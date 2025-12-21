На встрече с главой ФБР Умеров просил защиты от НАБУ в деле Миндича, - СМИ
По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров относительно мирного плана Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский".
Данные западной прессы
"Эти встречи встревожили западных чиновников, которым по-прежнему неизвестны их намерения и цели. Некоторые заявили, что, по их мнению, Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонджино, надеясь получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут быть предъявлены украинцам. Другие опасаются, что новосозданный канал может быть использован для давления на правительство Зеленского, чтобы заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, содержащее серьезные уступки со стороны Киева", - написало издание.
Данные ZN.ua
Однако, по данным источников ZN.ua, встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем председателя СБУ Александром Покладом, вообще не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой. Эту встречу, как отмечает автор, организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательности не предоставления ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ по делу Миндича.
"Когда о содержании этой встречи узнали в Белом доме, Пателю пришлось несладко. Интересно, так же ли досталось Умерову, когда об этой встрече узнали в Киеве", - пишет автор статьи.
Издание напоминает, что Умеров - фигурант "пленок Миндича". Это говорит о том, что когда Умеров занимал должность министра обороны, друг президента успешно давил на него по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон". НАБУ уже вызвало Умерова на допрос, а Руслан Магамедрасулов также заявил, что операция "Мидас" вообще с самого начала разрабатывалась в отношении Минобороны.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Але ж, стефанчук+зеленський з гончаруком-шмигалем-свириденко, знову про такі злочини не «ЗНАЮТЬ»???
Вони самі зайняті криптвалютою для СЕБЕ і родичів…..!!
Тому і треба це продажне шобло з 2019 року карати і вішати!! Гетьманцев, татаров, єрмак, кравець, павленко, та інші халуї ригоАНАЛІВ, можуть це підтвердити!!!
Боже, спаси Україну!
І що буде з Україною усім їм пофіг
А воно, сучище представляє державу, веде "переговори"...
зЄбанати! Ви як там, ще не нажрались, не наржались? Ще не напрікалувались? Вам ще мало, придурки?
Не хвилюйтесь, ще так наржетесь, ще такого лайна нажретесь, мало вам, сучищам, не буде. Ті умєрови із зельонськіми так напереговоряться, такі вам "мирні" договори понапідписують, вам, мерзоті дебільній, мало не буде...
Хоча, ви того і не втямити, бо ж дебіли...
Гори воно все вогнем, як Содом і Гоморра!
Треба вірити і надіятись... і боротись...
Чого чекати від цієї агентури і казнокрадів далі?
До речі, зірвали закупівлю бракованих броників члени громадської ради при МО, почитай статті Ніколова та Ніколаєнко.
тоді і поговоримо про ботоферму
Навіть НАБУ не посміє - бо оборонка є надто чутливою темою, не лише для лохторату, а й для західного обивателя та їх політиків.
А час прийде. А поки гугли тему "корупція в МО". Там знайдеш звинувачченя від журиків. А можеш тут полистати розділ "Блоги". Там вдосталь про корупцію Умерова.
Офіс Генпрокурора: Завершилося розслідування щодо експосадовців Міноборони, які закупили неякісні бронежилети.
26 січня 2024, 13:59
Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів МО і начальник Центрального управління контролю якості.
Завершилося досудове розслідування у справі експосадовців Міністерства оборони України, які розтратили 1,4 млрд грн на закупівлях неякісної амуніції.
Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів міністерства і начальник Центрального управління контролю якості.
Їм інкримінують розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).
Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. У 2022 році Міністерство оборони і компанії-нерезиденти з порушенням передбаченої процедури уклали ряд договорів про закупівлю засобів індивідуального захисту. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою.
Експосадовці проігнорували забезпечення належного контролю за якістю продукції та прийняли без перевірки засоби індивідуального захисту, а тоді передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.
Згідно з висновками експертиз, бронежилети не відповідають державним та військовим стандартам України, технічним вимогам і не можуть належним чином захистити українських військовослужбовців.
Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.
Підозрювані наразі під вартою. Їм та їхнім захисникам надали доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого обвинувальний акт скерують до суду.
У лютому минулого року https://lb.ua/society/2023/02/01/544424_dva_kolishni_topchinovniki_minoboroni.html УП повідомляла, що підозри у справі неякісних бронежилетів ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов і колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.У жовтні 2023-го Хмельницький і Шаповал тримали https://lb.ua/society/2023/10/10/578795_sprava_neyakisnih_bronezhiletiv.html нові підозри у справі неякісних бронежилетів.
"https://www.ponomaroleg.com/kak-korrupczionnoe-delo-postavilo-pod-ugrozu-naczionalnye-interesy-ukrainy/ Как коррупционное дело поставило под угрозу национальные интересы Украины"https://www.ponomaroleg.com/kak-korrupczionnoe-delo-postavilo-pod-ugrozu-naczionalnye-interesy-ukrainy/
Тільки не сказали під яким прапором.
Звісно,мусів розповісти все що знає про зешоблу,до якої сам належить.
Фбр,само собою,передає дані адміністрації Трампа ,яка розуміє,з ким має справу,тому ставить питання про вибори.