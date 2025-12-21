РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9035 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
5 912 53

На встрече с главой ФБР Умеров просил защиты от НАБУ в деле Миндича, - СМИ

Умеров фигурирует на пленках Миндича

По данным четырех анонимных источников The Washington Post, во время визита в Соединенные Штаты для переговоров относительно мирного плана Рустем Умеров провел закрытые встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZN.ua в своей статье "Иллюзия власти. Какую роковую ошибку может допустить Зеленский".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Данные западной прессы

"Эти встречи встревожили западных чиновников, которым по-прежнему неизвестны их намерения и цели. Некоторые заявили, что, по их мнению, Умеров и другие украинские чиновники обратились к Пателю и Бонджино, надеясь получить амнистию от любых обвинений в коррупции, которые могут быть предъявлены украинцам. Другие опасаются, что новосозданный канал может быть использован для давления на правительство Зеленского, чтобы заставить его принять мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа, содержащее серьезные уступки со стороны Киева", - написало издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров дал показания НАБУ по делу "Миндичгейта", - СМИ

Данные ZN.ua

Однако, по данным источников ZN.ua, встреча Умерова с Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем председателя СБУ Александром Покладом, вообще не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой. Эту встречу, как отмечает автор, организовали через турецкие каналы Умерова. На ней говорили о желательности не предоставления ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ по делу Миндича.

"Когда о содержании этой встречи узнали в Белом доме, Пателю пришлось несладко. Интересно, так же ли досталось Умерову, когда об этой встрече узнали в Киеве", - пишет автор статьи.

Издание напоминает, что Умеров - фигурант "пленок Миндича". Это говорит о том, что когда Умеров занимал должность министра обороны, друг президента успешно давил на него по поводу контракта на бронежилеты под компанию "Миликон". НАБУ уже вызвало Умерова на допрос, а Руслан Магамедрасулов также заявил, что операция "Мидас" вообще с самого начала разрабатывалась в отношении Минобороны.

Читайте: НАБУ допрашивало Умерова, но пока он "не является подозреваемым" по делу "Миндичгейта", - Кривонос

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миндичгейт": по материалам Цензор.НЕТ ГАР МОУ подала заявление в НАБУ о возможном злоупотреблении в Минобороны при закупке бронежилетов и причастности Умерова к схемам

Автор: 

