БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Послуги в Дії
403 9

Штучний інтелект оброблює понад 85% звернень громадян у "Дії", – Федоров

Штучний інтелект оброблює понад 85% звернень громадян у "Дії"

Асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI" – відповідає на 85% запитів громадян.

Про це перший віцепремʼєр - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Без втручання оператора технологія вже надає консультацію по 150+ послугах. Мінімум кнопок у чатботі – одразу питання АІ. Це новий рівень зручності взаємодії держави з громадянами", – зауважив Федоров.

За його словами, АІ-консультант самостійно розпізнає продукт і тематику питання, а проблемні кейси збирає через форми.

"АІ працює 24/7 та самостійно відповів у 350+ тисячах діалогів. Кейс "оператори зайняті" знизився з 5–7% до менше ніж 0,01%. Оператори обробляють лише 10-15% унікальних складних звернень. Навантаження на них зменшилося на 79% – з 80+ тисяч до 17 тисяч унікальних діалогів", – додав Федоров.

Він зауважив, що надалі кількість звернень громадян має продовжувати зменшуватися, а рівень задоволеності службою підтримки – зрости до 90%.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, раніше у "Дії" почав працювати персональний AI-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

Читайте також: У "Дії" з’явився помічник на основі штучного інтелекту. Як ним користуватися?

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Автор: 

штучний інтелект (306) Федоров Михайло (290) Мінцифри (863) Дія (680)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воно і видно, мля...
показати весь коментар
24.09.2025 10:14 Відповісти
Я податки для чого чиновникам плачу?
Якщо ШІ обробляє звернення громадян то навіщо ми утримуємо таку величезну армію дармоїдів?
показати весь коментар
24.09.2025 10:14 Відповісти
ШІ оброблює 85% звернень громадян,а персональні дані тих,чиї звернення йому не сподобались-"зливає" в інтернет.
показати весь коментар
24.09.2025 10:41 Відповісти
Ні, шановний, Ви помиляєтесь! УСІ 85% туди зливаються. Хто може контролювати ШІ? Це і є частка інтернету. Я видалив цю хєрню зі свого шматфона. Якби ще Zебіла з хвьодоровим і дерьмаком можна було так легко видалити!!
показати весь коментар
24.09.2025 11:17 Відповісти
Нужно быть последовательным и самого Фёдорова заменить ИИ .
Толку будет столько же как от него, только дешевле будет в разы .
показати весь коментар
24.09.2025 10:42 Відповісти
Дайош ШІ в президенти!
показати весь коментар
24.09.2025 10:47 Відповісти
В перекладі для особливо тупих: 85% інфи з ДовбаногоІдіотизмуЇбанатів зливається напряму в безвідповідальний ШІ, тобто за який ніхто не відповідає. Хтось ще хоче мати Дію на своєму шматфоні? Мабуть ті, що мають звичку ходити з голою дупою, а труси носять на голові.
показати весь коментар
24.09.2025 11:13 Відповісти
Немає штучного інтелекту,який себе усвідолмлює.От коли він з'явиться,він одразу захоче людей позбавитися.
показати весь коментар
24.09.2025 11:17 Відповісти
Це він про ФСБ?
показати весь коментар
24.09.2025 11:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 