7 190 37

На Бутусова и еще 9 журналистов Миндич незаконно собирал досье

бутусов

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и Юрий Бутусов.

Об этом командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов сообщил в прямом эфире на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Миндич незаконно собирал данные и о Бутусове

Персональные данные о Бутусове Миндич собирал в момент, когда тот работал журналистом. 

"Люди, знакомые с материалами уголовного дела, которые фигурируют в досье Миндича, сообщили мне, что среди 10 журналистов, на которых Тимур Миндич собирает досье, был и я. Неожиданная номинация, когда ты попадаешь не в какой-то шорт-лист какой-то премии, не на конкурс, а по тебе собирает досье фигурант одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории Украины. Поэтому я, конечно, буду следить за тем, какую информацию собирал Миндич. Хочу подчеркнуть, что на тот момент я был журналистом", - сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что сбор Миндичем конфиденциальных данных о нем является нарушением закона.

"Такая деятельность незаконна. Конечно, я буду следить, нарушены ли мои права как гражданина этой коррупционной группировкой", - добавил Бутусов.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Читайте также: Совладелец "Квартала-95" Миндич собрал 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов и журналистов

Миндичгейт

Читайте также: Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос

Бутусов Юрий (4430) Миндич Тимур (144)
Топ комментарии
+27
Так це ж як медаль (знак якості журналісту Юрію Бутусову)!
29.11.2025 00:57 Ответить
+19
Списки пуйла на "денафікацію" - давайте говорити відверто...
29.11.2025 00:56 Ответить
+16
А кажуть Міндіч мафія мародерів ... НІ-КРЕМЛІВСЬКА ЗРАДА на "самокупаємості марадьорствам",тому й стали вимушено БОНЕВТІКАМИ
29.11.2025 00:58 Ответить
Списки пуйла на "денафікацію" - давайте говорити відверто...
29.11.2025 00:56 Ответить
Холуїв *****, спочатку Портнова , а потім - найвеличнішого лідора Вселенноі , дрібьязкового , @обнутого на всі ,пронюхані мізки зе сРаліна , який вирішив , скопіювати НКВД
29.11.2025 01:14 Ответить
Стерво ***********, працював на деркача-сівковича, зрадників України!!
Тому зеленський і «не ЗНАВ» ??? Оманські ларьочники, гадили на користь окупанту ******!!
29.11.2025 01:28 Ответить
Та це розстрільний список в грудні "запрацює". "Два магазини" заряджені і чекають команди. На жаль Олексій Шалайський не дожив і до грудня.
29.11.2025 05:35 Ответить
Так це ж як медаль (знак якості журналісту Юрію Бутусову)!
29.11.2025 00:57 Ответить
Тут цікаво не на кого збирали компромат, а ХТО і як забезпечував "міндічів" інформацією. А тут виглядує огидна мордочка продажних силовиків. Железняк Ярослав, наприклад, прямо вказав на причетність до цього БЕБ. А про те, що СБУ та ДБР відкрито виконують незаконні вказівки Банкової, вже хіба що глухий не чув.
29.11.2025 08:42 Ответить
А кажуть Міндіч мафія мародерів ... НІ-КРЕМЛІВСЬКА ЗРАДА на "самокупаємості марадьорствам",тому й стали вимушено БОНЕВТІКАМИ
29.11.2025 00:58 Ответить
Тому мутно заводити справу на Козира як на мародера за Династію, це як на мафіозі Алькапоне за несплату податків...
29.11.2025 01:00 Ответить
рєзюмуємо - підозри не зачитали, звільнили як заслуженого діяча під оплески вдячності Буратіни, котрий звільнив його за ЙОГО Ж ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ - мутняк ? за декілька годин до вильоту на змичку з кремлівським Віткоффом?
В кулуарах ЄС вовці заявили - або він або його бункерна палавінка. Буратінка здав палавінку , Але ж роботу на віддалені з Бункеру ніхто ще не відміняв,,,
29.11.2025 01:52 Ответить
Ну усе,Бутусова в перзиденти!!111
29.11.2025 01:02 Ответить
він не має харизми
29.11.2025 05:16 Ответить
Міндіч діяв за вказівкою з офісу Зелі-Баби!
29.11.2025 01:04 Ответить
Ну Бутусов - зрозуміло. А хто ті ще 9? Чи немає серед них прізвища Петров? Вибачайте ісландці за невдалий жарт.
29.11.2025 01:16 Ответить
Звичайно , що Міндіч , цє фунт , шістка зеленського , підручний, ( як кажє папа Беня Каламой :" прінесі, подай, почеши"),а от , ермак , особа пріблеженная к ЗеІмператору ) - консельері ! Не було б , зейла не булоб , ніяких ермаків&Міндічгейтів-Чернишових…………… зеВиродка під трибунал‼️
29.11.2025 01:22 Ответить
Тепер будь який пост на Цензорі методички зобов'яжуть вважати як антисемітизм...
29.11.2025 01:34 Ответить
свербить посмердіти антисемітизмом ?
29.11.2025 01:44 Ответить
ледь стримуюсь...
29.11.2025 01:50 Ответить
🙂
29.11.2025 03:00 Ответить
Щось не прийшлося побачити широку відозву єдиновірців з приводу міндіч-подій. Ну, щоб якась єврейська організація чи громада виголосила своє обурення чи засудила своїх.
29.11.2025 02:52 Ответить
Ще не на часі..
29.11.2025 03:22 Ответить
Зрозуміло Патріоти України завважають знищенню України і красти мішками
29.11.2025 01:39 Ответить
В смысле нелегально собирал досье? Нельзя купить папку и записывать в нее писульки о ком то? О чем это вообще?
29.11.2025 01:45 Ответить
Прослуховування..без санкції.
29.11.2025 03:23 Ответить
то стаття до речі
29.11.2025 05:17 Ответить
Інформація про людей у тих досьє зібрана за безпосереднього сприяння силових структур.
Звісно, в обхід багатьох законів.
29.11.2025 08:48 Ответить
Прикольно Бутусов (пехотинец) служит))) Все интервью раздает))) Наверно одной рукой дрон запускает другой камеру держит и интервью дает))
29.11.2025 01:51 Ответить
Тебе, кацапе, це має хвилювати в останню чергу. За свиноматкою своєю гляди, бо чечени ви@буть і зашкварять. А потім їсти змусять.
29.11.2025 03:25 Ответить
А були часи, коли Бутусов писав, що Зеленський стає справжнім державником.