коррупция (8845) Умеров Рустем (720)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Ось що чебурека хвилює власна шкура ,влаштували цирк з переговорником який замішаний в корупції.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:03 Ответить
+32
зрадник-корупціонер уповноважений вести переговори про мир в Україні????
показать весь комментарий
21.12.2025 10:05 Ответить
+15
Це пздц. Переговорник, бо. Він чиї інтереси представляє? Точно не України. Бо виходить, що його американці за яйця тримають.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось що чебурека хвилює власна шкура ,влаштували цирк з переговорником який замішаний в корупції.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:03 Ответить
З основ ТДП(теорії держави і права) відомо, що покарання повинно бути співмірні злочину і обставинам. Коли Іван -тракторист, чи Павло- лікар, вмирають захищаючи країну, а інші "чебуреки" продають цю країну. То яке співмірні покарання може бути при цих обставинах(війна)- я думаю більшість зрозуміла- тільки смертна кара є тією ціною, бо умовне, за смерті інших- це ссюр. Буде запитання, що він особисто їх не вбивав, а все це лапті. Але любий першокурсник знає- що діяння або бездіяння приведше напряму або апосередкованно є злочином.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:24 Ответить
Стільки безкарно украсти з України млн дол США, щоб так просто придбати маєтки/будинки для себе і родичів!!! Рябченко і інші керовніки ФДМУ це можуть підтвердити слідчим Генпрокуратури, які чомусь теж тільки КРАДУТЬ гроші і ТІКАЮТЬ теж з України!!??
Але ж, стефанчук+зеленський з гончаруком-шмигалем-свириденко, знову про такі злочини не «ЗНАЮТЬ»???
Вони самі зайняті криптвалютою для СЕБЕ і родичів…..!!
Тому і треба це продажне шобло з 2019 року карати і вішати!! Гетьманцев, татаров, єрмак, кравець, павленко, та інші халуї ригоАНАЛІВ, можуть це підтвердити!!!
показать весь комментарий
21.12.2025 10:44 Ответить
А якщо він домовляється не тільки за свою шкуру?...
показать весь комментарий
21.12.2025 11:27 Ответить
"Чебурек" уже не повернеться в Україну - 99.9%
показать весь комментарий
21.12.2025 10:05 Ответить
У Маямі відключень немає і ФБР не здасть...
Боже, спаси Україну!
показать весь комментарий
21.12.2025 10:40 Ответить
🖕ось вам виродкам фігурантам міндічгейту сукі мародери
показать весь комментарий
21.12.2025 10:05 Ответить
зрадник-корупціонер уповноважений вести переговори про мир в Україні????
показать весь комментарий
21.12.2025 10:05 Ответить
ЗЄ-реалії. 73% ржуть !!!
показать весь комментарий
21.12.2025 11:14 Ответить
Так хто його уповноважив, такий самий як і він
показать весь комментарий
21.12.2025 12:00 Ответить
Друзі Зе прийшли до владі з ціллю обогатитися ....
І що буде з Україною усім їм пофіг
показать весь комментарий
21.12.2025 10:07 Ответить
Корупція посадових осіб такого рівня під час війни то є ДЕРЖАВНА ЗРАДА. В умовах воєнного стану за то має бути не відкупне (застава) а РОЗСТРІЛ!!!
А воно, сучище представляє державу, веде "переговори"...
зЄбанати! Ви як там, ще не нажрались, не наржались? Ще не напрікалувались? Вам ще мало, придурки?
Не хвилюйтесь, ще так наржетесь, ще такого лайна нажретесь, мало вам, сучищам, не буде. Ті умєрови із зельонськіми так напереговоряться, такі вам "мирні" договори понапідписують, вам, мерзоті дебільній, мало не буде...
Хоча, ви того і не втямити, бо ж дебіли...
показать весь комментарий
21.12.2025 10:09 Ответить
Найстрашніше для Україні - інфантільний і тупуватий електорат, який кожні вибори дбайливо пересаджує кліщів зі своєго загривку у державні органи!
Гори воно все вогнем, як Содом і Гоморра!
показать весь комментарий
21.12.2025 10:44 Ответить
Найстрашніше тут то розпач і зневіра...
Треба вірити і надіятись... і боротись...
показать весь комментарий
21.12.2025 11:06 Ответить
Бажано снайперськими гвинтівками.
показать весь комментарий
21.12.2025 11:15 Ответить
А я казав ще кілька років тому: Рєзнікова з його яйцями по 17 грн ще добрим словом згадуватимемо, бо те, що буде після нього (Умєркін) - буде взагалі лютим піздєцом.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:10 Ответить
Того обрізного друга блазня квартального будемо добрим словом згадувати? А хіба там тільки золоті яйця? А мільярд доларів, який зник на початку вторгнення з МО, коли там керував той же Рєзніков, забути? Скільки *********** не було закуплено і скільки через це загинуло чиїхось синів і чоловіків, українців? Чи хрен з ними, то ж не ізбранні гинули, там через одну смерть вереск на увесь світ. А тут блазень з друзями вбив сотні тисяч українців, і герой незламний, а друзі і одноплемінники його - недоторканні. Це, звісно, не робить з чебурека чесного і непідкупного, але ж забувати подвиги інших з шайки квартально - ригівської не можна.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:33 Ответить
Що один що другий були разом у переговорній групі у 2022 році та здавали Україну ще тоді.
Чого чекати від цієї агентури і казнокрадів далі?
показать весь комментарий
21.12.2025 10:35 Ответить
Це пздц. Переговорник, бо. Він чиї інтереси представляє? Точно не України. Бо виходить, що його американці за яйця тримають.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:10 Ответить
За яйця його тримає квартира в Нью Йорку, чотири вілли в Маямі і вся родина в США. От вам яскравий представник "прогресивної татарської меншини". Патріот Криму. Соратник Єрдогана. Духовний брат Віткоффа і Кушнера. Призначенець Зєлєнского...
показать весь комментарий
21.12.2025 10:51 Ответить
таке собі, ні доказів, ні підтверджень - тим більше що броне желети про які йдеться так і не були закуплені
показать весь комментарий
21.12.2025 10:13 Ответить
і скільки подляк платить за твоє членство в його ботофермі?
До речі, зірвали закупівлю бракованих броників члени громадської ради при МО, почитай статті Ніколова та Ніколаєнко.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:17 Ответить
давай посуті - йому якесь звинувачення висунули ? чи буде як з єрмаком - обшук і повний пшик ?

