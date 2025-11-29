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Новини Міндічгейт
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На Бутусова і ще 9 журналістів Міндіч незаконно збирав досьє

бутусов

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і Юрій Бутусов.

Про це командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов повідомив у прямому ефірі на своєму ютуб-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Міндіч незаконно збирав дані і про Бутусова

Персональні дані Бутусова Міндіч збирав на момент, коли той працював журналістом. 

"Люди, які знайомі з матеріалами кримінальної справи, які фігурують в "досьє Міндіча" повідомили мені, що серед 10 журналістів, на яких Тімур Міндіч збирав досьє - був і я. Несподівана номінація, коли ти потрапляєш не в якийсь шорт-ліст якоїсь премії, не на конкурс, а по тобі збирає досьє фігурант одного із найбільших корупційних скандалів в історії України. Тому я, звичайно, буду слідкувати за тим, яку інформацію збирав Міндіч. Хочу підкреслити, що на той момент я був журналістом", - сказав Бутусов.

Він наголосив, що збір Міндічем конфіденційних даних про нього - є порушенням закону.

"Така діяльність незаконна. Звичайно, я буду слідкувати, чи порушувалися мої права як громадянина цим корупційним угрупуванням", - додав Бутусов.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Читайте також: Співвласник "Кварталу-95" Міндіч зібрав 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів та журналістів

Міндічгейт

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Автор: 

