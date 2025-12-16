"Миндичгейт", даже без публикации записей о коррупции в оборонке, уже негативно повлиял на закупки, - Николаенко
Дело "Миндичгейт", даже без обнародования доказательств коррупции в оборонной сфере, уже повлияло на систему оборонных закупок.
Об этом в материале на Цензор.НЕТ пишет журналистка и заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко.
Что известно?
После публикации записей "Миндичгейта" о коррупции были прекращены полномочия наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний.
Также президент Зеленский поручил министру обороны Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов в оборонной сфере.
Известно, что наблюдательные советы имеют АО "Украинская оборонная промышленность", "Агентство оборонных закупок", "Государственный оператор тыла" и "Укрнафта", которая находится в управлении Минобороны с 2022 года.
Автор материала отмечает, что самая сложная ситуация с наблюдательными АОЗ и ГОТ. Из-за их объединения.
Наблюдательные советы АОЗ и ГОТ сформировали в конце 2024 года, туда избрали по 5 человек.
После начала НС АОЗ возник скандал, два члена (Юрий Джигир и Тарас Чмут) поддержали продление контракта с руководительницей Агенции Мариной Безруковой. В марте их заменили на Станислава Гайдера и Ивана Гаврилюка.
Пятого члена совета (независимого) так и не избрали. От этого места тогда отказался Патрик Аурой.
Весной 2025 года объявили об объединении АОЗ и ГОТ. Поэтому возник вопрос, что будет с наблюдательными советами.
По состоянию на середину декабря 2025 года никто в министерстве с членами наблюдательных агентств не встретился. Хотя вопрос поднимается с лета, пишет Николаенко.
"Так же за более чем полгода Министерство обороны Украины так и не определилось с тем, сколько членов наблюдательного совета будет в объединенном агентстве. На разных этапах речь шла о 5-7 человек.
Эта неопределенность, а также слухи, что членов наблюдательного совета переназначат по принципу лояльности, привели к тому, что часть людей готовы покинуть свои должности.
Хуже того, уже известно, что из-за сложности совмещения двух должностей и нехватки времени должность в наблюдательном совете АОЗ планирует покинуть первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Об этом он сообщил на встрече с Общественной антикоррупционной советом в ноябре", - отмечает автор.
Председатель НС АОЗ Станислав Гайдер на последнем заседании по стратегическому обзору оборонных закупок Украина-НАТО в НАЗК сообщил, что еще 2 члена наблюдательного совета готовы написать заявления об увольнении.
"Последнее уже ставит под угрозу не просто функционирование совета, а подписание контрактов на закупку оружия, поскольку члены наблюдательного совета должны согласовывать значительные сделки. Для понимания, в конце года сумма контрактов, которые должен согласовать наблюдательный совет, может достигать 30 миллиардов гривен", - подчеркнула Николаенко.
По словам журналистки, есть большой риск, что от наблюдательного совета также могут отказаться и вернуть все функции контроля только Министерству обороны Украины. По крайней мере, на определенное время.
Автор подчеркивает, что изменения в структурах контроля за качеством поставок также ставят под угрозу нормальные закупки.
"Сейчас ГП МОУ "Государственный оператор тыла" объявил 80% торгов на следующий год, в том числе чтобы не заставлять компании брать акты соответствия на образцы товаров у нового распорядителя.
Однако такая ситуация не является нормальной, когда ГОТ должен провести за месяц годовой объем торгов, находясь в стадии ликвидации. Независимая антикоррупционная комиссия и раньше обращала внимание на качество проверки ГОТ документов участников. А в условиях такой нагрузки это будет сделать очень трудно", - подытожила Николанко.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не красти ми НЕ МОЖЕМО!
А ось ви - МОВЧИТЬ, що би не було "зайвої шкоди"...
І не базікайте про переслідування або дію не по Закону! Від вас одні збитки!