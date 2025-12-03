Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в сфере энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перезагрузка энергетики

"Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления.

В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что новые члены советов должны быть назначены уже в декабре.

Читайте также: Ермак запрещал чиновникам выполнять некоторые поручения Зеленского, - Мендель

Перезагрузка обороны

Президент также поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

"Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - добавил глава государства.

Также президент поручил премьерке информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинским институтам.

Читайте: Умеров и Гнатов сегодня встретятся с советниками лидеров ЕС и готовят новые консультации с представителями Трампа, - Зеленский

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палиса, Буданов, Федоров и Шмыгаль – основные кандидаты на должность главы ОП, - СМИ