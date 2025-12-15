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Новини Тиск на ЗМІ Міндічгейт
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"Міндічгейт": оприлюднено список журналістів, за якими незаконно стежили: серед них – Бутусов, Ніколов, Куликов

юрчишин

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч збирав досьє.

Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Юрчишин зазначив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими незаконно стежили:

  • Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" та головний редактор Цензор.НЕТ)
  • Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
  • Володимир Федорин (головний редактор головний редактор Forbes Ukraine )
  • Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
  • Юрій Ніколов (співзасновник проекту NashiGroshi)
  • Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

журналісти

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник "Дзеркала тижня" Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

"Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції", - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
  • Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

Читайте також: На Бутусова і ще 9 журналістів Міндіч незаконно збирав досьє

Міндічгейт

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Автор: 

НАБУ (5753) журналістика (1822) Юрчишин Ярослав (183) Бутусов Юрій (3670) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+22
Міндіч збирав ці досьє на замовлення Зеленського+ Єрмак 100%!!
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15.12.2025 17:49 Відповісти
+10
Ну не міг же сам ішак збирати досьє. Чмо сподівається, що то якось йому минеться.
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15.12.2025 18:28 Відповісти
+8
нема ніякого сумніву ,це як раз ті Журналісти ,які не дадуть фальшилювати виборчі голоси ,та і імідж 🤡 піднімати , замовчувати його прой* би ,не будуть ...
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15.12.2025 17:52 Відповісти

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