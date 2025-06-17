Google тестує новий формат аудіовідповідей, які генеруватиме штучний інтелект

Компанія Google запустила тестування нової функції – аудіовідповіді на запити, які генеруватиме штучний інтелект. Раніше компанія додала відповіді від ШІ, що з'являються на деякі пошукові запити.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Функція має назву Audio Overviews і використовує найновіші моделі штучного інтелекту Gemini для створення коротких, розмовних аудіооглядів за певними пошуковими запитами.

"Аудіоогляд може допомогти вам отримати загальне уявлення про тему, пропонуючи зручний спосіб засвоєння інформації без використання рук, незалежно від того, чи виконуєте ви багато завдань одночасно, чи просто віддаєте перевагу аудіоформату", – сказано в повідомленні.

Окрім того, корисні веб-сторінки відображатимуться прямо в аудіоплеєрі на сторінці результатів пошуку.

Увімкнути та протестувати цю функцію можна в лабораторії Google.

Якщо система визначить, що аудіоогляд може бути корисним, на сторінці результатів пошуку з'явиться ця опція.

Раніше повідомлялося, що виробник ляльок Barbie – американська компанія Mattel – об'єднався з компанією OpenAI для розробки іграшок та ігор зі штучним інтелектом і збирається випустити свій перший продукт на базі штучного інтелекту вже цього року.

Перед тим компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

Також повідомлялося, що ChatGPT тепер може напряму працювати з поштою, документами та календарем користувача.