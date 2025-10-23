ШІ-консультант у "Дії" самостійно опрацьовує 85% запитів, – Федоров

Консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами.

Як повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.

За словами Федорова, решта кейсів – унікальні, до яких штучний інтелект залучає оператора.

"AI-консультант розпізнає продукти, проблеми та розуміє контекст. Завдяки цьому оператори можуть зосередитися на більш складних зверненнях", – пояснив Федоров.

Він додав, що ШІ-консультант – один із ключових інструментів для посилення команди підтримки в "Дії".

Як повідомлялося, на початку вересня в "Дії" почав працювати персональний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

У лютому перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

У липні Федоров заявив, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект.