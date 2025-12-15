"Міндічгейт": оприлюднено список журналістів, за якими незаконно стежили: серед них – Бутусов, Ніколов, Куликов

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч збирав досьє.

Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Юрчишин зазначив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими незаконно стежили:

Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)

Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)

Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)

Володимир Федорин (головний редактор головний редактор Forbes Ukraine )

Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)

Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)

Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

"Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції", - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

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Міндічгейт

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