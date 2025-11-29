На Бутусова і ще 9 журналістів Міндіч незаконно збирав досьє
Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і Юрій Бутусов.
Про це командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов повідомив у прямому ефірі на своєму ютуб-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Міндіч незаконно збирав дані і про Бутусова
Персональні дані Бутусова Міндіч збирав на момент, коли той працював журналістом.
"Люди, які знайомі з матеріалами кримінальної справи, які фігурують в "досьє Міндіча" повідомили мені, що серед 10 журналістів, на яких Тімур Міндіч збирав досьє - був і я. Несподівана номінація, коли ти потрапляєш не в якийсь шорт-ліст якоїсь премії, не на конкурс, а по тобі збирає досьє фігурант одного із найбільших корупційних скандалів в історії України. Тому я, звичайно, буду слідкувати за тим, яку інформацію збирав Міндіч. Хочу підкреслити, що на той момент я був журналістом", - сказав Бутусов.
Він наголосив, що збір Міндічем конфіденційних даних про нього - є порушенням закону.
"Така діяльність незаконна. Звичайно, я буду слідкувати, чи порушувалися мої права як громадянина цим корупційним угрупуванням", - додав Бутусов.
Що передувало?
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Тому зеленський і «не ЗНАВ» ??? Оманські ларьочники, гадили на користь окупанту ******!!
В кулуарах ЄС вовці заявили - або він або його бункерна палавінка. Буратінка здав палавінку , Але ж роботу на віддалені з Бункеру ніхто ще не відміняв,,,
Звісно, в обхід багатьох законів.
Але щось пішло не так...
Правда купа моїх перманентів, коли я зеленого тут травила, залишились...а перший ак був створений тут у 2014..
Так що не громадянина Т. Міндіча, зараз не можуть навіть бусикувати.
За Бутузова звісно шкода. Один із найвидатніших журналістів України.
Ну, воно не дивно, що повторюють політику янука, все ж робота на корпоративах з Повалійшою по саунах у хряка даром не проходить, досвід набирається. Якщо хто забув, то квартал був на стороні антимайдана.
Натомість за людьми вели спостереження, здобували та витребували відповідні матеріали і т.д. - беж жодних вагомих підстав та без жодних санкцій, в порушення процедур. Це кримінальний злочин та пряме порушення норм закону, і статей ККУ, які були порушені, там дуже багато, насправді, серйозних статей з серйозними термінами ув'язнення.