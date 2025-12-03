Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в оборонці та енергетиці

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єркою Юлією Свириденко кадрове перезавантаження у сфері енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Перезавантаження енергетики

"Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління.

Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що нових членів рад мають призначити вже у грудні.

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Перезавантаження оборони

Президент також доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - додав глава держави.

Також президент доручив прем'єрці інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

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