Але щось пішло не так...
29.11.2025 02:28 Ответить
Погляди змінюються..

Правда купа моїх перманентів, коли я зеленого тут травила, залишились...а перший ак був створений тут у 2014..
29.11.2025 03:28 Ответить
листопад 2021 року-------------Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що єдиною реакцією на всі звинувачення президента Володимира Зеленського під час їхнього спілкування в рамках https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/volodimir-zelenskiy-zvinuvativ-yuriya-butusova-u-zlivi-informaciji-ta-zagibeli-viyskovih-novini-ukrajini-50198508.html пресмарафонумав би бути ляпас главі держави, але повага до його статусу стримала його від цього вчинку.
29.11.2025 08:08 Ответить
Нічого дивного, зелена пліснява...
29.11.2025 02:32 Ответить
Порівнюємо натаняку з хкуйлом..Чим не брати рідні?? Міндіч в Ізраїль змився з Цукерком...У вітаміна натаньяку вибори були побудовані на дружбі з Кремлем..бігбордами був засіяний Ізраїль, як колись Київ з Медвечуком -гражданскій вибор.. Все було загаджено в Київі..навіть в метро через 3 кроки мудачук. Згадуємо 14 рік, як Ізраїль допомагав БПЛА ка...пам.. так що не один міндіч туди буде драла робити в Ізраїль
29.11.2025 06:25 Ответить
Збмрало ДБР за вказівкою Єрмака.
29.11.2025 08:00 Ответить
а чому ніхто не поставить питання верховному хряку в вр і верховному пересідєнту як банда ..алібаби.. міндіча могла зібрати дос.є більше ніж на 500 людей БЕЗ УЧАСТІ СБУ ДБР МВД . як це можливо мать їх зелену було зробити без цих структур ---- там все керівництво і їхніх замів ***** у відставку негайно треба відправляти
29.11.2025 08:09 Ответить
Железняк вже піднімав це питання. Конкретно вказував на причетність БЕБ.
29.11.2025 08:51 Ответить
О жиди наробили ділов ....
29.11.2025 08:47 Ответить
Шукаєте харизматичного лідера ? Ось вона - СОФІЯ ФЕДИНА, народний депутат, партія ЄС, журналіст, доцент Львівського університету, завідуюча кафедрою. Подивіться її виступи та заяви в ютубі.
29.11.2025 09:37 Ответить
 
 