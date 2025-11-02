Україна приєдналася до Європейської ради зі штучного інтелекту. Що це дає?

Україна вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board).

Як зазначили в Міністерстві цифровї трансформації, це важливий крок у європейській інтеграції України та наближенні до стандартів AI Act.

Статус спостерігача був наданий Україні Європейською Комісією на запит під час двосторонніх переговорів у березні. Це дає Україні можливість долучатися до обговорення та формування спільної політики ШІ в Європі.

Зокрема, на засіданні Україна представила:

прогрес у реалізації Білої книги зі ШІ та планів імплементації AI Act спільно з EU4Digital;

розробку Національної стратегії ШІ до 2030 року, запуск AI асистента в "Дії", ШІ-інструмент для євроінтеграції та створення великої мовної моделі;

потребу в підтримці AI Sandbox і розбудові регуляторних інституцій;

прагнення приєднатися до EuroHPC JU.

Країни ЄС обговорювали прогрес розбудови AI Factories, національної адаптації AI Act, потребу в спрощенні регулювання та перспективи застосування Apply AI Strategy в ЄС.

Штучний інтелект в Україні

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами. Так, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.

Перед тим стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України та американська компанія Google оголосили про новий етап співпраці, у фокусі якої стане використання технологій штучнго інтелекту для розробки державних ШІ-продуктів в Україні.

Раніше технічний директор WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації Дмитро Овчаренко заявляв, що асистент на основі штучного інтелекту від українського уряду на порталі "Дія" – "Дія.AI", – наразі працює на моделі ШІ Gemini, проте найближчим часом заплановано перехід на власну модель, яка повністю працюватиме в національній інфраструктурі.

У червні Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.