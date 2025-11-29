На Бутусова и еще 9 журналистов Миндич незаконно собирал досье

Среди 10 журналистов, на которых незаконно собирал досье совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, был и Юрий Бутусов.

Об этом командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартія" Юрий Бутусов сообщил в прямом эфире на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миндич незаконно собирал данные и о Бутусове

Персональные данные о Бутусове Миндич собирал в момент, когда тот работал журналистом.

"Люди, знакомые с материалами уголовного дела, которые фигурируют в досье Миндича, сообщили мне, что среди 10 журналистов, на которых Тимур Миндич собирает досье, был и я. Неожиданная номинация, когда ты попадаешь не в какой-то шорт-лист какой-то премии, не на конкурс, а по тебе собирает досье фигурант одного из крупнейших коррупционных скандалов в истории Украины. Поэтому я, конечно, буду следить за тем, какую информацию собирал Миндич. Хочу подчеркнуть, что на тот момент я был журналистом", - сказал Бутусов.

Он подчеркнул, что сбор Миндичем конфиденциальных данных о нем является нарушением закона.

"Такая деятельность незаконна. Конечно, я буду следить, нарушены ли мои права как гражданина этой коррупционной группировкой", - добавил Бутусов.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич собрал более 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов, министров и журналистов.

Читайте также: Совладелец "Квартала-95" Миндич собрал 500 "досье" на детективов НАБУ, нардепов и журналистов

Миндичгейт

Читайте также: Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос