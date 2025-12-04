УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12031 відвідувач онлайн
Новини Що шукали українці в Google?
842 6

Графіки відключень світла, НАБУ та Міндіч: що найчастіше українці шукали у Google в 2025 році?. ПЕРЕЛІК

googleфЩо найчастіше шукали українці в Google? Оприлюднено статистику

Пошуковий сервіс Google підбив річні підсумки, оприлюднивши рейтинг запитів користувачів з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що аналіз пошукової активності дозволив визначити ключові теми, персоналії та події, що найбільше цікавили українців протягом року.

Що шукали українці?

Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит "Графік відключення світла".

На другій позиції опинився телепроєкт "Холостяк 2025", на третій - серіал "Гра в кальмара 2".

До першої десятки також увійшли запити: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Євробачення 2025" та "НАБУ".

Читайте: Надходження зростають: З українців зібрали майже 11 мільярдів "податку на Google" від початку року

Персона

У категорії "Персона" лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового "холостяка" Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Втрати

У категорії "Втрати" найбільша кількість запитів стосувалася блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використання ШІ: Мінкультури спільно з Google проведе тренінги для українських держслужбовців

Покупки

У категорії "Покупки" лідером року став запит на іграшку "Лабубу". Окрім цього, українці цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

Що таке?

У 2025 році українські користувачі найчастіше намагалися з'ясувати значення понять "білий квиток", "НАБУ", "мобілізаційне розпорядження" та "договір довічного утримання".

Читайте також: "Податок на Google": З українців зібрали понад 13 мільярдів від початку року

Повний перелік запитів

Найпопулярніші запити року:

  1. Графік відключення світла
  2. Холостяк 2025
  3. Гра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелина
  8. Гангстерленд
  9. Євробачення 2025
  10. НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Олександр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлія Свириденко
  4. Тімур Міндіч
  5. Макс Корж
  6. Меланія Трамп
  7. Леся Нікітюк
  8. Костянтин Темляк
  9. Геннадій Труханов
  10. Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

  1. Анна Жук
  2. Андрій Парубій
  3. Роман Попов
  4. Оззі Осборн
  5. Максим Неліпа
  6. Євгенія Добровольська
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарлі Кірк
  9. Юрій Ніколаєв
  10. Халк Хоган

Питання: "Що таке?":

  1. Білий квиток
  2. НАБУ
  3. Мобілізаційне розпорядження
  4. Договір довічного утримання
  5. ТРО
  6. Відпустка за рахунок служби
  7. Військова присяга
  8. Соціальний супровід ветеранів
  9. Військовий облік
  10. Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

  1. Лабубу
  2. Пікап для ЗСУ
  3. Айфон 17
  4. Жіноча військова форма
  5. Гарна вишиванка
  6. Екофло
  7. Дрогобицька сіль
  8. Військові облігації
  9. Валюта в банку
  10. Генератор

Фільм:

  1. Ущелина
  2. Носферату
  3. Хороша погана дівчинка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша провина
  8. Мікі 17
  9. Ліло і Стіч
  10. 28 років потому

Серіал року:

  1. Гра в кальмара 2
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Зворотній напрямок
  5. Будиночок на щастя 6 сезон
  6. Джінні і Джорджія
  7. День шакала
  8. Далеке місто
  9. Кохання та полум'я
  10. Бункер мільярдерів

Читайте: Українську мовну модель тренуватимуть на ШІ від Google, ‒ Мінцифри

Автор: 

Google (741) НАБУ (5748) інтернет (2128) статистика (2196) Україна (7434) Міндіч Тімур (338)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спати нормально не можу. Весь час переживаю, як там Єрмак та Міндіч
показати весь коментар
04.12.2025 11:59 Відповісти
Міндіч!? - шо його шукати? - Ізраїль хіба своїх видає?
показати весь коментар
04.12.2025 12:03 Відповісти
Відключення світла це іпідключення крапельниці міндічам в кішеню
показати весь коментар
04.12.2025 12:05 Відповісти
то, відключення та міндіч з дєрьмаком таки пов'язані?
фууухххх....
ну, слава тобі яйця!
я вже грішив на зе!поца. думав він за все відповідальний.
показати весь коментар
04.12.2025 12:07 Відповісти
Надіюся всі пам'ятають вимкнення світла при Юлі? Тоді війни не було, хороша прим'єрка була.
показати весь коментар
04.12.2025 12:13 Відповісти
Вона припинила всі ці відключення. І ось воно знов януковощі при владі
показати весь коментар
04.12.2025 12:17 Відповісти
 
 