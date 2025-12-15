Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых Миндич собирал досье: среди них - Бутусов, Николов, Куликов
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собирал досье.
Соответствующий список парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Юрчишин отметил, что получил список от Национального антикоррупционного бюро Украины и с его разрешения опубликовал этот перечень.
Список журналистов, за которыми незаконно следили:
- Марина Ансифорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
- Юрий Бутусов (командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" и главный редактор Цензор.НЕТ)
- Станислав Речинский (главный редактор ОРД)
- Владимир Федорин (главный редактор Forbes Ukraine)
- Ольга Чайка (редактор Forbes Украина)
- Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi)
- Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).
Кроме этого, в списке были два медийщика, которые умерли: основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой и журналист-расследователь Олекса Шалайский.
"Это вероятное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья (ст. 182 УК). Но есть нюанс. Согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно. Достаточно будет, если журналисты лично обратятся с заявлениями в полицию", - добавил Юрчишин.
Депутат отметил, что Комитет по вопросам свободы слова готов оказать поддержку.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
- Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слово "міндіч-гейт"? Отож-бо! Тому нічого скавуліти і нарікати на злиденну долю
укрАінскага народа.