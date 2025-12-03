Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в оборонці та енергетиці
Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єркою Юлією Свириденко кадрове перезавантаження у сфері енергетики.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Перезавантаження енергетики
"Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління.
Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що нових членів рад мають призначити вже у грудні.
Перезавантаження оборони
Президент також доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.
"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - додав глава держави.
Також президент доручив прем'єрці інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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может я чего-то не доделал
Не трогайте это и не напоминайте Зеле об этом.
Вже дістали своїми "перезавантажуваннями", "шлюх" міняти потрібно а не таблички на кабінетах!
Як крали так і будуть красти.
Бо ніколи нікого не посадили за мародерство та корупцію.