тоді і поговоримо про ботоферму
показать весь комментарий
21.12.2025 10:20 Ответить
Хто Умерову може зараз висунути звинуваччення?
Навіть НАБУ не посміє - бо оборонка є надто чутливою темою, не лише для лохторату, а й для західного обивателя та їх політиків.
А час прийде. А поки гугли тему "корупція в МО". Там знайдеш звинувачченя від журиків. А можеш тут полистати розділ "Блоги". Там вдосталь про корупцію Умерова.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:42 Ответить
тоді поясни, якщо такий вумний, навіщо умєров ходив до ФБР? невже про мир розмовляв? зачекай, будуть тобі і "докази і підтвердження". але ти й потім будеш казати "нє вєрю"
показать весь комментарий
21.12.2025 10:45 Ответить
А це що, дика качка?
Офіс Генпрокурора: Завершилося розслідування щодо експосадовців Міноборони, які закупили неякісні бронежилети.
26 січня 2024, 13:59

Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів МО і начальник Центрального управління контролю якості.

Завершилося досудове розслідування у справі експосадовців Міністерства оборони України, які розтратили 1,4 млрд грн на закупівлях неякісної амуніції.

Серед підозрюваних - колишні заступник міністра оборони України, керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів міністерства і начальник Центрального управління контролю якості.

Їм інкримінують розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1 КК України).

Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. У 2022 році Міністерство оборони і компанії-нерезиденти з порушенням передбаченої процедури уклали ряд договорів про закупівлю засобів індивідуального захисту. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою.

Експосадовці проігнорували забезпечення належного контролю за якістю продукції та прийняли без перевірки засоби індивідуального захисту, а тоді передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.

Згідно з висновками експертиз, бронежилети не відповідають державним та військовим стандартам України, технічним вимогам і не можуть належним чином захистити українських військовослужбовців.

Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 млрд грн.

Підозрювані наразі під вартою. Їм та їхнім захисникам надали доступ до матеріалів досудового розслідування, після чого обвинувальний акт скерують до суду.

