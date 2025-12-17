НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов

У НАБУ розуміли ризики того, що Тімур Міндіч може виїхати з України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Частина інформації про його виїзд уже встановлена, частина ще досліджується в межах окремого епізоду. Зокрема, ми досліджуємо, хто саме і яким чином сприяв тому, що цей виїзд став можливим, і як саме він перетинав державний кордон", - пояснив він.

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Ризики

За словами Абакумова, перед НАБУ було два різні ризики, між якими доводилося балансувати.

"З одного боку - ризик його виїзду; з іншого боку – ризик витоку інформації та зриву всієї операції, якби ми почали залучати до дій інші служби та органи.

Будь-яке розширення кола поінформованих осіб в умовах настільки чутливої справи завжди несе ризик несанкціонованого витоку В нашому випадку це могло б призвести до того, що фігуранти завчасно дізналися б про оперативні заходи, і ми втратили б значну частину доказової бази, яку збирали", - зазначив керівник підрозділу детективів.

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Також Абакумов заявив, що жоден "лист" чи повідомлення до прикордонної служби сам по собі не є забороною на перетин кордону.

"І в публічній площині такі речі дуже швидко стають відомими, що також створює ризики для слідства. Саме тому рішення в цій ситуації ухвалювалися з урахуванням усіх цих факторів", - додав він.

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Міндічгейт

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