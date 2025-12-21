По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров относительно мирного плана Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский".

Данные западной прессы

"Эти встречи встревожили западных чиновников, которым по-прежнему неизвестны их намерения и цели. Некоторые заявили, что, по их мнению, Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонджино, надеясь получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут быть предъявлены украинцам. Другие опасаются, что новосозданный канал может быть использован для давления на правительство Зеленского, чтобы заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, содержащее серьезные уступки со стороны Киева", - написало издание.

Данные ZN.ua

Однако, по данным источников ZN.ua, встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем председателя СБУ Александром Покладом, вообще не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой. Эту встречу, как отмечает автор, организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательности не предоставления ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ по делу Миндича.

"Когда о содержании этой встречи узнали в Белом доме, Пателю пришлось несладко. Интересно, так же ли досталось Умерову, когда об этой встрече узнали в Киеве", - пишет автор статьи.

Издание напоминает, что Умеров - фигурант "пленок Миндича". Это говорит о том, что когда Умеров занимал должность министра обороны, друг президента успешно давил на него по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон". НАБУ уже вызвало Умерова на допрос, а Руслан Магамедрасулов также заявил, что операция "Мидас" вообще с самого начала разрабатывалась в отношении Минобороны.

Миндичгейт