Бутусов Юрій (3665) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+38
Так це ж як медаль (знак якості журналісту Юрію Бутусову)!
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29.11.2025 00:57 Відповісти
+27
Списки пуйла на "денафікацію" - давайте говорити відверто...
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29.11.2025 00:56 Відповісти
+21
А кажуть Міндіч мафія мародерів ... НІ-КРЕМЛІВСЬКА ЗРАДА на "самокупаємості марадьорствам",тому й стали вимушено БОНЕВТІКАМИ
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29.11.2025 00:58 Відповісти
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Списки пуйла на "денафікацію" - давайте говорити відверто...
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29.11.2025 00:56 Відповісти
Холуїв *****, спочатку Портнова , а потім - найвеличнішого лідора Вселенноі , дрібьязкового , @обнутого на всі ,пронюхані мізки зе сРаліна , який вирішив , скопіювати НКВД
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29.11.2025 01:14 Відповісти
Стерво ***********, працював на деркача-сівковича, зрадників України!!
Тому зеленський і «не ЗНАВ» ??? Оманські ларьочники, гадили на користь окупанту ******!!
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29.11.2025 01:28 Відповісти
Та це розстрільний список в грудні "запрацює". "Два магазини" заряджені і чекають команди. На жаль Олексій Шалайський не дожив і до грудня.
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29.11.2025 05:35 Відповісти
Так це ж як медаль (знак якості журналісту Юрію Бутусову)!
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29.11.2025 00:57 Відповісти
Тут цікаво не на кого збирали компромат, а ХТО і як забезпечував "міндічів" інформацією. А тут виглядує огидна мордочка продажних силовиків. Железняк Ярослав, наприклад, прямо вказав на причетність до цього БЕБ. А про те, що СБУ та ДБР відкрито виконують незаконні вказівки Банкової, вже хіба що глухий не чув.
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29.11.2025 08:42 Відповісти
так...але він голосував за Зе
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30.11.2025 00:21 Відповісти
А кажуть Міндіч мафія мародерів ... НІ-КРЕМЛІВСЬКА ЗРАДА на "самокупаємості марадьорствам",тому й стали вимушено БОНЕВТІКАМИ
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29.11.2025 00:58 Відповісти
Тому мутно заводити справу на Козира як на мародера за Династію, це як на мафіозі Алькапоне за несплату податків...
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29.11.2025 01:00 Відповісти
рєзюмуємо - підозри не зачитали, звільнили як заслуженого діяча під оплески вдячності Буратіни, котрий звільнив його за ЙОГО Ж ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ - мутняк ? за декілька годин до вильоту на змичку з кремлівським Віткоффом?
В кулуарах ЄС вовці заявили - або він або його бункерна палавінка. Буратінка здав палавінку , Але ж роботу на віддалені з Бункеру ніхто ще не відміняв,,,
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29.11.2025 01:52 Відповісти
Міндіч діяв за вказівкою з офісу Зелі-Баби!
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29.11.2025 01:04 Відповісти
Ну Бутусов - зрозуміло. А хто ті ще 9? Чи немає серед них прізвища Петров? Вибачайте ісландці за невдалий жарт.
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29.11.2025 01:16 Відповісти
хто голосував за Зе на того і збирали компроматік на всяк випадок
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30.11.2025 00:20 Відповісти
Звичайно , що Міндіч , цє фунт , шістка зеленського , підручний, ( як кажє папа Беня Каламой :" прінесі, подай, почеши"),а от , ермак , особа пріблеженная к ЗеІмператору ) - консельері ! Не було б , зейла не булоб , ніяких ермаків&Міндічгейтів-Чернишових…………… зеВиродка під трибунал‼️
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29.11.2025 01:22 Відповісти
Тепер будь який пост на Цензорі методички зобов'яжуть вважати як антисемітизм...
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29.11.2025 01:34 Відповісти
свербить посмердіти антисемітизмом ?
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29.11.2025 01:44 Відповісти
ледь стримуюсь...
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29.11.2025 01:50 Відповісти
🙂
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29.11.2025 03:00 Відповісти
Щось не прийшлося побачити широку відозву єдиновірців з приводу міндіч-подій. Ну, щоб якась єврейська організація чи громада виголосила своє обурення чи засудила своїх.
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29.11.2025 02:52 Відповісти
Ще не на часі..
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29.11.2025 03:22 Відповісти
Зрозуміло Патріоти України завважають знищенню України і красти мішками
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29.11.2025 01:39 Відповісти
В смысле нелегально собирал досье? Нельзя купить папку и записывать в нее писульки о ком то? О чем это вообще?
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29.11.2025 01:45 Відповісти
Прослуховування..без санкції.
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29.11.2025 03:23 Відповісти
то стаття до речі
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29.11.2025 05:17 Відповісти
А Ви доведіть)))
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30.11.2025 10:09 Відповісти
Інформація про людей у тих досьє зібрана за безпосереднього сприяння силових структур.
Звісно, в обхід багатьох законів.
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29.11.2025 08:48 Відповісти
Тебе, кацапе, це має хвилювати в останню чергу. За свиноматкою своєю гляди, бо чечени ви@буть і зашкварять. А потім їсти змусять.
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29.11.2025 03:25 Відповісти
А були часи, коли Бутусов писав, що Зеленський стає справжнім державником.

Але щось пішло не так...
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29.11.2025 02:28 Відповісти
Погляди змінюються..

