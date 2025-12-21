На зустрічі з головою ФБР Умєров просив захисту від НАБУ в справі Міндіча, - ЗМІ
За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Умєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua у своїй статті "Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський".
Дані західної преси
"Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Дехто заявив, що, на їхню думку, Умєров та інші українські чиновники звернулися до Пателя й Бонджіно, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред’явити українцям. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, аби змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить серйозні поступки з боку Києва", - написало видання.
Дані ZN.ua
Однак, за даними джерел ZN.ua, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, узагалі не стосувалася переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.
"Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Цікаво, чи так само дісталось Умєрову, коли про цю зустріч дізнались у Києві", - пише авторка статті.
Видання нагадує, що Умєров - фігурант "плівок Міндіча". Це говорить про те, що коли Умєров обіймав посаду міністра оборони, то друг президента успішно тиснув на нього щодо контракту на бронежилети під компанію "Мілікон". НАБУ вже викликало Умєрова на допит, а Руслан Магамедрасулов також заявив, що операцію "Мідас" узагалі від самого початку розробляли щодо Міноборони.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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А воно, сучище представляє державу, веде "переговори"...
зЄбанати! Ви як там, ще не нажрались, не наржались? Ще не напрікалувались? Вам ще мало, придурки?
Не хвилюйтесь, ще так наржетесь, ще такого лайна нажретесь, мало вам, сучищам, не буде. Ті умєрови із зельонськіми так напереговоряться, такі вам "мирні" договори понапідписують, вам, мерзоті дебільній, мало не буде...
Хоча, ви того і не втямити, бо ж дебіли...