НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов
У НАБУ розуміли ризики того, що Тімур Міндіч може виїхати з України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Частина інформації про його виїзд уже встановлена, частина ще досліджується в межах окремого епізоду. Зокрема, ми досліджуємо, хто саме і яким чином сприяв тому, що цей виїзд став можливим, і як саме він перетинав державний кордон", - пояснив він.
Ризики
За словами Абакумова, перед НАБУ було два різні ризики, між якими доводилося балансувати.
"З одного боку - ризик його виїзду; з іншого боку – ризик витоку інформації та зриву всієї операції, якби ми почали залучати до дій інші служби та органи.
Будь-яке розширення кола поінформованих осіб в умовах настільки чутливої справи завжди несе ризик несанкціонованого витоку В нашому випадку це могло б призвести до того, що фігуранти завчасно дізналися б про оперативні заходи, і ми втратили б значну частину доказової бази, яку збирали", - зазначив керівник підрозділу детективів.
Також Абакумов заявив, що жоден "лист" чи повідомлення до прикордонної служби сам по собі не є забороною на перетин кордону.
"І в публічній площині такі речі дуже швидко стають відомими, що також створює ризики для слідства. Саме тому рішення в цій ситуації ухвалювалися з урахуванням усіх цих факторів", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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набу чудово знали, що міндіч свінтить і ніхто його не зупинить!
бо, ніхто не може зупинити громадянина ізраїля, без конкретної заборони!!!
а, тим більше зелений холуй дейнека!