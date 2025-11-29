На Бутусова і ще 9 журналістів Міндіч незаконно збирав досьє

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і Юрій Бутусов.

Про це командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов повідомив у прямому ефірі на своєму ютуб-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Міндіч незаконно збирав дані і про Бутусова

Персональні дані Бутусова Міндіч збирав на момент, коли той працював журналістом.

"Люди, які знайомі з матеріалами кримінальної справи, які фігурують в "досьє Міндіча" повідомили мені, що серед 10 журналістів, на яких Тімур Міндіч збирав досьє - був і я. Несподівана номінація, коли ти потрапляєш не в якийсь шорт-ліст якоїсь премії, не на конкурс, а по тобі збирає досьє фігурант одного із найбільших корупційних скандалів в історії України. Тому я, звичайно, буду слідкувати за тим, яку інформацію збирав Міндіч. Хочу підкреслити, що на той момент я був журналістом", - сказав Бутусов.

Він наголосив, що збір Міндічем конфіденційних даних про нього - є порушенням закону.

"Така діяльність незаконна. Звичайно, я буду слідкувати, чи порушувалися мої права як громадянина цим корупційним угрупуванням", - додав Бутусов.

Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

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Міндічгейт

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