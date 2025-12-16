НАБУ планирует следственные действия на территории посольства Украины в Израиле, - посол Корнийчук

В ближайшее время в Израиль должны прибыть детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) для проведения следственных действий на территории посольства Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Действия НАБУ

"Следователи НАБУ в ближайшее время прибудут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - сказал дипломат.

По его словам, дипломатическое учреждение через Министерство иностранных дел проинформировали о просьбе предоставить помещение для проведения следственных действий. В то же время, о каком именно деле идет речь, посольству не сообщали.

Корнийчук добавил, что точной даты визита следователей НАБУ пока нет — ее уже дважды переносили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.

Посол Украины Корнийчук заявил, что израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича.

Читайте также: "Миндичгейт": обнародован список журналистов, за которыми незаконно следили: среди них — Бутусов, Николов, Куликов