Графіки відключень світла, НАБУ та Міндіч: що найчастіше українці шукали у Google в 2025 році?. ПЕРЕЛІК

Пошуковий сервіс Google підбив річні підсумки, оприлюднивши рейтинг запитів користувачів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.

Що шукали українці?

Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит "Графік відключення світла".

На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій - серіал "Гра в кальмара 2".

До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

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Персона

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Втрати

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

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Покупки

У категорії "Покупки" лідером року став запит на іграшку "Лабубу". Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

Що таке?

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

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Повний перелік запитів

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла Холостяк 2025 Гра в кальмара 2 Лабубу Усик Дюбуа Венздей 2 сезон Ущелина Гангстерленд Євробачення 2025 НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик Тарас Цимбалюк Юлія Свириденко Тімур Міндіч Макс Корж Меланія Трамп Леся Нікітюк Костянтин Темляк Геннадій Труханов Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук Андрій Парубій Роман Попов Оззі Осборн Максим Неліпа Євгенія Добровольська Тигран Кеосаян Чарлі Кірк Юрій Ніколаєв Халк Хоган

Питання: "Що таке?":

Білий квиток НАБУ Мобілізаційне розпорядження Договір довічного утримання ТРО Відпустка за рахунок служби Військова присяга Соціальний супровід ветеранів Військовий облік Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу Пікап для ЗСУ Айфон 17 Жіноча військова форма Гарна вишиванка Екофло Дрогобицька сіль Військові облігації Валюта в банку Генератор

Фільм:

Ущелина Носферату Хороша погана дівчинка Майнкрафт Анора Дракула 2025 Наша провина Мікі 17 Ліло і Стіч 28 років потому

Серіал року:

Гра в кальмара 2 Венздей 2 сезон Гангстерленд Зворотній напрямок Будиночок на щастя 6 сезон Джінні і Джорджія День шакала Далеке місто Кохання та полум'я Бункер мільярдерів

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