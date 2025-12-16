"Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко

Дело "Миндичгейт", даже без обнародования доказательств коррупции в оборонной сфере, уже повлияло на систему оборонных закупок.

Об этом в материале на Цензор.НЕТ пишет журналистка и заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.

Что известно?

После публикации записей "Миндичгейта" о коррупции были прекращены полномочия наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний.

Также президент Зеленский поручил министру обороны Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере.

Известно, что наблюдательные советы имеют АО "Украинская оборонная промышленность", "Агентство оборонных закупок", "Государственный оператор тыла" и "Укрнафта", которая находится в управлении Минобороны с 2022 года.

Автор материала отмечает, что самая сложная ситуация с наблюдательными АОЗ и ГОТ. Из-за их объединения.

Наблюдательные советы АОЗ и ГОТ сформировали в конце 2024 года, туда избрали по 5 человек.

После начала НС АОЗ возник скандал, два члена (Юрий Джигир и Тарас Чмут) поддержали продление контракта с руководительницей Агенции Мариной Безруковой. В марте их заменили на Станислава Гайдера и Ивана Гаврилюка.

Пятого члена совета (независимого) так и не избрали. От этого места тогда отказался Патрик Аурой.

Весной 2025 года объявили об объединении АОЗ и ГОТ. Поэтому возник вопрос, что будет с наблюдательными советами.

По состоянию на середину декабря 2025 года никто в министерстве с членами наблюдательных агентств не встретился. Хотя вопрос поднимается с лета, пишет Николаенко.

"Так же за более чем полгода Министерство обороны Украины так и не определилось с тем, сколько членов наблюдательного совета будет в объединенном агентстве. На разных этапах речь шла о 5-7 человек.

Эта неопределенность, а также слухи, что членов наблюдательного совета переназначат по принципу лояльности, привели к тому, что часть людей готовы покинуть свои должности.

Хуже того, уже известно, что из-за сложности совмещения двух должностей и нехватки времени должность в наблюдательном совете АОЗ планирует покинуть первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Об этом он сообщил на встрече с Общественной антикоррупционной советом в ноябре", - отмечает автор.

Председатель НС АОЗ Станислав Гайдер на последнем заседании по стратегическому обзору оборонных закупок Украина-НАТО в НАЗК сообщил, что еще 2 члена наблюдательного совета готовы написать заявления об увольнении.

"Последнее уже ставит под угрозу не просто функционирование совета, а подписание контрактов на закупку оружия, поскольку члены наблюдательного совета должны согласовывать значительные сделки. Для понимания, в конце года сумма контрактов, которые должен согласовать наблюдательный совет, может достигать 30 миллиардов гривен", - подчеркнула Николаенко.

По словам журналистки, есть большой риск, что от наблюдательного совета также могут отказаться и вернуть все функции контроля только Министерству обороны Украины. По крайней мере, на определенное время.

Автор подчеркивает, что изменения в структурах контроля за качеством поставок также ставят под угрозу нормальные закупки.

"Сейчас ГП МОУ "Государственный оператор тыла" объявил 80% торгов на следующий год, в том числе чтобы не заставлять компании брать акты соответствия на образцы товаров у нового распорядителя.

Однако такая ситуация не является нормальной, когда ГОТ должен провести за месяц годовой объем торгов, находясь в стадии ликвидации. Независимая антикоррупционная комиссия и раньше обращала внимание на качество проверки ГОТ документов участников. А в условиях такой нагрузки это будет сделать очень трудно", - подытожила Николанко.

Миндичгейт

