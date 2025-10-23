Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ШІ-консультант у "Дії" самостійно опрацьовує 85% запитів, – Федоров

Консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами. 

Як повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.

За словами Федорова, решта кейсів – унікальні, до яких штучний інтелект залучає оператора.

"AI-консультант розпізнає продукти, проблеми та розуміє контекст. Завдяки цьому оператори можуть зосередитися на більш складних зверненнях", – пояснив Федоров.

Він додав, що ШІ-консультант – один із ключових інструментів для посилення команди підтримки в "Дії".

Як повідомлялося, на початку вересня в "Дії" почав працювати персональний ШІ-асистент, який надаватиме державні послуги та консультуватиме користувачів.

У лютому перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

У липні Федоров заявив, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект.

технології (657) штучний інтелект (326) Федоров Михайло (294) Дія (693)
Щоб тобі так жінка давала, як твій консультант "поради дає"...
23.10.2025 18:20 Відповісти
ШІ-консультант у "Дії" самостійно опрацьовує 85% запитів... и тут же передаёт их в ФСБ.
23.10.2025 18:20 Відповісти
і не тільки....
23.10.2025 18:22 Відповісти
Там той/те ШІ трохи іп@нутий..треба було ту дію встановити з деякошо питання. Зараз інше питання, але треба підпис.дія. фігвам..для банків моя аутентифікація мордилиця підходить - а у ШІ - от ніяк..нвндравлюсь я йому
23.10.2025 18:28 Відповісти
Ну ніяк той народ нехоче в дію,а ии так стараємось,от не вдячні холопи.
23.10.2025 18:33 Відповісти

