2 286 7

Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых Миндич собирал досье: среди них - Бутусов, Николов, Куликов

юрчишин

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин обнародовал список журналистов, на которых совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собирал досье.

Соответствующий список парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Юрчишин отметил, что получил список от Национального антикоррупционного бюро Украины и с его разрешения опубликовал этот перечень.

Список журналистов, за которыми незаконно следили:

  • Марина Ансифорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрий Бутусов (командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" и главный редактор Цензор.НЕТ)
  • Станислав Речинский (главный редактор ОРД)
  • Владимир Федорин (главный редактор Forbes Ukraine)
  • Ольга Чайка (редактор Forbes Украина)
  • Юрий Николов (соучредитель проекта NashiGroshi)
  • Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).

журналисты

Кроме этого, в списке были два медийщика, которые умерли: основатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой и журналист-расследователь Олекса Шалайский.

"Это вероятное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья (ст. 182 УК). Но есть нюанс. Согласно УПК, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно. Достаточно будет, если журналисты лично обратятся с заявлениями в полицию", - добавил Юрчишин.

Депутат отметил, что Комитет по вопросам свободы слова готов оказать поддержку.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
  • Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов.

Миндичгейт

