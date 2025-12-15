"Міндічгейт": оприлюднено список журналістів, за якими незаконно стежили: серед них – Бутусов, Ніколов, Куликов
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч збирав досьє.
Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Юрчишин зазначив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.
Список журналістів, за якими незаконно стежили:
- Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
- Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)
- Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
- Володимир Федорин (головний редактор головний редактор Forbes Ukraine )
- Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
- Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)
- Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).
Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.
"Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції", - додав Юрчишин.
Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
- Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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