телефони фізичних осіб - громадян України? Навіщо Ви брешете? Ви або не орієнтуєтесь в питанні, або довбо'об.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:43 Ответить
и данные кредитки
показать весь комментарий
21.09.2025 10:57 Ответить
Ніколи не кажи ніколи, тим більше так безапеляційно. Бази даних мобільних телефонів були, продавались в електронному вигляді на дисках на Радіоринку. У мене така була в 2001 році, щоправда, тоді загальна кількість всіх мобільних абонентів в Україні становила близько 800 тисяч номерів, а в базі були дані тільки контрактних абонентів. В ній був і мій номер.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:56 Ответить
Це були нелегальні бази невідомого походження, за купівлю і продаж яких була кримінальна відповідальність.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:08 Ответить
Тю ! А стаття про що ?
показать весь комментарий
21.09.2025 11:13 Ответить
Не кізди! По тій телефонній базі, що була і яку прикрили по заяві Денисової кредитів не візьмеш. А по цій базі чекай приходу колекторів. Це як мінімальні ризики.
ДП "Дія" в гонитві за грішми вимагає від всіх державних структур приєднання до "Трембіти" (система обміну інформацією з щомісячною аботентською платою). До рівня РДА та ДП. І де, на якому рівні сидить "рукастий/головастий" адмін - хз. Попри всі політичні заяви, технічно це все можливо.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:50 Ответить
Цей «злив реєстрів» почався ще з часів лавриновича-лукаш, за гешефтні винагороди!! Діє у Мін'юсті, СИСИТЕМА-СХЕМАТОЗ!!
показать весь комментарий
21.09.2025 10:22 Ответить
Він також радить українцям терміново вжити заходів, щоб захистити себе від дій шахраїв.

Терміново видалити Дію?)
показать весь комментарий
21.09.2025 10:08 Ответить
Дия например просто имеет доступ к реестрам. То что ты ее удалишь - никак твои данные из этих реестров не удалит, и если Дию сломают - то через нее уже к реестрам доступ получат. Нет никакого смысла дергаться - клиент ничего уже сделать не может, утекает не через него.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:15 Ответить
Це не допоможе. Тому що Дія не має власної бази даних. Вона тільки відображає інформацію, підтягуючи її в режимі реального часу з різних державних реєстрів. Це схоже на зібрання даних з усіх попередніх витоків з різних джерел. А назву бази росіяни обрали спеціально, щоб вводила в оману.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:30 Ответить
Змінити країну проживання
показать весь комментарий
21.09.2025 10:50 Ответить
Візуально Дія підключає клієнта до реєстра через Банк-ай-ді. Що там всередині, пересічним невідомо.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:15 Ответить
просто видалити дію з телефону ,не дає нічого ...
показать весь комментарий
21.09.2025 10:13 Ответить
Ох уж этот Порошенко.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:13 Ответить
І що наші служби не можуть того конспірологів взяти за яйця. Хоча більшості бідним українцям ця новина пох
показать весь комментарий
21.09.2025 10:14 Ответить
Хвьодорова не можно брати за яйця,його кришують цапи,як і боневтіка.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:15 Ответить
І шо? Вирахують де і скільки пляшок пива я купив та скільки заплатив за бензин?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:15 Ответить
Не всі люди бухарі і нюхають бензин .
Бази допомагають цапам знищувати Україну.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:18 Ответить
Я бензин не нюхаю. Це вже давно не комільфо. Я змочую ганчірочку та кладу на голову під целофановий пакет.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:21 Ответить
Жартівник ви,жартівник! 👍
показать весь комментарий
21.09.2025 10:23 Ответить
1. вражеские спецслужбы пополнили свои базы данных граждан Украины. Это значит возможность пробить любого бойца , командира, волонтера...
2. Хакеры пополнили свои базы данных свежими данными с актуальными адресами электронной почты. А что это значит? Возможность рассылать вирусы персонально направляя их конкретным людям...
и т.д.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:22 Ответить
А це було проблематично раніше? Якщо практично кожен громадянин України є в публічних базах де самостійно і без примусу, і ще раніше появи ДІЇ реєструвався. Наприклад, у магазинах заповнюючи карту лояльності вказував прізвище, телефон та мейл. Наприклад, у Хелсі.мі без якої не одержиш медицинської допомоги. Наприклад, у водоканалі, облгазі чи обленерго і так далі. Не думаю що база обленерго коштує сильно дорого або її важко здобути. Чи база покупців Фора чи Сільпо. І тд. А тут хтось ці бази продає в одному флаконі. А прив'язувати до різного ресурсу різний номер телефону та підтримувати його актуальність це не кожен зможе.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:35 Ответить
базы данных устаревают. Люди меняют свой статус, свои номера телефонов, емейлы. Например, раньше человек был хлебопеком, а теперь стал разведчиком в ВСУ. Поэтому спецслужбы всегда обновляют свои БД.
А актуальные адреса емейлов-- это вообще подарок. Потому что современные компьютерные вирусы умеют все что угодно: начиная от незаметного подглядывания, подслушивания , и идентификации места перебывания до воровства либо уничтожения документов на зараженном компьютере.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:46 Ответить
Що-що, а якраз мейл ніхто постійно не змінює. Він залишається актуальним у людини протягом десятиріч. Змінюється адреса проживання, номер телефону, а пошта одна й та сама. Так що її актуальність на роки.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:51 Ответить
есть профессионалы, которые меняют такие вещи каждый месяц.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:52 Ответить
Згоден. Тож професіоналу, який постійно змінює всі свої установчі дані до сраки що цей злив у мережу, що наступні. Бо вони не здоженуть його ніяк. А ось 99 відсоткам населення злив бази телефонів і прізвищ до них разом з адресами абсолютно по барабану.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:57 Ответить
Не геть так. З власного недавнього досвіду.
На неділі міняв карту у банку, бо строк виходив. Позавчора довелося знову йти міняти - якимось чином причепився до карти платіж на 20 баксів з Нікосії, Кіпр.
Проте, виявив, що був колись включений вай-фай. Може десь по дорозі причепили.
Оператор у банку казав, що мабуть щось сам у інеті натиснув. Бох його знає.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:11 Ответить
Це ж хтось з платіжним терміналом чи емулятором у смарті так близько притиснувся до вашої... карману, де лежить включений на додатку оплати смартфон. От сволота!
показать весь комментарий
21.09.2025 11:18 Ответить
есть еще члены семьи....
показать весь комментарий
21.09.2025 11:17 Ответить
Змінювати паролі можна хоч щоденно, мабуть, тут профі бути не потрібно, тільки мати трохи параної і завзяття.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:00 Ответить
Я, наприклад, може раз у рік-два змінюю. Це коли приходить якесь повідомлення на кшталт - я знаю що ви дивились порно онлайн і розкажу це всім у світі якщо ви не заплатите мені стопяццот мільйонів грошей.- Розкажи. Хай люди думають що я ще огого.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:12 Ответить
Так, фінансовий номер бажано ніде не світити, або по-мінімуму.
Але ж це + 250 грн за окремий номер щомісячно.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:55 Ответить
Про що і мова.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:58 Ответить
Все у зелених дегенератів через сраку.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:18 Ответить
У всі ці бази розумні люди реєструють резервні пошти і телеіони, бо за правлння державою антимайданом, вірити підарасам не можна
показать весь комментарий
21.09.2025 10:25 Ответить
Федоров вже зробив сепуку у прямому етері?ні ?а чому?
показать весь комментарий
21.09.2025 10:26 Ответить
Зелені бовбойоби, начолі з безтолковим ішаком, створили цілком передбачувану проблему, від якої цілий світ відмовився та гордяться своєю "винахідливістю" - зібрали майже всі реєстри в срану "Дію" та під виглядом зручності та комфорту спростили доступ до своїх активів.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:28 Ответить
а хіба могло бути інакше при тотальній діджіталізації? 🧐
результат передбачуваний, і це не тільки у нас так.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:45 Ответить
«Дякую» ЗЄшобло за вашу Дію і за те що передали інформацію кацапам та шахраям. Чекаємо знову на хвилю дзвінків типу «Це служба безпеки Ощадбанку, вашу картку заблоковано». І то це в найкращому випадку.
«Хуже нє будєт!» Немає нічого гіршого для країни за жидо-кацапів при владі.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:48 Ответить
Є! Це зє&к°!
показать весь комментарий
21.09.2025 10:52 Ответить
"злили в мережу" - ну і ДЕ ЦЕ МОЖНА ЗНАЙТИ?!
Дайте посилання!
Дуже цікаво що про мене там пишуть...
показать весь комментарий
21.09.2025 10:49 Ответить
все документы и данные, что у тебя в дие по ходу было, то открыли всем в интернете. То бишь можешь посмотреть в дие, что про тебя слили.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:13 Ответить
Це трохи більше зєЛОХторату,але всі вони встановили Дію.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:51 Ответить
Зелена держава-гній. Нездатна захистити своїх громадян в жодному сенсі. Просто гній.
показать весь комментарий
21.09.2025 10:52 Ответить
Об"єктивно - це глобальна проблема ********* світу.

