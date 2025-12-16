НАБУ планує слідчі дії у справі Логвинського в посольстві України в Ізраїлі, - ЗМІ (доповнено)

До Ізраїлю найближчим часом мають прибути детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для проведення слідчих дій на території посольства України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Доповнено 17:50. За даними "Української правди", слідчі дії стосуватимуться розслідування щодо колишнього народного депутата Георгія Логвинського — організатора схеми у справі "Золотого мандарина".

Дії НАБУ

"Слідчі НАБУ найближчим приїдуть до Ізраїлю для проведення слідчих дій на території посольства", - сказав дипломат.

За його словами, дипломатичну установу через Міністерство закордонних справ поінформували про прохання надати приміщення для проведення слідчих дій. Водночас, про яку саме справу йдеться, посольству не повідомляли.

Корнійчук додав, що точної дати візиту слідчих НАБУ наразі немає — її вже двічі переносили.

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Що передувало?

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАБУ оголосило у розшук колишнього народного депутата Георгія Логвинського. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарина", що стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Його дружина Ганна Юдківська упродовж 2010-2022 років була суддею ЄСПЛ.

Про підозру Логвинському до того повідомили заочно, оскільки він виїхав з України.

Логвинський був депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) від "Народного фронту". У 2017-2018 роках був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

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