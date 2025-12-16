НАБУ планирует следственные действия на территории посольства Украины в Израиле, - посол Корнийчук
В ближайшее время в Израиль должны прибыть детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) для проведения следственных действий на территории посольства Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Действия НАБУ
"Следователи НАБУ в ближайшее время прибудут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - сказал дипломат.
По его словам, дипломатическое учреждение через Министерство иностранных дел проинформировали о просьбе предоставить помещение для проведения следственных действий. В то же время, о каком именно деле идет речь, посольству не сообщали.
Корнийчук добавил, что точной даты визита следователей НАБУ пока нет — ее уже дважды переносили.
Что предшествовало?
- Во время очередного судебного заседания 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на жизнь Тимура Миндича.
- Посол Украины Корнийчук заявил, что израильская полиция не получала заявлений о покушении на Миндича.
