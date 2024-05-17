Рада Європи ухвалила першу конвенцію про штучний інтелект

Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

Про це повідмили у пресслужбі Ради Європи, передає Європейська правда.

Першу юридично зобов’язуючу угоду – Рамкову конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію і верховенство права – ухвалили 17 травня під час засідання Комітету міністрів РЄ у Страсбурзі, яка включає міністрів закордонних справ зі 46 країн.

Конвенція є відкритою для приєднання країн за межами Європи. Документ включає усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням ШІ в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права.

Угоду розробляли два роки у межах спеціального міжурядового комітету, у якому були представлені також 11 країн, що не є учасницями Ради Європи і представники бізнесу та громадянського суспільства.

Що передбачає конвенція

Конвенція охоплює використання інструментів штучного інтелекту у державній і недержавній сфері.

Регулювати використання ШІ у приватному секторі пропонується у два способи: або через пряме зобов’язання дотримуватись положень даної конвенції, або через вимогу вживати "інших заходів" задля її дотримання і керуючись національним законодавством.

Сторони повинні вживати заходів для виявлення, запобігання та зменшення можливих ризиків, пов’язаних з технологіями ШІ та розглянути обмеження чи заборону у тих випадках, коли використання технологій буде становити ризики для дотримання стандартів прав людини.

Також країни, які приєднаються до конвенції, мають подбати про законодавчі механізми для захисту осіб, права яких будуть порушені через технології штучного інтелекту, та процедурні запобіжники, як попередження осіб про те, що вони взаємодіють з ШІ.

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Конвенція вимагає передбачити запобіжники від зловживання ШІ для підриву демократичних інституцій і процесів.

Водночас країни не повинні дотримуватися вимог конвенції у діяльності, що пов’язана із захистом нацбезпеки, але мають подбати, щоб таке використання технології не порушуєвало міжнародного права.

Конвенція не буде застосовуватися у питаннях національної оборони та дослідницькій діяльності, окрім випадків, коли тестування систем ШІ потенційно може створювати ризики для прав людини, демократії та верховенства права.

Країни-учасниці також мають заснувати незалежний механізм для нагляду за дотриманням положень конвенції.

Рамкову конвенцію відкриють для підписання 5 вересня 2024 року у Вільнюсі на конференції міністрів юстиції.

Як повідомлялося, у квітні Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.