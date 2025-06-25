У "Дії" триває тестування ШІ-асистента. Незабаром можна буде оформити послуги за його допомогою

На порталі "Дія" активно триває внутрішнє бета-тестування ШІ-асистента. Незабаром можна буде оформити першу послугу за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Разом із тим Мінцифри розпочало розробку національної великої мовної моделі (LLM) разом із компанією "Київстар".

У Міністерстві пяснили, що LLM – це основа для ШІ-помічників та голосових асистентів. Українська національна модель буде натренована на українських даних, тому "розумітиме національний контекст і даватиме якісніші відповіді, ніж глобальні моделі".

В ефірі єдиного телемарафону міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що йдеться зокрема про навчання на українському законодавстві, наукових роботах, даних бібліотек, "деяких закритих даних" та іншому, передає hromadske. Зокрема, модель можна буде використовувати на війні, наприклад навчати на фото з поля бою, декодувати супутникові фото.

Федоров заявив, що вже десяток країн почали створювати власні суверенні LLM, на які можна впливати і які можна навчати. Він зазначив, що так, наприклад, можна захистити наш інформаційний простір від російського ІПСО.

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У Мінцифри запевняли, що дані оброблятимуть та зберігатимуть усередині країни, що "стратегічно важливо для використання ШІ в обороні, медицині й урядових організаціях". Також при міністерстві мають створити координаційний комітет, етичний і технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною.

Бета-версію LLM планують запустити до кінця 2025 року. Планується, що після тестування вона стане доступною всім українцям і бізнесам. Українські користувачі зможуть дешевше використовувати ШІ, порівнюючи з іноземними аналогами. Хоча, за словами Федорова, не йдеться про конкуренцію із ChatGPT.

Як повідомлялося, футбольний клуб "Шахтар" планує скоротити команду перекладачів, замінивши їх технологіями штучного інтелекту.