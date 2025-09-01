У "Дії" з’явився помічник на основі штучного інтелекту. Як ним користуватися?

У "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

Наразі асистент "Дія.AІ" доступний лише на порталі "Дія", мобільна версій помічника з’явиться пізніше, повідомили у пресслужбі Мінцифри.

"Дія.АІ" – ваш персональний помічник у світі держпослуг, який знає все про сервіси в "Дії" та проєкти Мінцифри. Асистент знайде потрібний сервіс, перевірить дані про власність чи бізнес і навіть допоможе отримати послугу просто в чаті", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві уточнили, що зараз за допомогою помічника можна отримати довідку про доходи, до кінця року перелік доступних послуг обіцяють збільшити.

"Це новий формат взаємодії з державою та ще один революційний крок у розвитку держпослуг. АІ-асистентів уже мають Естонія, Сінгапур, Велика Британія, але тільки в Україні національний агент надає послуги людям просто в чаті", – заявили у Мінцифри.

У міністерстві додали, що наразі "Дія.АІ" працює в режимі відкритого бета-тестування, тому користувачам пропонують оцінити надані асистентом відповіді.

Щоб скористатися "Дія.АІ" потрібно:

натиснути на "Дія.АІ" на порталі "Дія";

авторизуватися на порталі;

написати свій запит у чат, наприклад: "Хочу відкрити ФОП";

АІ-агент покроково розпише, що робити.

Як повідомлялося, у лютому перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Наприкінці червня повідомлялося, що на порталі "Дія" активно триває внутрішнє бета-тестування ШІ-асистента. Незабаром можна буде оформити першу послугу за допомогою штучного інтелекту.

У липні Федоров заявив, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект.