На Бутусова и еще 9 журналистов Миндич незаконно собирал досье
Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и Юрий Бутусов.
Об этом командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов сообщил в прямом эфире на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Миндич незаконно собирал данные и о Бутусове
Персональные данные о Бутусове Миндич собирал в момент, когда тот работал журналистом.
"Люди, знакомые с материалами уголовного дела, которые фигурируют в досье Миндича, сообщили мне, что среди 10 журналистов, на которых Тимур Миндич собирает досье, был и я. Неожиданная номинация, когда ты попадаешь не в какой-то шорт-лист какой-то премии, не на конкурс, а по тебе собирает досье фигурант одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории Украины. Поэтому я, конечно, буду следить за тем, какую информацию собирал Миндич. Хочу подчеркнуть, что на тот момент я был журналистом", - сказал Бутусов.
Он подчеркнул, что сбор Миндичем конфиденциальных данных о нем является нарушением закона.
"Такая деятельность незаконна. Конечно, я буду следить, нарушены ли мои права как гражданина этой коррупционной группировкой", - добавил Бутусов.
Что предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
