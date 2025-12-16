РУС
НАБУ планирует следственные действия на территории посольства Украины в Израиле, - посол Корнийчук

В ближайшее время в Израиль должны прибыть детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) для проведения следственных действий на территории посольства Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Действия НАБУ

"Следователи НАБУ в ближайшее время прибудут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства", - сказал дипломат.

По его словам, дипломатическое учреждение через Министерство иностранных дел проинформировали о просьбе предоставить помещение для проведения следственных действий. В то же время, о каком именно деле идет речь, посольству не сообщали.

Корнийчук добавил, что точной даты визита следователей НАБУ пока нет — ее уже дважды переносили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападавший на Миндича получил оружие в посольстве Украины в Израиле, - Коломойский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: "Миндичгейт": обнародован список журналистов, за которыми незаконно следили: среди них — Бутусов, Николов, Куликов

НАБУ (4785) Израиль (2132) посольство (1106) Миндич Тимур (161)
Труп Міньдічя шукати будуть?
16.12.2025 16:49 Ответить
....замурований в стіні кабінету посла

.
16.12.2025 17:47 Ответить
Скелет Міндича в шкафу посла?
16.12.2025 17:50 Ответить
Може хочуть на Міндіча вийти? - але хто ж його віддасть - такого грошовитого
16.12.2025 16:50 Ответить
Потрібно терміново відбитки пальців стерти - щоб не впіймали
16.12.2025 16:54 Ответить
Ковід-95. Зараза поширюється на всю планету.
16.12.2025 16:58 Ответить
Нещодавно віз гостя з сонячного Тель-Авіву і згідно його слів, зима - найкращий час для відвідин Ізраїлю, особливо у командировці за державний кошт!
16.12.2025 17:06 Ответить
Беня напевно дуже захотів в США!!!!
16.12.2025 17:10 Ответить
 
 