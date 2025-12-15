Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых Миндич собирал досье: среди них - Бутусов, Николов, Куликов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собирал досье.

Соответствующий список парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрчишин отметил, что получил список от Национального антикоррупционного бюро Украины и с его разрешения опубликовал этот перечень.

Список журналистов, за которыми незаконно следили:

Марина Ансифорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)

Юрий Бутусов (командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" и главный редактор Цензор.НЕТ)

Станислав Речинский (главный редактор ОРД)

Владимир Федорин (главный редактор Forbes Ukraine)

Ольга Чайка (редактор Forbes Украина)

Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi)

Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).

Кроме этого, в списке были два медийщика, которые умерли: основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой и журналист-расследователь Олекса Шалайский.

"Это вероятное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья (ст. 182 УК). Но есть нюанс. Согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно. Достаточно будет, если журналисты лично обратятся с заявлениями в полицию", - добавил Юрчишин.

Депутат отметил, что Комитет по вопросам свободы слова готов оказать поддержку.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

Миндичгейт