У лютому минулого року https://lb.ua/society/2023/02/01/544424_dva_kolishni_topchinovniki_minoboroni.html УП повідомляла, що підозри у справі неякісних бронежилетів ексзаступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов і колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.У жовтні 2023-го Хмельницький і Шаповал тримали https://lb.ua/society/2023/10/10/578795_sprava_neyakisnih_bronezhiletiv.html нові підозри у справі неякісних бронежилетів.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:26 Ответить
Нарешті Дзеркало тижня спромоглося на цю інфу, про яку західні ЗМІ теревенили в минулий уїк-енд:
"https://www.ponomaroleg.com/kak-korrupczionnoe-delo-postavilo-pod-ugrozu-naczionalnye-interesy-ukrainy/ Как коррупционное дело поставило под угрозу национальные интересы Украины"https://www.ponomaroleg.com/kak-korrupczionnoe-delo-postavilo-pod-ugrozu-naczionalnye-interesy-ukrainy/
показать весь комментарий
21.12.2025 10:14 Ответить
Після новин про те, що русня вивезла півсотні жителів з прикордонного поселення, сьогодні я для себе поставив крапку у запитанні "а чому ніхто не викрав лізу пєскову з Франції, наприклад? Це ж неважко зовсім.". А тому, что виродки наших можновладців теж усі за кордоном, і вони бояться відповідних дій.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:17 Ответить
Яку ж гидоту назбирав у владні структури ухилянт боневтік.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:17 Ответить
Вона не взялася з нівідкіля при Зеленському - українські хлопи з смартфонами ту гидоту в дупу цілували, боялися і боготворили за даровану під час виборів гречку на протязі всієї незалежності Третьої України!
показать весь комментарий
21.12.2025 10:49 Ответить
Умєров і далі в партії Голос? А що з цього приводу каже Железняк, його однопартієць? Железняк на даний час Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади....Чи своїх не чіпаємо
показать весь комментарий
21.12.2025 10:20 Ответить
яке дно... ні совісті, ні сорому
показать весь комментарий
21.12.2025 10:22 Ответить
"сподіваючись одержати амністію від будь-яких звинувачень у корупції, що їх можуть пред'явити українцям." Про яких "українців" мова йде? Про чебурека, який на гачку у Штатах? Чи про міндичів, які до українців мають відношення тільки у тому сенсі, що на крові українців наживають статки, забезпечуючи безбідне життя собі і своїм *********? Я маю на увазі і міндича, який зараз займає місце президента України? Де там українці?
показать весь комментарий
21.12.2025 10:25 Ответить
О, до дна вже недалеко.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:26 Ответить
подальше перебування єврея зеленського при владі тільки погіршує ситуацію та наслідки для України. І вибори тут не допоможуть
показать весь комментарий
21.12.2025 10:26 Ответить
Вже майже два місяці цей інородець не повертається в Україну,бо тут чекає його слідчий НАБУ, Цей виродок.шахрай за державні кошти шукає свого особистого і для "друзів" захисту за кордоном А переговори по захисту УКРАЇНИ,допомозі ЗСУ--це для прикриття. Дуже прикро ,що і СБУ допомагає нашим зрадникам,ворогам,шахраям ,корупціонерам тікати від покарання Успіхи СБУ в спеціальних операціях,це також для прикриття ,бо основна їх задача---Захист і викриття в орогів в середині держави,а тут в них "успіхів" майже нуль.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:34 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2025 10:37 Ответить
Кацап чебурек їздить домовляється за свою і просроченого безпеку а Українцям відосік від просроченого і його свічки замість ялинок на наших площах
показать весь комментарий
21.12.2025 10:38 Ответить
Останній нормальний політик України був Чорновіл, далі вже пішла епоха всякої наволочі. Це наша еліта, і чомусь іншої в нас нема. І пам'ятника нема ставить кому. От, наприклад, Зеленський. Якщо він помре, українська культура не втратить НІЧОГО, як і суспільство.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:39 Ответить
а що, у Міллі Істіхбарат Тешкелаті відмовили?
показать весь комментарий
21.12.2025 10:40 Ответить
Здогадайтесь чиї інтереси він буде представляти
показать весь комментарий
21.12.2025 10:40 Ответить
Захист у ФБР це вже зрада... То чому він в перемовинах???? За захист , він продав державні таємниці - Трамп опісля Умерова почав швидкий тиск зеленського...
показать весь комментарий
21.12.2025 10:44 Ответить
Надійемося що цю чорножопу ГНИДУ посадять на КІЛ.
показать весь комментарий
21.12.2025 10:53 Ответить
Умеров - зрадлива гнида і злодій! Цим все сказано. на місці американців я б не грязнив об нього руки. Таких аферистів по світу ого скільки розкидано...
показать весь комментарий
21.12.2025 11:02 Ответить
Голова ФБР, можливо, пообіцяв посприяти цьому проханню, але за певних умов...
показать весь комментарий
21.12.2025 11:20 Ответить
І ці зелені покидьки обіцяли кофє в Ялті???
Тільки не сказали під яким прапором.
показать весь комментарий
21.12.2025 11:27 Ответить
Шукав гарантій безпеки у фбр особисто для себе,типу,як для міністра оборони.
Звісно,мусів розповісти все що знає про зешоблу,до якої сам належить.
Фбр,само собою,передає дані адміністрації Трампа ,яка розуміє,з ким має справу,тому ставить питання про вибори.
показать весь комментарий
21.12.2025 11:40 Ответить
показать весь комментарий
21.12.2025 11:49 Ответить
🤡🤡🤡👿
показать весь комментарий
21.12.2025 12:07 Ответить
В цієї смердючої ЗЕсвині вже давно "палає" одне місце але награбував він стільки що вистачить "домовитись" про свою безпеку з ким завгодно!
показать весь комментарий
21.12.2025 11:45 Ответить
Чолом бив
показать весь комментарий
21.12.2025 11:54 Ответить
"Вор должен сидеть в тюрьме "- крапка.
показать весь комментарий
21.12.2025 11:56 Ответить
 
 