"Податок на Google": З українців зібрали понад 13 мільярдів від початку року

За підсумками січня-жовтня 2025 року міжнародні компанії - нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету 13,2 мільярда гривень ПДВ або так званого "податку на Google".

Про це заявила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.

За її словами, найбільшими платниками цього податку від початку року стали: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix та Wargaming.

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб - нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи - нерезиденти, які сплачують такий податок.

Що таке "податок на Google"

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджено 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.

За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix та інші), зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Після запровадження податку, переважна більшість із них підвищили ціни для українських споживачів.

У 2022 році від сплати "податку на Google" до держбюджету надійшло 4,3 млрд грн.

За 2023 рік міжнародні компанії, що надають електронні послуги, задекларували до сплати понад 8,4 млрд грн цього податку.

А за підсумками 2024 року нерезиденти, які здійснюють операції з постачання електронних послуг, сплатили 11,2 млрд грн.

Гетьманцеву потрібно вчити Історію України. Древляни розірвали князя Ігоря між двох дерев за спробу зняти непомірні податки.
14.11.2025 17:00 Відповісти
Не зібрали, а зідрали. Виправте помилку...
14.11.2025 17:34 Відповісти
Правильно, з українців зідрали і віддали в ''общак'' міндічам і цукерманам?
14.11.2025 17:39 Відповісти
і відали земиндичам...потужно
14.11.2025 17:41 Відповісти
Це податок запроваджено для НЕРЕЗИДЕНТІВ, тобто іноземних компаній, які й "зібрали" гроші з українців... Тому фраза про те, що "з українців зібрали" цей податок - тупа маніпуляція... щоб шо?
14.11.2025 18:37 Відповісти
ЛЮБИЙ податок сплачує споживач. Це не податок на Google. Це ще один податок з українців.
16.11.2025 15:10 Відповісти
електрики нема, інтернетом користуватися не можеш - але за інтернет сплачуй

це цифрове рабство
14.11.2025 18:43 Відповісти
Заголовок жовтий, як гусяче гівно.
15.11.2025 00:38 Відповісти

