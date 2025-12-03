РУС
Новости
642 19

Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в обороне и энергетике

Наблюдательные советы в обороне и энергетике перезагрузят

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в сфере энергетики.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Перезагрузка энергетики

"Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления.

В частности, сегодня будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний: Центрэнерго, Оператор ГТС, Оператор рынка, Украинские распределительные сети, Энергетическая компания Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что новые члены советов должны быть назначены уже в декабре.

Перезагрузка обороны

Президент также поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести неотложную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

"Именно через наблюдательные советы осуществляется управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов", - добавил глава государства.

Также президент поручил премьерке информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинским институтам.

Миндичгейт

Автор: 

Зеленский Владимир (22819) Кабмин (14168) назначение (2217) Свириденко Юлия (307) Шмыгаль Денис (2914) Минэнерго (462)
Топ комментарии
+5
А якого хрена він взагалі лізе до економіки?
03.12.2025 15:04 Ответить
+3
Типа, пересмотрите, что я натворил.
03.12.2025 15:02 Ответить
+3
тупа мерзотна тварина,нема вже сил на неї дивитися бо закінчуються сили щоб стримуватися....
03.12.2025 15:04 Ответить
"Типа, пересмотрите, что я натворил"

может я чего-то не доделал
03.12.2025 15:32 Ответить
Вова-windows... перезавантажник потужний
03.12.2025 15:02 Ответить
тримайтеся ще "друге дихання" повинно відкритися)
03.12.2025 15:28 Ответить
Кому бабло перезавантажити? - огласіть весь список
03.12.2025 15:04 Ответить
"а вы друзья как ни садитесь всё в музыканты не годитесь"
03.12.2025 15:05 Ответить
Тобто, ліжка з однієї наглядової ради перенесуть до іншої?
Вже дістали своїми "перезавантажуваннями", "шлюх" міняти потрібно а не таблички на кабінетах!
03.12.2025 15:05 Ответить
Переставляє ліжка у борделі.

Як крали так і будуть красти.
Бо ніколи нікого не посадили за мародерство та корупцію.
03.12.2025 15:06 Ответить
"Поєзд, стой- раз, два!" Потужно лізе в економіку, візьми свої обов'язки вивчи!
03.12.2025 15:06 Ответить
Хто тепер буде вдома скирдувати мільярди західної допомоги?
03.12.2025 15:08 Ответить
доручи побєдіть, ZеГнида Оманська
03.12.2025 15:10 Ответить
Тепер він спить не з єрмаком, а його ставленицею?
03.12.2025 15:13 Ответить
СерЛеща пронесло цього разу!
03.12.2025 15:25 Ответить
А хіба це справа президента? Як на мене, то він багато на себе взяв. Перезавантажать без нього і його корупціонерів.
03.12.2025 15:31 Ответить
треба перевірити психічний стан цього шахрая -бо усім песс тт аа прийде.здаеться в нього шизофренія. уявляє себе -системним адміністратором..постійно шось перезавантажує.
03.12.2025 15:35 Ответить
Ти як віндовс віста (зовні гарне, красиве , потужне) в в роботі глючне гівно, треба операційну систему зносити і ставити нормальну *******
03.12.2025 15:37 Ответить
zЛОДІЙ ротацію проводить - вСРАНЕралісімус ПАРНОКОПИТНИЙ
03.12.2025 15:44 Ответить
 
 