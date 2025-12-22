Журналіст Ткач про пошуки Міндіча в Ізраїлі: Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність

Є ознаки того, що бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого журналісти "Української правди" знайшли в Ізраїлі, ховається і виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів журналіст "УП" Михайло Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошук Міндіча

За словами Ткача, журналісти видання почали працювати над пошуком Міндіча 10 листопада, коли зрозуміли, що він виїхав з країни і були одні з перших, хто розповів, що бізнесмен в Ізраїлі.

"Роботу з пошуку цього бізнесмена ми не припиняли ані на день. Важливо сказати, що Міндіч веде дуже закритий спосіб життя і знайти його нелегко, оскільки він нікуди не ходить, нікого маже не відвідує і ні з ким не зустрічається", - розповів Ткач.

За словами журналіста, джерела "УП" у політичних і бізнесових колах, заявили, що "Міндіч дуже не хотів, щоб ми його знайшли".

"Хоча, за словами джерел, у Міндіча звідкись була інформація про те, коли ми приїхали до Ізраїлю. Можливо, йому хтось допомагає з правоохоронців. Є ознаки того, що Міндіч ховається, не веде публічний спосіб життя, тому його складно було знайти",- сказав журналіст.

Коментуючи фото Міндіча, яке опублікувала "УП", Ткач зазначив, що воно зроблене, коли бізнесмен ішов на прогулянку.

"Фото зроблене коли Міндіч йшов на прогулянку. Він законспірований — шапка, окуляри. В Ізраїлі досить тепло, але людина максимально змінює зовнішність, коли виходить з дому",- розповів Ткач.

Дивіться також: Журналісти "УП" знайшли Міндіча в Ізраїлі. ФОТО

Люди, пов’язані з Міндічем залишаються на посадах

Ткач зазначив, що, оскільки НАБУ і САП ще працюють над справою "Мідас", то досі не відомо, яке коло осіб було залучено у ті чи інші схеми, але багато людей, чиї імена вже оприлюднені досі перебувають на посадах.

"Якщо хочете мою думку, то авжеж першочергове завдання — зупинити серйозні корупційні прояви, які впливають на обороноздатність країни, було виконане. Але подальших кроків від керівництва держави ми не бачимо, тому багато людей пов'язаних з Міндічем залишаються на посадах, багато людей, пов'язаних з іншими фігурантами також залишаються. Тому зараз ситуація посередині",- додав журналіст.

Читайте також: Міндіч купив 77 квартир у скандального забудовника Ісаєнка зі знижкою понад 60%, – ЗМІ

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Міндічгейт

Читайте також: НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов