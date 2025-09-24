Штучний інтелект оброблює понад 85% звернень громадян у "Дії", – Федоров

Асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Без втручання оператора технологія вже надає консультацію по 150+ послугах. Мінімум кнопок у чатботі – одразу питання АІ. Це новий рівень зручності взаємодії держави з громадянами", – зауважив Федоров.

За його словами, АІ-консультант самостійно розпізнає продукт і тематику питання, а проблемні кейси збирає через форми.

"АІ працює 24/7 та самостійно відповів у 350+ тисячах діалогів. Кейс "оператори зайняті" знизився з 5–7% до менше ніж 0,01%. Оператори обробляють лише 10-15% унікальних складних звернень. Навантаження на них зменшилося на 79% – з 80+ тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів", – додав Федоров.

Він зауважив, що надалі кількість звернень громадян має продовжувати зменшуватися, а рівень задоволеності службою підтримки – зрости до 90%.

Як повідомлялося, раніше у "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

