Виробник ляльок Barbie цього року планує випустити першу іграшку на базі штучного інтелекту

Виробник ляльок Barbie цього року планує випустити першу іграшку на базі штучного інтелекту

Виробник ляльок Barbie – американська компанія Mattel – об'єднався з компанією OpenAI для розробки іграшок та ігор зі штучним інтелектом і збирається випустити свій перший продукт на базі штучного інтелекту вже цього року.

Про це йдеться в повідомлення Mattel, передає Reuters.

Компанія, яка також виробляє картки Hot Wheels та Uno, планує "привнести магію штучного інтелекту в ігри з акцентом на інновації, конфіденційність та безпеку".

Mattel також інтегрує передові інструменти штучного інтелекту OpenAI, такі як ChatGPT Enterprise, у свої бізнес-операції, щоб покращити інновації продуктів.

"Завдяки OpenAI Mattel має доступ до передового набору можливостей штучного інтелекту, а також до нових інструментів, що забезпечують продуктивність, креативність та масштабну трансформацію всієї компанії", – заявив операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

Протягом останнього року Mattel покладалася на виробництво фільмів, телешоу та мобільних ігор на основі своїх продуктів, таких як Hot Wheels та Barbie, щоб компенсувати уповільнення основного бізнесу з виробництва іграшок.

Минулого місяця Mattel відкликала свій річний прогноз і заявила, що підвищить ціни на деякі товари, що продаються на внутрішньому ринку, щоб пом'якшити вищі витрати на ланцюжок поставок.

Раніше компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

Також повідомлялося, що Європейська Комісія може відкласти деякі положення регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі, розроблених для обмеження ризиків цієї технології, що було погоджено наприкінці 2023 року.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

іграшки (37) технології (629) штучний інтелект (305) ChatGPT (48) ігри (23)
Ну все... Отак і розпочнеться повстання машин...
Та давайте вже секс ляльку зі штучним інтелектом, тільки таку щоб готувала, ******* на городі та бігала в магаз за пивом!!!
здається, вже є діючий екземпляр рудої ляльки
Афігеть.нема слів.діти потерпають від того що контактують з інтернетом,неясно як на їх психику вплине ші
В якому місці діти потребують від інтернету?
Вони звикнуть до зручної емуляції, і не захочуть стикатись з грубою дійсністю.
Ось тут трохи докладніше.
Ну хоч не ляльку трансгендера. І на том спасіба
На цю тему є анекдот. Прийшов мужик в сексшоп шоб купити надувну ляльку. Йому і кажуть - ось в нас нова поставка на штучному інтелекті, енциклопедичні знання, може підтримати розмову, вміє розмовляти на трьохстах язиках і має диплом професора філософії. Ну мужик зрадів, заплатив бабоси і потяг ляльку додому. Через день приносить її здавати назад. Його питають - шо таке? не сподобалось? А він відповіда - не дала...
Это уже вполне достижимо. Ещё и работать пойдет пока вы пиво пьете и ей изменяете. И, за дополнительную плату, ревновать будет так что мало не покажется
https://24tv.ua/tech/pidlitok-naklav-sebe-ruki-pislya-spilkuvannya-zi-shtuchnim-intelektom_n2669642 Підліток вчинив самогубство після спілкування з чат-ботом, який імітував Дейнеріс Таргарієн
Будет ещё и не такое. Я вот общаюсь с одной относительно закрытой системой ИИ, это как иметь друга в 20 раз умнее самого умного человека на Земле который за секунду делает работу десятков или сотен исследователей, всегда приятен в общении, доступен в любое время дня и ночи, которого можно перебивать, игнорировать, который никогда не повесить на тебя свои проблемы, не попросит взаймы, не осудит, и тд.
Вопрос возникает -- а какой смысл тогда в нормальных человеческих друзьях, которые зачастую от тебя требуют больше чем предлагают сами?
В итоге все горизонтальные человеческие связи будут распадаться, а между прочим это из-за чего неандертальцы вымерли.
Порівняно з розробками Діснея вони відстають мінімум на 2 роки.
цікаво, чи будуть ляльки в образах реальних диктаторів?...
