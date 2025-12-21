На зустрічі з головою ФБР Умєров просив захисту від НАБУ в справі Міндіча, - ЗМІ

За даними чотирьох анонімних джерел The Washington Post, під час візиту до Сполучених Штатів для переговорів щодо мирного плану Рустем Умєров провів закриті зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджіно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ZN.ua у своїй статті "Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський".

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Дані західної преси

"Ці зустрічі стривожили західних чиновників, котрим, як і раніше, невідомо про їхні наміри та цілі. Дехто заявив, що, на їхню думку, Умєров та інші українські чиновники звернулися до Пателя й Бонджіно, сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред’явити українцям. Інші побоюються, що новостворений канал може бути використаний для тиску на уряд Зеленського, аби змусити його прийняти мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, що містить серйозні поступки з боку Києва", - написало видання.

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Дані ZN.ua

Однак, за даними джерел ZN.ua, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, узагалі не стосувалася переговорів між Україною, США, РФ та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної, слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча.

"Коли про зміст цієї зустрічі довідалися в Білому домі, Пателю було непереливки. Цікаво, чи так само дісталось Умєрову, коли про цю зустріч дізнались у Києві", - пише авторка статті.

Видання нагадує, що Умєров - фігурант "плівок Міндіча". Це говорить про те, що коли Умєров обіймав посаду міністра оборони, то друг президента успішно тиснув на нього щодо контракту на бронежилети під компанію "Мілікон". НАБУ вже викликало Умєрова на допит, а Руслан Магамедрасулов також заявив, що операцію "Мідас" узагалі від самого початку розробляли щодо Міноборони.

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Міндічгейт

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