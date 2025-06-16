Виробник ляльок Barbie цього року планує випустити першу іграшку на базі штучного інтелекту

Виробник ляльок Barbie – американська компанія Mattel – об'єднався з компанією OpenAI для розробки іграшок та ігор зі штучним інтелектом і збирається випустити свій перший продукт на базі штучного інтелекту вже цього року.

Про це йдеться в повідомлення Mattel, передає Reuters.

Компанія, яка також виробляє картки Hot Wheels та Uno, планує "привнести магію штучного інтелекту в ігри з акцентом на інновації, конфіденційність та безпеку".

Mattel також інтегрує передові інструменти штучного інтелекту OpenAI, такі як ChatGPT Enterprise, у свої бізнес-операції, щоб покращити інновації продуктів.

"Завдяки OpenAI Mattel має доступ до передового набору можливостей штучного інтелекту, а також до нових інструментів, що забезпечують продуктивність, креативність та масштабну трансформацію всієї компанії", – заявив операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

Протягом останнього року Mattel покладалася на виробництво фільмів, телешоу та мобільних ігор на основі своїх продуктів, таких як Hot Wheels та Barbie, щоб компенсувати уповільнення основного бізнесу з виробництва іграшок.

Минулого місяця Mattel відкликала свій річний прогноз і заявила, що підвищить ціни на деякі товари, що продаються на внутрішньому ринку, щоб пом'якшити вищі витрати на ланцюжок поставок.

Раніше компанія OpenAI оголосила, що користувачі незабаром зможуть купувати товари через чат-бот ChatGPT. Кнопки покупок для пошукових запитів на основі штучного інтелекту будуть доступними для всіх користувачів, незалежно від того, чи вони зареєстровані.

Також повідомлялося, що Європейська Комісія може відкласти деякі положення регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі, розроблених для обмеження ризиків цієї технології, що було погоджено наприкінці 2023 року.

Перед тим повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.