УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11560 відвідувачів онлайн
Новини Міндіч виїхав з України Міндічгейт
18 664 38

Журналіст Ткач про пошуки Міндіча в Ізраїлі: Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність

Міндіч

Є ознаки того, що бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого журналісти "Української правди" знайшли в Ізраїлі, ховається і виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів журналіст "УП" Михайло Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошук Міндіча

За словами Ткача, журналісти видання почали працювати над пошуком Міндіча  10 листопада, коли зрозуміли, що він виїхав з країни і були одні з перших, хто розповів, що бізнесмен в Ізраїлі.

"Роботу з пошуку цього бізнесмена ми не припиняли ані на день. Важливо сказати, що Міндіч веде дуже закритий спосіб життя і знайти його нелегко, оскільки він нікуди не ходить, нікого маже не відвідує і ні з ким не зустрічається", - розповів Ткач.

За словами журналіста, джерела "УП" у політичних і бізнесових колах, заявили, що "Міндіч дуже не хотів, щоб ми його знайшли".

"Хоча, за словами джерел, у Міндіча звідкись була інформація про те, коли ми приїхали до Ізраїлю. Можливо, йому хтось допомагає з правоохоронців. Є ознаки того, що Міндіч ховається, не веде публічний спосіб життя, тому його складно було знайти",- сказав журналіст.

Коментуючи фото Міндіча, яке опублікувала "УП", Ткач зазначив, що воно зроблене, коли бізнесмен ішов на прогулянку.

"Фото зроблене коли Міндіч йшов на прогулянку. Він законспірований — шапка, окуляри. В Ізраїлі досить тепло, але людина максимально змінює зовнішність, коли виходить з дому",- розповів Ткач.

Дивіться також: Журналісти "УП" знайшли Міндіча в Ізраїлі. ФОТО

Люди, пов’язані з Міндічем залишаються на посадах

Ткач зазначив, що, оскільки НАБУ і САП ще працюють над справою "Мідас", то досі не відомо, яке коло осіб було залучено у ті чи інші схеми, але багато людей, чиї імена вже оприлюднені досі перебувають на посадах.

"Якщо хочете мою думку, то авжеж першочергове завдання — зупинити серйозні корупційні прояви, які впливають на обороноздатність країни, було виконане. Але подальших кроків від керівництва держави ми не бачимо, тому багато людей пов'язаних з Міндічем залишаються на посадах, багато людей, пов'язаних з іншими фігурантами також залишаються. Тому зараз ситуація посередині",- додав журналіст.

Читайте також: Міндіч купив 77 квартир у скандального забудовника Ісаєнка зі знижкою понад 60%, – ЗМІ

  • Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Міндічгейт

Читайте також: НАБУ досліджує, хто та як сприяв виїзду Міндіча з України, - детектив Абакумов

Автор: 

Ізраїль (1998) Ткач Михайло (155) Міндіч Тімур (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Що ви причепились до того Міндіча...
Ви думаєте він для себе крав мільярди з державної казни України під час війни проти москальських окупантів...
Він собі тільки відсотки залишав.
Святе діло - ''двушка на москву'' - окупантів Міндіч любить.
Ну і найголовніше - в квартальний сімейний ''общак'' самому Зеленському.
А Зеленському грабувати Україну і Українців можна - так вирішив у 2019році ''мудрий'' Український народ - 73%.
''хоть па-ржалі''...
Як сказав Міндіч:
''в рот я **** етіх украінцев''.
показати весь коментар
22.12.2025 00:45 Відповісти
+14
Петро Порошенко в інтерв'ю Віталію Портникову 21 грудня заявив, що має ексклюзивну інфу "але поки не скажу від кого" про те, що Міндіч в одеському порту працював з зекспортним зерном України, і відправляв його до Туреччини, там переоформляв і продавав те зерно Ірану. Тому потрібно, щоб уряд Ізраїлю отримав відповідні достовірні документи. І тоді Міндичу світить буцигарня; а чи ізраїльська, чи українська по екстракдикції - це вже буде вирішуватись по обставинам.
показати весь коментар
22.12.2025 00:28 Відповісти
+7
- добрячє пажурілі
А ще два поца дрижать за одним забором у Конча Заспі .Судячи з двох підряд статей у ЗН як биття в колокол про те, як Чебурек з замом Малюка усім поцам вимолює прощеня у ФБР!!!
А ще як Швець розшифрувива на що це тягне за законами США
показати весь коментар
22.12.2025 00:31 Відповісти

Завантаження...

 
 