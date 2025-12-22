Журналіст Ткач про пошуки Міндіча в Ізраїлі: Ховається та виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність
Є ознаки того, що бізнесмен, співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого журналісти "Української правди" знайшли в Ізраїлі, ховається і виходить на вулицю, максимально змінивши зовнішність.
Про це в ефірі "Суспільного" розповів журналіст "УП" Михайло Ткач, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пошук Міндіча
За словами Ткача, журналісти видання почали працювати над пошуком Міндіча 10 листопада, коли зрозуміли, що він виїхав з країни і були одні з перших, хто розповів, що бізнесмен в Ізраїлі.
"Роботу з пошуку цього бізнесмена ми не припиняли ані на день. Важливо сказати, що Міндіч веде дуже закритий спосіб життя і знайти його нелегко, оскільки він нікуди не ходить, нікого маже не відвідує і ні з ким не зустрічається", - розповів Ткач.
За словами журналіста, джерела "УП" у політичних і бізнесових колах, заявили, що "Міндіч дуже не хотів, щоб ми його знайшли".
"Хоча, за словами джерел, у Міндіча звідкись була інформація про те, коли ми приїхали до Ізраїлю. Можливо, йому хтось допомагає з правоохоронців. Є ознаки того, що Міндіч ховається, не веде публічний спосіб життя, тому його складно було знайти",- сказав журналіст.
Коментуючи фото Міндіча, яке опублікувала "УП", Ткач зазначив, що воно зроблене, коли бізнесмен ішов на прогулянку.
"Фото зроблене коли Міндіч йшов на прогулянку. Він законспірований — шапка, окуляри. В Ізраїлі досить тепло, але людина максимально змінює зовнішність, коли виходить з дому",- розповів Ткач.
Люди, пов’язані з Міндічем залишаються на посадах
Ткач зазначив, що, оскільки НАБУ і САП ще працюють над справою "Мідас", то досі не відомо, яке коло осіб було залучено у ті чи інші схеми, але багато людей, чиї імена вже оприлюднені досі перебувають на посадах.
"Якщо хочете мою думку, то авжеж першочергове завдання — зупинити серйозні корупційні прояви, які впливають на обороноздатність країни, було виконане. Але подальших кроків від керівництва держави ми не бачимо, тому багато людей пов'язаних з Міндічем залишаються на посадах, багато людей, пов'язаних з іншими фігурантами також залишаються. Тому зараз ситуація посередині",- додав журналіст.
- Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Ви думаєте він для себе крав мільярди з державної казни України під час війни проти москальських окупантів...
Він собі тільки відсотки залишав.
Святе діло - ''двушка на москву'' - окупантів Міндіч любить.
Ну і найголовніше - в квартальний сімейний ''общак'' самому Зеленському.
А Зеленському грабувати Україну і Українців можна - так вирішив у 2019році ''мудрий'' Український народ - 73%.
''хоть па-ржалі''...
Як сказав Міндіч:
''в рот я **** етіх украінцев''.
А ще два поца дрижать за одним забором у Конча Заспі .Судячи з двох підряд статей у ЗН як биття в колокол про те, як Чебурек з замом Малюка усім поцам вимолює прощеня у ФБР!!!
А ще як Швець розшифрувива на що це тягне за законами США