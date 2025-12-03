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Новини Перезавантаження наглядових рад
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Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в оборонці та енергетиці

Наглядові ради в обороні та енергетиці перезавантажать

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єркою Юлією Свириденко кадрове перезавантаження у сфері енергетики.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Перезавантаження енергетики

"Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління.

Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що нових членів рад мають призначити вже у грудні.

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Перезавантаження оборони

Президент також доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері.

"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - додав глава держави.

Також президент доручив прем'єрці інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

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Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін знизив підвищену раніше ціну на газ для когенераційних установок у прифронтових регіонах

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Кабмін (14244) призначення (2356) Свириденко Юлія (943) Шмигаль Денис (4939) Міненерго (1700)
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Топ коментарі
+10
А якого хрена він взагалі лізе до економіки?
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03.12.2025 15:04 Відповісти
+7
Типа, пересмотрите, что я натворил.
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03.12.2025 15:02 Відповісти
+6
тупа мерзотна тварина,нема вже сил на неї дивитися бо закінчуються сили щоб стримуватися....
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03.12.2025 15:04 Відповісти
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Типа, пересмотрите, что я натворил.
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03.12.2025 15:02 Відповісти
"Типа, пересмотрите, что я натворил"

может я чего-то не доделал
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03.12.2025 15:32 Відповісти
Если недоделал, то слава Богу.
Не трогайте это и не напоминайте Зеле об этом.
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03.12.2025 16:11 Відповісти
Вова-windows... перезавантажник потужний
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03.12.2025 15:02 Відповісти
А якого хрена він взагалі лізе до економіки?
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03.12.2025 15:04 Відповісти
Лізе усюди, де можна щось урвати. Свої обовʼязки по конституції ще не вивчив, мало часу було
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03.12.2025 16:49 Відповісти
тупа мерзотна тварина,нема вже сил на неї дивитися бо закінчуються сили щоб стримуватися....
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03.12.2025 15:04 Відповісти
тримайтеся ще "друге дихання" повинно відкритися)
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03.12.2025 15:28 Відповісти
Кому бабло перезавантажити? - огласіть весь список
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03.12.2025 15:04 Відповісти
"а вы друзья как ни садитесь всё в музыканты не годитесь"
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03.12.2025 15:05 Відповісти
Тобто, ліжка з однієї наглядової ради перенесуть до іншої?
Вже дістали своїми "перезавантажуваннями", "шлюх" міняти потрібно а не таблички на кабінетах!
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03.12.2025 15:05 Відповісти
Переставляє ліжка у борделі.

Як крали так і будуть красти.
Бо ніколи нікого не посадили за мародерство та корупцію.
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03.12.2025 15:06 Відповісти
"Поєзд, стой- раз, два!" Потужно лізе в економіку, візьми свої обов'язки вивчи!
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03.12.2025 15:06 Відповісти
Хто тепер буде вдома скирдувати мільярди західної допомоги?
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03.12.2025 15:08 Відповісти
доручи побєдіть, ZеГнида Оманська
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03.12.2025 15:10 Відповісти
Тепер він спить не з єрмаком, а його ставленицею?
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03.12.2025 15:13 Відповісти
СерЛеща пронесло цього разу!
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03.12.2025 15:25 Відповісти
А хіба це справа президента? Як на мене, то він багато на себе взяв. Перезавантажать без нього і його корупціонерів.
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03.12.2025 15:31 Відповісти
треба перевірити психічний стан цього шахрая -бо усім песс тт аа прийде.здаеться в нього шизофренія. уявляє себе -системним адміністратором..постійно шось перезавантажує.
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03.12.2025 15:35 Відповісти
Ти як віндовс віста (зовні гарне, красиве , потужне) в в роботі глючне гівно, треба операційну систему зносити і ставити нормальну *******
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03.12.2025 15:37 Відповісти
zЛОДІЙ ротацію проводить - вСРАНЕралісімус ПАРНОКОПИТНИЙ
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03.12.2025 15:44 Відповісти
"зелене перезавантаження" звільнення зелених грабіжників " від відповідальності ,перед законом, за пограбування українського народу і армії в часі війни
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03.12.2025 15:51 Відповісти
Мабуть місцями поміняють
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03.12.2025 15:52 Відповісти
нанаблюдались лещинки и наемы, теперь другие заработают, а за наблюдательство недонаблюденное спрос и ответ будет?
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03.12.2025 16:18 Відповісти
Тепер на 100% будуть із гешефтерів.
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03.12.2025 16:42 Відповісти
Треба перезавантажити верховну раду, опу і кабінет міністрів, скоротити в два рази депутатське угруповання, звільнити херову тучу заступників от і дефіциту вже й нема.
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03.12.2025 17:28 Відповісти
... злодії призначають злодіїв, це ж чергове ноу-хау
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03.12.2025 17:29 Відповісти
Якого буя ,воно командує урядом?
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03.12.2025 18:35 Відповісти
Ішака у першу чергу треба перезавантажувати. Давно прострочене чмо смердить уже зайвих півтора року.
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03.12.2025 19:07 Відповісти
От перемены слагаемых сумма не меняется.
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03.12.2025 19:31 Відповісти
 
 