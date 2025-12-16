"Міндічгейт", навіть без публікації записів про корупцію в оборонці, вже негативно вплинув на закупівлі, - Ніколаєнко

Справа "Міндічгейт", навіть без оприлюднення доказів про корупцію в оборонній сфері, вже вплинула на систему оборонних закупівель.

Про це у матеріалі на Цензор.НЕТ пише журналістка та заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко.

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Що відомо?

Після публікації записів "Міндічгейту" про корупцію було припинено повноваження наглядових рад основних державних енергетичних компаній.

Також президент Зеленський доручив міністру оборони Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад в оборонній сфері.

Відомо, що наглядові ради мають АТ "Українська оборонна промисловість", "Агенція оборонних закупівель" "Державний оператор тилу" та "Укрнафта", яка є в управлінні Міноборони з 2022 року.

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Авторка матеріалу зазначає, що найскладніша ситуація з наглядовими АОЗ і ДОТ. Через їхнє об’єднання.

Наглядові ради АОЗ та ДОТ сформували наприкінці 2024 року, туди обрали по 5 осіб.

Після початку НР АОЗ виник скандал, два члени (Юрій Джигир та Тарас Чмут) підтримали продовження контракту з керівницею Агенці Мариною Безруковою. У березні їх замінили на Станіслава Гайдера та Івана Гаврилюка.

П'ятого члена ради (незалежного) так і не обрали. Від цього місця тоді відмовився Патрік Аурой.

Навесні 2025 року оголосили про об'єднання АОЗ та ДОТ. Тому виникло питання, що буде із наглядовими радами.

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Станом на середину грудня 2025 року ніхто в міністерстві з членами наглядової агенцій не зустрівся. Хоча питання порушується з літа, пише Ніколаєнко.

"Так само за більш ніж пів року Міністерство оборони України так і не визначилось із тим, скільки членів наглядової буде в об’єднаній агенції. На різних етапах ішлось про 5-7 осіб.

Ця невизначеність, а також чутки, що членів наглядової перепризначать за принципом лояльності, призвели до того, що частина людей готові залишити свої посади.

Навіть гірше, вже відомо, що через складність поєднання двох посад і брак часу посаду в наглядовій раді АОЗ планує залишити перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Про це він повідомив на зустрічі з Громадською антикоррадою у листопаді", - зазначає авторка.

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Голова НР АОЗ Станіслав Гайдер на останньому засіданні щодо стратегічного огляду оборонних закупівель Україна-НАТО в НАЗК повідомив, що ще 2 члени наглядової готові написати заяви на звільнення.

"Останнє вже ставить під загрозу не просто функціонування ради, а підписання контрактів на закупівлю зброї, оскільки члени наглядової ради мають погоджувати значні правочини. Для розуміння, наприкінці року сума контрактів, які має погодити наглядова, може сягати 30 мільярдів гривень", - наголосила Ніколаєнко.

За словами журналістки, є великий ризик, що від наглядової також можуть відмовитись і повернути всі функції контролю лише Міністерству оборони України. Принаймні на певний час.

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Авторка наголошує, що зміни в структурах контролю за якістю поставок також ставлять під загрозу нормальні закупівлі.

"Наразі ДП МОУ "Державний оператор тилу" оголосив 80% торгів на наступний рік, в тому числі щоб не змушувати компанії брати акти відповідності на зразки товарів у нового розпорядника.

Однак така ситуація не є нормальною, коли ДОТ має провести за місяць річний обсяг торгів, перебуваючи в стадії ліквідації. Незалежна антикорупційна комісія і раніше звертала увагу на якість перевірки ДОТ документів учасників. А в умовах такого навантаження це буде зробити дуже важко", - підсумувала Ніколанко.

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Міндічгейт

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