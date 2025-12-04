Графіки відключень світла, НАБУ та Міндіч: що найчастіше українці шукали у Google в 2025 році?. ПЕРЕЛІК
Пошуковий сервіс Google підбив річні підсумки, оприлюднивши рейтинг запитів користувачів з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.
Що шукали українці?
Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит "Графік відключення світла".
На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій - серіал "Гра в кальмара 2".
До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".
Персона
У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.
Втрати
У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.
Покупки
У категорії "Покупки" лідером року став запит на іграшку "Лабубу". Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.
Що таке?
У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".
Повний перелік запитів
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
Пішли назавжди:
- Анна Жук
- Андрій Парубій
- Роман Попов
- Оззі Осборн
- Максим Неліпа
- Євгенія Добровольська
- Тигран Кеосаян
- Чарлі Кірк
- Юрій Ніколаєв
- Халк Хоган
Питання: "Що таке?":
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТРО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пікап для ЗСУ
- Айфон 17
- Жіноча військова форма
- Гарна вишиванка
- Екофло
- Дрогобицька сіль
- Військові облігації
- Валюта в банку
- Генератор
Фільм:
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
Серіал року:
- Гра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум'я
- Бункер мільярдерів
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фууухххх....
ну, слава тобі яйця!
я вже грішив на зе!поца. думав він за все відповідальний.