Вчора хакери зламали бази оператора авіаперевізників у Європі. Виявляється він там один на усю ЄС. Чи щось подібно.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:03 Ответить
Хто знає, десь читав про додаток чи сайт, де можна подивитися чи зливались персональні дані ?
показать весь комментарий
21.09.2025 11:01 Ответить
Зелені гниди продають бази колцентрам
показать весь комментарий
21.09.2025 11:03 Ответить
Потрібно поради гнати в шию Зелених. Від них одні проблеми
показать весь комментарий
21.09.2025 11:04 Ответить
Толку я голий як сокол зате вільний..хіба кредит оформлять , але я його не визнаю ..бо по...ю якось
показать весь комментарий
21.09.2025 11:09 Ответить
такие базы данных должны находиться в изолированной среде и связь должна происходить только через песочницу. Если это было не так, то это нарушение безопасности и открытые двери уязвимости. Если это слилось изнутри, то опять же меры безопасности нарушены. Фейковая власть и все органы и службы убегут в свои замки за границей, а в Украине оставят полную разруху. Ну не получилось и поедут в свои дома на Западе. А люди будут у разбитого корыта с голой жопой в полной разрухе. И самое смешное то, что Украинский народ не может организоваться и выбрать себе власть не фейковую, которая работает на кого угодно, но не Украинский народ. Эта фейковая власть делает все, чтобы в Украине не было людей, как в зоне отчуждения или как в сериале Зеленского, что он весь народ выжил с Украины...
показать весь комментарий
21.09.2025 11:10 Ответить
Коли люди на передньому склі своєї автівки залишають номер мобільного то вони ж не бояться що таким чином прив'язали до себе на публічний загал ще й авто з адресою.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:23 Ответить
Таких пів міста. Дурачків, як ви кажете. Просто в них відсутня паранойя.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:32 Ответить
 
 