Правда купа моїх перманентів, коли я зеленого тут травила, залишились...а перший ак був створений тут у 2014..
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29.11.2025 03:28 Відповісти
листопад 2021 року-------------Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що єдиною реакцією на всі звинувачення президента Володимира Зеленського під час їхнього спілкування в рамках https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volodimir-zelenskiy-zvinuvativ-yuriya-butusova-u-zlivi-informaciji-ta-zagibeli-viyskovih-novini-ukrajini-50198508.html пресмарафонумав би бути ляпас главі держави, але повага до його статусу стримала його від цього вчинку.
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29.11.2025 08:08 Відповісти
Нічого дивного, зелена пліснява...
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29.11.2025 02:32 Відповісти
Порівнюємо натаняку з хкуйлом..Чим не брати рідні?? Міндіч в Ізраїль змився з Цукерком...У вітаміна натаньяку вибори були побудовані на дружбі з Кремлем..бігбордами був засіяний Ізраїль, як колись Київ з Медвечуком -гражданскій вибор.. Все було загаджено в Київі..навіть в метро через 3 кроки мудачук. Згадуємо 14 рік, як Ізраїль допомагав БПЛА ка...пам.. так що не один міндіч туди буде драла робити в Ізраїль
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29.11.2025 06:25 Відповісти
Збмрало ДБР за вказівкою Єрмака.
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29.11.2025 08:00 Відповісти
а чому ніхто не поставить питання верховному хряку в вр і верховному пересідєнту як банда ..алібаби.. міндіча могла зібрати дос.є більше ніж на 500 людей БЕЗ УЧАСТІ СБУ ДБР МВД . як це можливо мать їх зелену було зробити без цих структур ---- там все керівництво і їхніх замів ***** у відставку негайно треба відправляти
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29.11.2025 08:09 Відповісти
Железняк вже піднімав це питання. Конкретно вказував на причетність БЕБ.
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29.11.2025 08:51 Відповісти
тому, що геть тупі , серливі , або за долю малую , прикидаються, що не можно рухати главаря ,злочинного угрупування ,Зеленського , цинічно відмазуючи коріння цієї катастрофи , керованою з ФСБ " харошие хлопці" всюди в кожній структурі , розставлені зрадники , деркачом -зейлом, а ермак по статусу не несе ніякої відповідальності Схема хитрозробленних , починаючи з " вагнергейту"
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30.11.2025 10:20 Відповісти
Шукаєте харизматичного лідера ? Ось вона - СОФІЯ ФЕДИНА, народний депутат, партія ЄС, журналіст, доцент Львівського університету, завідуюча кафедрою. Подивіться її виступи та заяви в ютубі.
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29.11.2025 09:37 Відповісти
шукаємо компетентну команду, можна взагалі без лідера. Системи, які завʼязані на лідера фейляться разом із своім лідером.
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29.11.2025 10:41 Відповісти
Так так, але громадянин В.Зелегськійнаклав на громадянина Т.Міндіча страшні санкції. Він позбавив його громадянства!
Так що не громадянина Т. Міндіча, зараз не можуть навіть бусикувати.

За Бутузова звісно шкода. Один із найвидатніших журналістів України.
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29.11.2025 11:16 Відповісти
Законно збирати дос'є можна двома способами: 1 за згодою особи, щодо якої збираєтся, 2 в рамках ОРС або КП. Тобто якщо копнути, то всі журналісти, які збирають на когось досьє збирають його не законно. Бо робота з досьє передбачає збір та обробку персональних даних.
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29.11.2025 12:29 Відповісти
Якесь дежавю. Як у Межигір'ї у януковича знаходили досьє на різних людей, що заважали.
Ну, воно не дивно, що повторюють політику янука, все ж робота на корпоративах з Повалійшою по саунах у хряка даром не проходить, досвід набирається. Якщо хто забув, то квартал був на стороні антимайдана.
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29.11.2025 20:23 Відповісти
"журналистам" собирать "досье" - можно, "общественный" контроль (только "общество" из конкретных физиономий и иностранных государств). а наоборот - низзя, попирание прав "свободной" прессы.
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29.11.2025 20:30 Відповісти
так деякі і вибрали цю владу, аби не Порошенко...
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30.11.2025 00:17 Відповісти
Значит есть что собирать, коли собирал. Аукнулось юрику его лизание за противников Петра.
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30.11.2025 03:20 Відповісти
А як досьє на когось можна збирати законно? Я не стібусь , мені реально цікаво
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30.11.2025 09:35 Відповісти
Як? - В рамках кримінального провадження та відповідних санкцій з боку прокуратори та суду.
Натомість за людьми вели спостереження, здобували та витребували відповідні матеріали і т.д. - беж жодних вагомих підстав та без жодних санкцій, в порушення процедур. Це кримінальний злочин та пряме порушення норм закону, і статей ККУ, які були порушені, там дуже багато, насправді, серйозних статей з серйозними термінами ув'язнення.
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30.11.2025 10:16 Відповісти
А може це не він збирав. А тільки отримав один із екземплярів від того хто збирав.
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30.11.2025 12:33 Відповісти
 
 