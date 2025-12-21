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Новини Фото Міндіч виїхав з України Міндічгейт
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Журналісти "УП" знайшли Міндіча в Ізраїлі. ФОТО

Журналісти-розслідувачі "Української правди" виявили бізнесмена, фігуранта масштабного розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетиці Тімура Міндіча в Ізраїлі.

Про це повідомляє "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі обіцяють згодом

"Українській правді" вдалося зафільмувати Міндіча. Деталі про перебування бізнесмена за кордоном редакція видання обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Міндіч

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Міндічгейт

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Автор: 

Ізраїль (1998) Міндіч Тімур (339)
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Топ коментарі
+68
Звісно не видадуть. Ізраїль за рахунок цих казнокрадів і живе. Спочатку розсилають їх по всьому світу, впроваджують у владу в кожній країні, вони вигрібають звідти все бабло а потім з бабками тікають в Ізраїль.
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21.12.2025 17:08 Відповісти
+52
ну і ...а де такі міндічі мають бути ,після розграбування України, во славу Ізраелю ?!! Тільки в Ізраелі ,це ж їх херої ...орден дадуть ...і.т і...
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21.12.2025 16:55 Відповісти
+47
А ось й Карлсон! Гаманець Z-еленського!
Але він вже точно, ніколи не повернеться в Україну!
А доречі, так нічого-собі, респектно виглядає, поцупивши Українські гроші для оборони!
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21.12.2025 17:04 Відповісти

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