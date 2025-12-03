Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в сфере энергетики.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Перезагрузка энергетики
"Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления.
В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что новые члены советов должны быть назначены уже в декабре.
Перезагрузка обороны
Президент также поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.
"Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - добавил глава государства.
Также президент поручил премьерке информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинским институтам.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
может я чего-то не доделал
Вже дістали своїми "перезавантажуваннями", "шлюх" міняти потрібно а не таблички на кабінетах!
Як крали так і будуть красти.
Бо ніколи нікого не посадили за мародерство та корупцію.